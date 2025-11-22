بارہ ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر ڈرائیو: ننانوے فیصد تقسیم کیے گئے گنتی فارم
الیکشن کمیشن 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ایس آئی آر مہم کو لے کر بہت سنجیدہ ہے۔
Published : November 22, 2025 at 9:30 AM IST
نئی دہلی: 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مشق کے درمیان، الیکشن کمیشن (ECI) نے جمعہ کو کہا کہ تقریباً 99 فیصد ووٹرز نے دوسرے مرحلے کے لیے گنتی کے فارم (EFs) حاصل کیے ہیں۔ 13.64 کروڑ سے زیادہ فارموں کو ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔
اپنے ڈیلی بلیٹن میں، الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 27 اکتوبر تک، اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم کے دوسرے مرحلے کے لیے تقریباً 50.97 کروڑ ووٹروں میں سے صرف 50.43 کروڑ گنتی فارم تقسیم کیے گئے تھے۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے، گوا اور لکشدیپ نے 100 فیصد گنتی فارم تقسیم کیے ہیں۔ گوا میں تقریباً 11.85 کروڑ گنتی فارم تقسیم کیے گئے ہیں، جو کل 1,185,034 ووٹروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔
لکشدیپ 61.30 فیصد ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ سرفہرست
لکشدیپ نے اتنے ہی ووٹروں کے لیے بالکل 57,813 گنتی فارم تقسیم کیے ہیں۔ لکشدیپ 61.30 فیصد ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ سرفہرست ہے۔ دریں اثنا، کیرالہ میں سب سے کم ڈیجیٹائزیشن کی شرح 6.18 فیصد ہے، اس کے بعد اتر پردیش میں 9.21 فیصد ہے۔
ایس آئی آر ڈرائیو کرنے کے لیے گنتی کے فارم کافی اہم
ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) ڈرائیو کرنے کے لیے گنتی کے فارم بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ اہل ووٹروں کی فہرست بناتے ہیں۔ گنتی کے فارم الیکشن کمیشن کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہیں اور بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) کے ذریعے حاصل کیے جاسکتے ہیں، جنہیں گھر گھر پولنگ کا کام سونپا گیا ہے۔
مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کی تیاری شروع
مغربی بنگال میں جاری ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) مہم کے درمیان، ریاست نے 2026 کے اسمبلی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) کی جانچ اور ووٹنگ کی ریہرسل شامل ہیں۔ ڈپٹی الیکشن کمشنر گیانیش بھارتی نے کولکتہ میں فرسٹ لیول چیکنگ (FLC) ٹیم کے کئی ارکان کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے دیگر معاملات کے علاوہ SIRs، EVMs اور VVPATs کے اسٹاک کو یقینی بنانے کے لیے جاری تیاریوں پر تبادلۂ خیال کیا۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق ریاستی الیکشن کمیشن کے پاس تمام مشینیں اسٹاک میں ہیں۔
امیدوار کی تصویر مشینوں پر ہوگی شامل
الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) پر دستیاب ڈسپلے کی معلومات کی وضاحت کرتے ہوئے نئے قواعد بھی متعارف کرائے ہیں۔ اس میں ہر حلقے کے ہر امیدوار کی تصویر شامل ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی امیدوار کی تصویر مشینوں پر شامل کی جائے گی۔
الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق تصویر ای وی ایم کے بٹنوں کے ساتھ لگائی جائے گی اور تربیت کے دوران دکھائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2026 کے اسمبلی انتخابات کے لیے ریاست بھر میں تقریباً 15,000 پولنگ بوتھس کا اضافہ کیا جائے گا۔
بیلٹ، کنٹرول یونٹ اور ریزرو مشینیں
2021 کے انتخابات میں ریاست میں 80,681 بوتھ تھے۔ یہ تعداد 2026 میں تقریباً 95,000 تک بڑھ جائے گی۔ مغربی بنگال کے الیکشن کمیشن کے پاس ہر بوتھ کے لیے کافی مشینیں ہونے کو یقینی بنانے کے لیے، ریاست کے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر میں فی الحال 130,000 EVMs (بشمول بیلٹ، کنٹرول یونٹ اور ریزرو) اور 135,000 VVPAT مشینیں ہیں۔
اہل ووٹرز کو فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ریاست میں حکمراں ترنمول کانگریس (TMC) اور قومی سطح پر کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں نے SIR کے عمل کی سخت مخالفت کی ہے۔ ٹی ایم سی نے ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے عمل کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اگر اہل ووٹرز کو فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے تو یہ شہریوں کے حق رائے دہی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
دریں اثنا، بھارتیہ جنتا پارٹی نے ٹی ایم سی پر انتخابی عہدیداروں پر حملہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ ٹی ایم سی ہی آئندہ انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔