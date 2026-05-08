تمل ناڈو میں سیاسی بحران گہرا: پی چدمبرم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کی حمایت کردی
پی چدمبرم نے کہاکہ گورنر کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی کے قائد کو حکومت بنانے کی دعوت دے۔
Published : May 8, 2026 at 2:25 PM IST
نئی دہلی/چینئی: تمل ناڈو اسمبلی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے درمیان کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے واضح طور پر اس آئینی روایت کا دفاع کیا ہے جس کے مطابق معلق اسمبلی کی صورت میں سب سے بڑی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان کے بیان نے کانگریس اور ڈی ایم کے درمیان جاری لفظی جنگ کو مزید تیز کر دیا ہے۔
پی چدمبرم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اگر کسی اتحاد یا پارٹی کو اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہ ہو تو گورنر کی آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے بڑی جماعت کے قائد کو حکومت بنانے کی دعوت دے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت اور سیاسی روایت یہی تقاضا کرتی ہے کہ اکثریتی حمایت کا امتحان راج بھون میں نہیں بلکہ اسمبلی کے فلور پر ہونا چاہیے۔
انہوں نے سپریم کورٹ کے تاریخی ایس آر بومئی مقدمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اکثریت ثابت کرنے کے لیے ایوان ہی اصل میدان ہے۔ چدمبرم نے ان سیاسی جماعتوں کی بھی ستائش کی جو اس اصول پر زور دے رہی ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب تمل ناڈو کے گورنر راجندر وشواناتھ ارلیکر کی جانب سے فوری طور پر وجے کو حکومت بنانے کی دعوت نہ دینے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔
وجے کی پارٹی تمل ویٹری کڑگم (ٹی وی کے) 108 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے جبکہ کانگریس کے پانچ اراکین اسمبلی کی حمایت کے بعد اس کے پاس مجموعی طور پر 112 ارکان کی تائید موجود ہے۔ تاہم حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت 118 نشستوں سے اب بھی وہ چھ نشستیں دور ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنر نے وجے سے حکومت کے استحکام اور اکثریت کے لیے مطلوبہ اعداد و شمار پر وضاحت طلب کی ہے۔ اسی دوران ٹی وی کے، سی پی آئی، سی پی ایم اور وی سی کے سمیت دیگر جماعتوں سے بھی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطے کر رہی ہے۔
دوسری جانب کانگریس نے ڈی ایم کے کی جانب سے لگائے گئے ’’غداری‘‘ کے الزامات پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ منیکم ٹیگور نے ڈی ایم کے ترجمانوں کی زبان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ڈی ایم کے نے بھی کئی بار کانگریس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2013 میں ڈی ایم کے نے یو پی اے حکومت سے علیحدگی اختیار کی تھی، اس لیے اب کانگریس پر پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا الزام لگانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے انتخابات ہاری ہے اور اس کے اثرات کانگریس پر بھی پڑے ہیں۔
ادھر ڈی ایم کے کے ترجمان ساراونن انادورائی نے کانگریس کے فیصلے کو قلیل مدتی سیاسی فائدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل اپوزیشن اتحاد کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ان کے مطابق ملک بھر میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کانگریس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تمل ناڈو کی سیاست میں یہ ایک بڑا موڑ ہے کیونکہ دہائیوں سے جاری ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کی دو قطبی سیاست اب ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ریاست میں حکومت سازی کو لے کر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے اور سب کی نظریں اب گورنر کے اگلے فیصلے پر مرکوز ہیں۔