مغربی بنگال ایس آئی آر میں ووٹر نام حذف ہونے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے ٹربیونلز سے متعلق تفصیلات طلب کرلیں

مغربی بنگال ایس آئی آر میں ووٹر نام حذف ہونے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے ٹربیونلز سے متعلق تفصیلات طلب کرلیں
سپریم کورٹ نے اس پورے عمل میں مناسب اپیل اور شکایات کے ازالے کے نظام کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال میں خصوصی جامع نظرثانی یعنی ایس آئی آر کے دوران ووٹر فہرست سے نام حذف کیے جانے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ان اپیلوں کی تفصیلات طلب کی ہیں جو عدالت کی ہدایت پر قائم اپیلیٹ ٹربیونلز میں نمٹائی جا چکی ہیں یا ابھی زیر التوا ہیں۔
چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوی مالیا باگچی سمیت بنچ نے کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے ٹربیونلز میں زیر سماعت اور نمٹائے گئے ایس آئی آر سے متعلق مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کو کہا۔ ادھیر رنجن چودھری نے اپنی درخواست میں مطالبہ کیا تھا کہ مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے دوران ووٹر فہرست سے خارج کیے گئے ناموں سے متعلق اپیلوں کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کی مزید سماعت کے لیے 25 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے دوران ووٹر فہرست سے خارج کیے گئے ناموں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے اس سے قبل سابق ہائی کورٹ ججوں کی سربراہی میں آزاد اپیلیٹ ٹربیونلز قائم کرنے کی ہدایت دی تھی۔
اس کے علاوہ عدالت نے مغربی بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے ٹرائل کورٹ ججوں کو بھی ایس آئی آر سے متعلق شکایات اور معاملات کی سماعت کے لیے تعینات کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جن ووٹروں کے نام نظرثانی کے دوران حذف کیے گئے ہیں، انہیں اپنے اخراج کے خلاف مؤثر قانونی چارہ جوئی کا موقع مل سکے۔ مغربی بنگال میں ایس آئی آر کا عمل پہلے ہی سیاسی اور قانونی تنازع کا مرکز بن چکا ہے۔
اپوزیشن جماعتوں اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے ووٹر ناموں کے اخراج پر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کا موقف رہا ہے کہ نظرثانی کا مقصد انتخابی فہرست کو درست اور قابل اعتماد بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پورے عمل میں مناسب اپیل اور شکایات کے ازالے کے نظام کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ اپریل میں عدالت نے اس بات پر تشویش ظاہر کی تھی کہ اگر کسی حلقے میں حذف کیے گئے ووٹروں کی تعداد انتخابی کامیابی کے فرق سے کہیں زیادہ ہو تو اس کے ممکنہ انتخابی اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہو سکتا ہے۔
بعد میں عدالت نے سیاسی جماعتوں کو بھی انتخابی نتائج پر ایس آئی آر کے ممکنہ اثرات سے متعلق الگ درخواستیں دائر کرنے کا راستہ بتایا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایس آئی آر کے دوران نام حذف کرنے کے لیے مقررہ قانونی طریقہ کار اور تصدیق ضروری ہے۔ کمیشن نے بتایا ہے کہ حذف کیے جانے والے ناموں میں عام طور پر انتقال کر جانے والے افراد، مستقل طور پر منتقل ہو جانے والے ووٹرز، ایک سے زیادہ مقامات پر درج نام اور بار بار کوشش کے باوجود ناقابل سراغ رہنے والے ووٹر شامل ہوتے ہیں۔
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کمیشن کے مطابق متاثرہ ووٹر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے اور مقررہ اپیل کے طریقہ کار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی تازہ کارروائی سے واضح ہے کہ عدالت مغربی بنگال میں ایس آئی آر سے متعلق اپیلوں کے نمٹارے کی رفتار اور ٹربیونلز کی کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے مقدمات کی تفصیلات پیش کیے جانے کے بعد عدالت 25 اگست کو معاملے کی مزید سماعت کرے گی۔