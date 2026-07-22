سکم ٹنل حادثہ: ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ، بارہ لاشیں برآمد، پندرہ کی تلاش جاری
حادثہ پیر کو دوپہر کے قریب پیش آیا۔ حکومت نے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ مزید پڑھیں
Published : July 22, 2026 at 10:19 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 10:31 AM IST
نمچی (سکم): سکم کے نامچی ضلع میں این ایچ پی سی سرنگ کے گرنے کے بعد راحت اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ 15 افراد اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں پھنسے ہوئے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔
نامچی ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ سونم ڈولما نے بتایا کہ اب تک 12 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ مزید 13 سے 15 افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، سکم پولیس، کوئلہ کان کنی کے ماہرین کی ایک ٹیم اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز آپریشن کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے منگل کو سکم کے وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ نے تیستا اسٹیج-VI ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ٹنل حادثے کے متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور اگر کمپنی کی جانب سے غفلت ثابت ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔
#WATCH | Sikkim: Search and rescue operation resumes at NHPC tunnel collapse site in Namchi. Latest visuals from the site.— ANI (@ANI) July 22, 2026
Till now 12 bodies have been recovered. 13-15 are still feared trapped. NDRF, SDRF, Sikkim Police, Coal mining Experts team, Fire and Emergency Services… pic.twitter.com/PEtiJptwfz
سائٹ پر 27 کارکنان، دو نکلنے میں کامیاب، 25 پھنسے
میڈیا سے بات کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ تمانگ نے کہا تھا کہ ریاستی انتظامیہ نے حادثے کے بعد تیزی سے کام کیا، متعدد ریسکیو ایجنسیوں کو زیر تعمیر سرنگ کے اندر آپریشن کرنے کے لیے روانہ کیا۔ تمانگ نے کہا کہ یہ واقعہ پیر کی دوپہر تقریباً 1:30 بجے پیش آیا، جب سائٹ پر کارکنان اپنے کھانے کے وقفے پر تھے۔ تقریباً 27 لوگ موجود تھے۔ دو نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور 25 پھنسے رہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریاستی انتظامیہ – پولیس سے لے کر ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف – جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہم نے تمام 25 پھنسے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے ساتھ بچا لیا ہے۔ ہم فی الحال صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں مزید کوئی کارکن پھنسا ہوا نہ ہو اور مزید اقدامات کا تعین کیا جا سکے۔
پھنسی مشتبہ میتھین گیس اچانک پھٹ گئی
انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے بعد اگر کمپنی کی جانب سے کوئی غلطی یا غفلت پائی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزید برآں، ریاستی حکومت، مرنے والوں کے لیے 400,000 روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کا معاوضہ فراہم کرے گی۔ این ایچ پی سی (NHPC) کے مطابق، حادثہ 20 جولائی کو اسمارڈونگ میں تعمیر کی جا رہی ہیڈ ریس ٹنل (HRT) کے اندر پیش آیا۔ چٹانوں کے درمیان پھنسی مشتبہ میتھین گیس اچانک پھٹ گئی، جس سے دھماکہ ہوا، سرنگ، گاڑھا دھواں اور زہریلی گیسوں سے بھر گئی۔
ہنگامی ردعمل پروٹوکول فوری طور پر فعال
این ایچ پی سی (NHPC) نے کہا کہ ہنگامی ردعمل کے پروٹوکول کو فوری طور پر فعال کر دیا گیا اور ضلع انتظامیہ، نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (NDRF)، ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) مقامی حکام اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف مائنز سیفٹی (DGMS) کی ایک خصوصی ریسکیو ٹیم نے ریسکیو آپریشن کیا۔ این ایچ پی سی (NHPC) کے سینئر اہلکار بھی امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے موقع پر پہنچ گئے۔
ماہر کیمیکل اور گیس کی تشخیص کرنے والی ٹیمیں تعینات
قبل ازیں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور امدادی کارروائیوں میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ تمانگ سے بات کی اور ہر مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50،000 روپے کے معاوضے کا اعلان کیا۔ ریسکیو آپریشن شدید بارش، پانی جمع ہونے اور ٹنل کے اندر گیس جمع ہونے کے امکان کے درمیان کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ ماہر کیمیکل اور گیس کی تشخیص کرنے والی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، جب کہ واقعے کی وجوہات کی تفتیش جاری ہے۔