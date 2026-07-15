دہلی، پنجاب، تلنگانہ اور کرناٹک میں ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع

دہلی، پنجاب، تلنگانہ اور کرناٹک میں ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع
تیسرا مرحلہ مکمل ہونےکے بعد ایس آئی آر کا عمل ہماچل پردیش،جموں و کشمیر اور لداخ کے علاوہ پورے ملک میں مکمل ہو جائے گا۔
Published : July 15, 2026 at 9:01 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے بدھ کو دہلی اور تین ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا۔ دہلی کے چیف الیکٹورل آفیسر کو لکھے ایک خط میں کمیشن نے کہا ہے کہ مسودہ انتخابی فہرستوں کی اشاعت اب 5 اگست کے بجائے 17 اگست کو کی جائے گی۔
اسی طرح گھر گھر جا کر تصدیق کا عمل اب 8 اگست تک جاری رہے گا، جو پہلے 29 جولائی کو ہونا تھا۔ یہ مہم اصل میں 24 جولائی تک مکمل ہونے والی تھی۔ ریاست میں مسودہ ووٹر لسٹ اب 31 جولائی کے بجائے 13 اگست کو شائع کی جائے گی۔ حتمی ووٹر لسٹ اب 10 اکتوبر کی پہلے سے طے شدہ تاریخ کے بجائے 12 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔ تلنگانہ میں مسودہ ووٹر لسٹ 10 اگست کو شائع کی جائے گی جبکہ حتمی ووٹر لسٹ 12 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔
کرناٹک میں بی ایل او کے ذریعے گھر گھر جا کر تصدیق اب 29 جولائی کے بجائے 8 اگست تک جاری رہے گی۔ ریاست میں مسودہ ووٹر لسٹ 5 اگست کے بجائے 17 اگست کو شائع کی جائے گی۔ اس جنوبی ریاست میں حتمی ووٹر لسٹ پہلے 7 اکتوبر کو شائع کی جانی تھی لیکن نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق اب اسے 19 اکتوبر کو جاری کیا جائے گا۔
منگل کو الیکشن کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش کے لیے ایس آئی آر کی آخری تاریخ بھی بڑھا دی تھی۔ ایس آئی آر کا عمل 14 مئی کو دہلی، پنجاب، تلنگانہ، کرناٹک، ہریانہ اور آندھرا پردیش میں شروع ہوا۔ یہ ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کا حصہ ہے۔
تیسرا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ایس آئی آر کا عمل ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ کے علاوہ پورے ملک میں مکمل ہو جائے گا۔ ماضی میں مختلف وجوہات کی بنا پر ایس آئی آر پروگرام اکثر تبدیل ہوتے رہے ہیں۔
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