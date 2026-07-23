سکم ٹنل حادثہ: 25 مزدوروں کی لاشیں برآمد، اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم
سکم حکومت نے نامچی سرنگ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
Published : July 23, 2026 at 5:36 PM IST
گنگٹوک/ سلی گڑی: سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ حادثے میں ہلاک ہونے والے 25 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ تاہم اب تک مرنے والوں میں سے صرف 11 کی شناخت ہو سکی ہے۔ باقی نامعلوم ہیں۔
ریسکیو ٹیموں نے بدھ کی رات دیر گئے سرنگ میں پھنسے باقی کارکنوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک انتھک سرچ آپریشن جاری رکھا، جو تیستا اسٹیج-6 ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ انتہائی نامساعد اور خطرناک حالات کے باوجود سرنگ کے اندر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
این ایچ پی سی (نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن) ٹنل حادثے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے اور بچاؤ کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے، ایسٹرن کول فیلڈز لمیٹڈ (ای سی ایل)، آسنسول سے ایک دوسری خصوصی ریسکیو ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ یہ ٹیم تقریباً 10 بجے نمچی میں جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر آپریشن میں شامل ہو گئے۔ دونوں ماہر ٹیموں کی مشترکہ کوششیں آدھی رات تک جاری رہیں، جس کے نتیجے میں سرنگ سے مزید کئی لاشیں نکالی گئیں۔ اب تک کل 25 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ سکم حکومت اور ضلع انتظامیہ چوبیس گھنٹے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل
دریں اثنا، سکم حکومت کے محکمہ داخلہ نے اس المناک حادثے کی اصل وجوہات کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سکم کے چیف سکریٹری آر تلنگ کی طرف سے 22 جولائی کو جاری کردہ ایک سرکاری حکم کے مطابق، ریاستی پولیس کے آئی جی پی (لا اینڈ آرڈر) تاشی وانگیال کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں مائنز اینڈ جیولوجی کے پرنسپل ڈائریکٹر فیگو شیرنگ بھوٹیا اور اسی محکمے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کیشر لوئیٹل بطور ممبر شامل ہیں جبکہ سکم پولیس کے ڈی آئی جی (سی آئی ڈی) تنزنگ لوڈن لیپچا ممبر سکریٹری ہیں۔
کمیٹی ان پہلوؤں کی تحقیقات کرے گی
کمیٹی کو 20 جولائی کے حادثے کی تفصیلی وجوہات کی تحقیقات کا کام سونپا گیا ہے، جس میں تیستا ہائیڈرو الیکٹرک پراجیکٹ سرنگ کے اندر دھماکہ اور زہریلی میتھین گیس کا اخراج شامل تھا۔ کمیٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ آیا دھماکہ میتھین یا دیگر زہریلی گیسوں کی جیبوں کے بننے، آلات میں خرابی یا کسی اور وجہ سے ہوا۔
تحقیقات میں یہ بھی طے کیا جائے گا کہ آیا مائنز ایکٹ 1952، ٹنل سیفٹی گائیڈ لائنز، اور ایکسپلوسیوز رولز (2008) کے مطابق مناسب حفاظتی ضوابط اور معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOPs) پر عمل کیا گیا۔ ٹنل کے وینٹیلیشن سسٹم، گیس کا پتہ لگانے والے سینسرز اور ایمرجنسی سے بچنے کے انتظامات کی فعالیت کا جائزہ لینے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
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