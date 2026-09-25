ایس آئی آر تنازعہ: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کا ملک گیر احتجاج

ایس آئی آر تنازعہ: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کا ملک گیر احتجاج
کانگریس نے چنڈی گڑھ، کولکاتا، گوہاٹی، پٹنہ، دہلی سمیت ملک کے کئی مقاماات چیف الیکشن کمیشن گیانیس کمار کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : September 25, 2026 at 5:27 PM IST
نئی دہلی : ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کو لے کر الیکشن کمیشن اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جاری سیاسی تنازع کے درمیان کانگریس نے جمعہ کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا۔ کانگریس کارکنوں نے مختلف ریاستوں میں احتجاجی مارچ نکالتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے یا برطرفی کا مطالبہ کیا۔ چنڈی گڑھ، کولکاتا، گوہاٹی، پٹنہ، دہلی، جموں و کشمیر، لکھنؤ، دہرادون اور دیگر مقامات پر کانگریس کارکنوں نے احتجاج کیا۔ بعض مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان کشیدگی بھی پیدا ہوئی۔
VIDEO | Chandigarh: Police use water cannon to disperse Congress workers who are protesting against CEC Gyanesh Kumar. Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring amongst other protestors detained.— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/hc74B8cPJU
چنڈی گڑھ اور پٹنہ میں پولیس کی جانب سے واٹر کینن استعمال کیے جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ گوہاٹی میں آسام کانگریس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی سمیت متعدد رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا۔ کانگریس نے ایس آئی آر تنازع کے دوران چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو عہدے سے ہٹانے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ ووٹر فہرستوں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور الیکشن کمیشن کے اندر دو الیکشن کمشنروں کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
STORY | Congress workers take out march in Patna, seek CEC Gyanesh Kumar's resignation— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
Congress workers staged a march to the poll panel's office here on Friday, demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar after a newspaper report claimed disquiet… https://t.co/hPSVIOJeoK
کانگریس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے لیے گئے فیصلوں اور ووٹر فہرستوں میں کی گئی تبدیلیوں کا آزادانہ جائزہ لیا جائے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال نے احتجاج کے دوران الزام عائد کیا کہ حالیہ انکشافات کے بعد گیانیش کمار کے خلاف سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں اور پارٹی اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھے گی جب تک اس کے مطالبات پر کارروائی نہیں کی جاتی۔ کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کی ضلعی کانگریس کمیٹیاں 28 ستمبر کو اپنے اپنے ضلعی کلکٹریٹس تک احتجاجی مارچ نکالیں گی۔
VIDEO | Delhi: Indian Youth Congress National President Uday Bhanu Chib says, " 13 crore indians have been deprived of their constitutional right to vote. this will not be tolerated. that is why we are protesting against gyanesh, and we will continue this protest until he is… pic.twitter.com/sW7IJYxzWT— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
دارالحکومت دہلی میں انڈین یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے بھی احتجاج کیا۔ یوتھ کانگریس کے قومی صدر ادے بھانو چب نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے نتیجے میں کروڑوں افراد کو ان کے ووٹ کے آئینی حق سے محروم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیانیش کمار کے خلاف احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ احتجاج کے دوران انہوں نے انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پارٹی کارکن چیف الیکشن کمشنر کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
یہ بیانات کانگریس رہنماؤں کے سیاسی الزامات اور احتجاجی موقف کا حصہ ہیں، جن کی قانونی حیثیت یا الزامات کی حتمی صحت کا تعین کسی مجاز عدالتی یا تحقیقاتی ادارے کی جانب سے ہونا باقی ہے۔ چنڈی گڑھ میں کانگریس کارکنوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پنجاب کانگریس کے صدر امریندر سنگھ راجا وڑنگ سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔
چنڈی گڑھ میں یوتھ کانگریس نے چیف الیکشن کمشنر کا پتلا بھی جلایا اور مطالبہ کیا کہ ووٹر فہرستوں میں تبدیلی، انتخابی ڈیٹا اور ایس آئی آر سے متعلق اندرونی اعتراضات کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں بھی کانگریس کارکنوں نے مارچ نکالا اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج اس رپورٹ کے بعد کیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کے اندر ایس آئی آر کے طریقہ کار سے متعلق دو الیکشن کمشنروں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔
#WATCH | Guwahati, Assam: Congress party workers hold a protest demonstration demanding the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar. pic.twitter.com/wRgIhNBwpN— ANI (@ANI) September 25, 2026
آسام کے دارالحکومت گوہاٹی میں کانگریس نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی برطرفی کے مطالبے پر احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں آسام پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی سمیت پارٹی کے کئی سینئر رہنما شریک ہوئے۔ پولیس نے احتجاج کے دوران گورو گوگوئی اور متعدد دیگر کانگریس رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق تقریباً 15 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا۔ گوگوئی نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن شہریوں کے ووٹ کے حق کے تحفظ میں ناکام رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر انتخابی عمل یا ووٹر فہرستوں میں غیر قانونی بے ضابطگی ثابت ہوتی ہے تو ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ گوگوئی نے وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا بھی حوالہ دیتے ہوئے ان پر سیاسی الزام عائد کیا کہ وہ اس معاملے کے لیے ذمہ دار لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تاہم یہ ان کے سیاسی الزامات ہیں اور ان کی آزادانہ قانونی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
#WATCH | Srinagar: Congress MLAs staged a protest and raised banners demanding the immediate resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on the second day of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. pic.twitter.com/tGj3oTHiaD— ANI (@ANI) September 25, 2026
جموں و کشمیر اسمبلی کے اجلاس کے دوران کانگریس ارکان نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اور بینرز لہرائے۔ ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے احتجاجوں کے دوران کانگریس نے ایس آئی آر کے طریقہ کار، ووٹر فہرستوں میں مبینہ بڑے پیمانے پر تبدیلیوں اور الیکشن کمیشن کے اندرونی فیصلوں کے بارے میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرمود تیواری نے بھی الیکشن کمیشن اور بی جے پی پر سخت سیاسی تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہی ہے اور دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے مبینہ اقدامات کو آئین اور جمہوری نظام کے خلاف قرار دیتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ تاہم یہ تمام بیانات کانگریس رہنما کے سیاسی الزامات ہیں اور انہیں کسی عدالتی فیصلے یا ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔
کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پریانکا گاندھی واڈرا نے بھی ایس آئی آر تنازعہ پر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وایناڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایس آئی آر کے دوران ملک بھر میں 13 کروڑ ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس معاملے سے متعلق شواہد مختلف پریس کانفرنسوں میں عوام کے سامنے رکھے ہیں۔ پریانکا گاندھی نے بی جے پی کی جانب سے دی جانے والی وضاحتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ محض سیاسی الزام نہیں بلکہ اس کے بارے میں شواہد عوام کے سامنے موجود ہیں۔
#WATCH | Wayanad: On BJP's reaction to ECI controversy, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " i'm sorry, that's a very stale and weak story. there are facts, there is evidence. it is there for the whole country to see. my brother (rahul gandhi) has shown it in many different… pic.twitter.com/YOxDsaFloM— ANI (@ANI) September 25, 2026
دوسری جانب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 23 ستمبر کو جاری اپنے بیان میں الیکشن کمیشن کے اندر مبینہ اختلافات کی خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ تحریری نوٹس، مشاہدات، تکنیکی تجاویز اور اندرونی جانچ پڑتال ایک کثیر رکنی آئینی ادارے کے معمول کے کام کا حصہ ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق دو کمشنروں کی جانب سے سوالات یا تجاویز پیش کیا جانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ادارے کی فیصلہ سازی میں کوئی بحران پیدا ہوگیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ مختلف آرا حتمی فیصلہ کیے جانے سے قبل غور و خوض کا معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔
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یہ تنازع ایک رپورٹ کے بعد شدت اختیار کرگیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ تقریباً 10 ماہ کے دوران الیکشن کمیشن کے بعض فیصلوں اور کارروائیوں پر کم از کم 14 مرتبہ اعتراضات یا تحفظات ریکارڈ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق ان میں ووٹر فہرستوں میں نام شامل کرنے اور حذف کرنے، نئے ووٹروں کی رجسٹریشن، انتخابی ڈیٹا تک رسائی، فارم 6 میں تبدیلی اور ECINet سمیت بعض آئی ٹی نظام سے متعلق معاملات شامل تھے۔