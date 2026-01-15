تکنیکی خرابی کے باعث ایئر انڈیا کی سنگاپور جانے والی پرواز دہلی واپس لوٹ آئی
دہلی سے سنگاپور جانے والی پرواز نے اڑان بھری، تاہم ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد تکنیکی مسئلے کے پیش نظر واپس لوٹ آئی۔
Published : January 15, 2026 at 4:57 PM IST
نئی دہلی: سنگاپور جانے والی ایئر انڈیا کی ایک پرواز کو تکنیکی خرابی کے باعث جمعرات کی علی الصبح واپس قومی دارالحکومت دہلی لوٹنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر طیارے میں اے پی یو (آکزیلیری پاور یونٹ) میں آگ سے متعلق وارننگ موصول ہوئی، جس کے بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر پائلٹس نے پرواز کو واپس دہلی لانے کا فیصلہ کیا۔ اس پرواز میں تقریباً 190 مسافر سوار تھے۔
ایئر انڈیا کے ترجمان نے بتایا کہ دہلی سے سنگاپور جانے والی پرواز AI-2380 نے 14 جنوری کو اڑان بھری تھی، تاہم ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد ممکنہ تکنیکی مسئلے کے پیش نظر واپس لوٹ آئی۔ طیارہ بحفاظت دہلی ایئرپورٹ پر اتارا گیا، جہاں گراؤنڈ ٹیموں نے مسافروں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کیں۔ بعد ازاں مسافروں کو متبادل طیارے کے ذریعے سنگاپور روانہ کیا گیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق پرواز تقریباً ایک گھنٹہ فضا میں رہی اور رات ایک بجے کے قریب دہلی میں لینڈ کی۔
ترجمان نے غیر متوقع صورتحال کی وجہ سے مسافروں کو ہونے والی زحمت پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ Flightradar24.com پر دستیاب معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ پرواز، بوئنگ 787-9، تقریباً ایک گھنٹہ تک ہوا میں رہی اور جمعرات کی صبح تقریباً ایک بجے واپس لینڈ ہوئی۔