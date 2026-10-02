اویسی کا الزام: ایس آئی آر پچھلے دروازے سے این آر سی‘ ہے، بی جے پی ووٹر لسٹ کی نظرثانی کو شہریت کے امتحان میں بدلنا چاہتی ہے
اویسی نے الزام لگایا کہ SIR سے مسائل پیدا ہوں گے اور بالآخر اسے این آر سی کی بنیاد کے طورپر استعمال کیا جائے گا۔
By ANI
Published : October 2, 2026 at 10:03 AM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر: آل انڈیا مجلسِ اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی ’خصوصی اور تفصیلی نظرثانی‘ (ایس آئی آر) دراصل ”پچھلے دروازے سے این آر سی“ (نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز) لانے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی اس عمل کو شہریت کے امتحان میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔
جمعرات کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ان کی پارٹی نے شروع ہی سے ایس آئی آر کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس عمل سے مسائل پیدا ہوں گے اور بالآخر اسے ’نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز‘ (این آر سی) کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا، ”ہم شروع سے ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے ایس آئی آر کی مخالفت کی ہے۔ ہم نے الیکشن کمشنر کے انتخاب کی بھی مخالفت کی ہے۔ اگر ملک میں کسی نے ایسا کیا ہے، تو ہم نے 2002 میں کیا تھا۔ ہم نے مہاراشٹر، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور دہلی میں ایسا کیا۔ کسی اور نے ایسا نہیں کیا۔“
انہوں نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم نے مسلسل ایس آئی آر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اویسی نے الزام لگایا کہ اسے این آر سی کے نفاذ کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
ایم آئی ایم صدر نے کہا، ”ہمیں معلوم تھا کہ مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، یہ صرف ایس آئی آر نہیں ہے، یہ پچھلے دروازے سے این آر سی لانے کی کوشش ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پر این آر سی کا انعقاد کریں گے۔ اب آر ایس ایس کے امبیکر کا بیان دیکھیں۔ وہ ووٹر لسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔“
اویسی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی پارٹی نے ایس آئی آر کی مخالفت کی ہے اور اس موقف پر قائم رہے کہ یہ عمل صرف انتخابی فہرست کی نظرثانی تک محدود نہیں ہے۔
انہوں نے کہا، ”ہم نے ایس آئی آر کی مخالفت کی، اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی نے کہا کہ یہ پچھلے دروازے سے این آر سی لانے کی کوشش ہے۔“
اویسی نے مزید کہا، ”میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی اسے پچھلے دروازے سے این آر سی کے نفاذ اور اسے شہریت کے امتحان میں بدلنے کے لیے استعمال کرے گی۔“
اس سے قبل، اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ملک بھر کے شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ایس آئی آر کے عمل کو ہلکا نہ لیں اور خبردار کیا تھا کہ غفلت برتنے کی صورت میں انہیں اپنے ووٹ کے حق اور شہریت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ، "یہ معاملہ صرف ووٹ دینے کا حق کھونے تک محدود نہیں، آپ اپنی شہریت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا، اس معاملے کو انتہائی گہرائی اور سنجیدگی سے لیں۔"
Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: AIMIM president Asaduddin Owaisi says, "Have you people read the UCC Bill? Now they are preparing to bring it in Maharashtra as well. Now read the UCC Bill of Uttarakhand, of Assam, of Gujarat. It is the exact same UCC Bill. And what is… pic.twitter.com/72wQKVrjOH— IANS (@ians_india) October 1, 2026
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے مہاراشٹر میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی تیاریوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ، "کیا آپ نے یو سی سی بل پڑھا ہے؟ اب وہ اسے مہاراشٹر میں بھی متعارف کرانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ، آسام اور گجرات کے یو سی سی بلوں کو پڑھیں؛ وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور یہ یو سی سی بل کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر 'ہندو میرج ایکٹ' اور 'ہندو سکسیشن ایکٹ' ہی ہے۔ لفظ بہ لفظ، مکمل طور پر 'کٹ اینڈ پیسٹ' کرنے کا عمل۔ اب آپ ہی بتائیں، آپ نے اس میں سے قبائلیوں کو باہر رکھا ہے۔ مدھیہ پردیش میں آبادی کا 21 فیصد حصہ قبائلیوں اور 7 فیصد مسلمان ہیں۔ آپ نے اتراکھنڈ میں قبائلیوں کو باہر رکھا، اور گجرات میں بھی یہی کیا۔ آپ نے انہیں کیوں باہر رکھا؟ کیا اس لیے کہ، 'نہیں، قبائلیوں کا مذہب الگ ہے، طرزِ زندگی الگ ہے، روایات مختلف ہیں،' یا کوئی اور چیز مختلف ہے؟ خیر، میرا طریقہ بھی تو مختلف ہے، ہے نا؟ یہ مختلف کیوں ہے؟ اسلام میں شادی ایک معاہدہ ہے۔ ہندو مت میں، یہ کئی جنموں پر محیط ایک بندھن ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسلام میں شادی یا نکاح دو مساوی شراکت داروں کے درمیان ہوتی ہے۔ وہاں، یہ ایک ایسا بندھن ہے جو زندگیوں (اور جنموں) سے ماورا ہے..."
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