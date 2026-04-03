'خاموش کروایا گیا ہوں، ہارا نہیں ہوں': راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد راگھو چڈھا کی عآپ پر تنقید
راگھو چڈھا نے کہا، میری خاموشی کو میری شکست نہ سمجھیں، میں وہ ندی ہوں جو وقت آنے پر سیلاب بن میں بدل جاتی ہے۔۔
Published : April 3, 2026 at 2:55 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے پہلی بار ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بارے میں اپنا رد عمل دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کئی سوالات اٹھائے۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ وہ ہمیشہ عام آدمی کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھاتے رہے ہیں، مختلف مسائل کو اٹھاتے ہیں جن کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے۔
راگھو چڈھا نے کہا، "جب بھی مجھے پارلیمنٹ میں بولنے کا موقع ملتا ہے، میں عوام کے مسائل کو اٹھاتا ہوں۔ اور شاید میں ایسے موضوعات کو اٹھاتا ہوں جو عام طور پر پارلیمنٹ میں نہیں اٹھائے جاتے۔ لیکن کیا عوامی مسائل کو اٹھانا جرم ہے؟ کیا میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں یہ سوالات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام آدمی پارٹی نے سیدھے راجیہ سبھا سے اپیل کی ہے کہ راگھو چڈھا کو پارلیمنٹ میں بولنے سے روک دیا جائے۔
Silenced, not defeated— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026
My message to the ‘aam aadmi’
खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ
'आम आदमी’ को मेरे संदेश pic.twitter.com/poUwxsu0S3
انہوں نے کہا، "ہاں، واقعی؛ عام آدمی پارٹی نے پارلیمنٹ کو مطلع کیا ہے کہ راگھو چڈھا کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے، اب کوئی مجھے بولنے سے کیوں روکنا چاہے گا؟ میں جب بھی بولتا ہوں، میں اس ملک کے عام آدمی کی پریشانیوں کی آواز اٹھاتا ہوں۔ ہوائی اڈوں پر مہنگے کھانے کا مسئلہ، زوماٹو اور بلنکیٹ ڈلیوری بوائز کی حالت زار، کھانے میں ملاوٹ، ٹول پلازہ پر بینک چارجز کی لوٹ، متوسط طبقے پر ٹیکس کا بوجھ، کنٹینٹ کریئٹرز پر بوجھ، ٹیلی کام کمپنیوں کی جانب سے 12 ماہ کی مدت میں 13 ریچارجز کی ضرورت کا عمل، ڈیٹا رول اوور کا مسئلہ، اور ریچارج کے بعد آنے والی خدمات کے منقطع ہونے کا مسئلہ۔۔میں نے ان تمام مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے۔
ایم پی نے کہا کہ ان مسائل کو اٹھانے سے ملک کے عام لوگوں کو فائدہ ہوا۔ لیکن اس سے پارٹی کے عام ارکان کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی مجھے بولنے سے کیوں روکنا چاہے گا؟ کوئی میری آواز کیوں دبانا چاہے گا؟ ٹھیک ہے، آپ سب مجھے بے پناہ محبت سے نوازتے ہیں۔ جب بھی میں آپ کے مسائل کو اٹھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میری ستائش کرتے ہیں، اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
عام آدمی پارٹی لیڈر نے کہا، "میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اسی طرح میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ مجھے مت چھوڑیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پارلیمنٹ میں بولنے کا حق چھین لیا، جنہوں نے میری آواز دبائی، میں ان سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں: میری خاموشی کو میری شکست نہ سمجھیں، میں وہ ندی ہوں جو وقت آنے پر سیلاب بن میں بدل جاتی ہے۔
عآپ کے رکن پارلیمنٹ راگھو چڈھا نے راجیہ سبھا میں پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے ایک دن بعد جمعہ کو کہا کہ انہیں "خاموش کیا گیا ہے، شکست نہیں دی گئی"۔
عآپ نے جمعرات کو راجیہ سبھا سکریٹریٹ کو خط لکھ کر چڈھا کو ایوان میں پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور پنجاب کے رکن پارلیمنٹ اشوک متل کو ان کے متبادل کے طور پر تجویز کیا۔
ذرائع کے مطابق، خط میں کہا گیا ہے کہ چڈھا -- جو پنجاب سے راجیہ سبھا ممبر ہیں -- کو عآپ کے کوٹے سے ایوان میں بولنے کے لئے وقت نہیں دیا جانا چاہئے۔
کبھی عآپ سپریمو اروند کیجریوال کے قریبی معتمد سمجھے جاتے والے اور ملک کے سب سے کم عمر ممبران پارلیمنٹ میں سے ایک راگھو چڈھا نے پارٹی کے معاملات میں، خاص طور پر پنجاب میں اور دہلی میں عآپ کے دور میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
