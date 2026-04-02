مالدہ میں ایس آئی آر میں شامل عدالتی افسران کو یرغمال بنایا گیا، ووٹر لسٹ سے نام حذف کرنے کے خلاف احتجاج
مالدہ، مغربی بنگال میں مظاہرین نے تقریباً 9 گھنٹے تک ایس آئی آر کام کرنے والے عدالتی افسران کو یرغمال بنائے رکھا۔
Published : April 2, 2026 at 2:01 PM IST
مالدہ: بدھ کی دیر رات، مغربی بنگال کے مالدہ میں پولیس کو کالی چک 2 بی ڈی او آفس سے ایس آئی آر کے عمل میں شامل تین خواتین سمیت سات عدالتی افسران کو بچانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹر لسٹ سے ان کے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف احتجاج کرنے والے مقامی لوگوں نے انہیں نو گھنٹے تک دفتر میں یرغمال بنائے رکھا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ کے روز دوپہر کے قریب کچھ لوگوں نے کالی چک 2 بی ڈی او آفس کے باہر احتجاج کرنا شروع کیا اور شکایت کی کہ ایس آئی آر کے عمل کے دوران ان کے نام حذف کردیے گئے ہیں۔ انتظامی ذرائع کے مطابق احتجاج کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ پولیس نے آخر کار آدھی رات کے قریب عدالتی افسران کو بچا لیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے اب حال ہی میں تعینات مغربی بنگال کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سدھناتھ گپتا سے واقعہ کی رپورٹ طلب کی ہے۔
الیکشن کمیشن نے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا
ضلعی انتظامیہ کے حکام نے بتایا کہ مظاہرین نے ابتدائی طور پر عدالتی افسران سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ داخلے سے انکار پر، انہوں نے شام 4 بجے کے قریب اپنا احتجاج شروع کیا، پورے بی ڈی او آفس کمپلیکس کا گھیراؤ کیا۔ سرکاری ذرائع نے تصدیق کی کہ احتجاج کے دوران دفتر کے اندر پھنس جانے والوں میں تین خواتین جوڈیشل افسران بھی شامل تھیں۔ الیکشن کمیشن نے واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔
پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے واقعہ کی رپورٹ طلب کی
ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اعلیٰ حکام کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل سے واقعہ کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔
سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق، عدالتی افسران فی الحال ایسے ووٹروں سے متعلق معاملات کی چھان بین کر رہے ہیں جن کے نام 28 فروری کو جاری ہونے والی ووٹر لسٹ میں "انڈر فیصلہ" کے طور پر درج تھے۔ اس کام کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ آیا ان ناموں کو برقرار رکھا جائے یا ہٹا دیا جائے۔
مرکزی فورسز کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچی
جمعرات کی صبح پرانے مالدہ میں بھی ایسا ہی احتجاج ہوا۔ جن ووٹروں کے نام ایس آئی آر سے خارج کیے گئے تھے، انہوں نے نارائن پور بی ایس ایف کیمپ کے قریب نیشنل ہائی وے 12 کو بلاک کر دیا۔ تاہم کل کے واقعات کی روشنی میں انتظامیہ شروع سے ہی چوکس رہی۔ پولیس اور مرکزی فورسز کی بھاری نفری پہلے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ چکی ہے۔
اقلیتی برادری کے افراد کے ساتھ سازش
معین الحق نامی ایک احتجاجی نے بتایا کہ علاقے کے سات سے آٹھ دیہات سے اقلیتی برادری کے لوگ یہاں جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے بہانے اقلیتی برادری کے افراد کے نام چن چن کر ہٹائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے پہلے کہا تھا کہ جن لوگوں کے والدین 2002 کی ووٹر لسٹ میں تھے ان کے نام خود بخود موجودہ فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اب، "منطقی غلطیوں" کا حوالہ دیتے ہوئے، ان اہل ووٹرز کے نام فہرست سے ہٹا دیے گئے ہیں۔
ووٹرز کے اخراج کی شرح تقریباً 50 فیصد
معین الحق نے وضاحت کی کہ ان ووٹرز کے اخراج کی شرح تقریباً 50 فیصد ہے۔ ان میں سے بہت سے یہاں نسلوں سے رہ رہے ہیں، جو تقریباً 150 سال پرانی ہیں۔ اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ تمام اہل ووٹروں کے نام واپس شامل کیے جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فہرست میں کئی نااہل ووٹرز کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں جس کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔