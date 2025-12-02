"کیا سرخ قالین کے ساتھ دراندازوں کا استقبال کریں؟" روہنگیا معاملے پر سپریم کورٹ کا سخت تبصرہ
سپریم کورٹ حراست سے روہنگیا مسلمانوں کی گمشدگی کا الزام لگانے والی ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔
Published : December 2, 2025 at 4:14 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو دراندازوں کے خلاف سخت تبصرہ کرتے ہوئے پوچھا کہ روہنگیا کو "پناہ گزین" قرار دینے کا حکومتی حکم کہاں ہے؟
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جواے مالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے زبانی طور پر ریمارکس دیئے کہ "اگر کوئی درانداز آتا ہے تو کیا ہم اس کا سرخ قالین پر استقبال کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو تمام سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں؟"
سپریم کورٹ کا یہ تبصرہ ایسے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے دراندازوں کے خلاف تھا جو ملک میں داخل ہوتے ہیں اور شہری سہولیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
سپریم کورٹ ایک درخواست کی سماعت کر رہی تھی جس میں روہنگیا مسلمانوں کی حراست سے گمشدگی کا الزام لگایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے یہ ہدایت مانگی کہ کسی بھی ملک بدری کو مناسب عمل کے ذریعے کیا جائے۔ بنچ نے کہا کہ دراندازی کرنے والا پہلے یا تو سرنگ کھود کر یا باڑ کو عبور کر کے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرتا ہے۔
پھر آپ کہتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں، آپ کا قانون مجھ پر بھی لاگو ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ مجھے کھانا ملنا چاہیے، مجھے پناہ چاہیے، میرے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے۔ کیا ہم قانون کو اس طرح کھینچنا چاہتے ہیں؟
سپریم کورٹ نے اس بات پر زور دیا کہ پناہ گزین ایک اچھی طرح سے قائم قانونی اصطلاح ہے اور ان کا اعلان کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک مقررہ اختیار موجود ہے۔
درخواست گزار کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل نے اصرار کیا کہ دہلی پولیس نے اس سال مئی میں کچھ روہنگیا مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا اور ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ روہنگیا کو پناہ گزین قرار دینے کا بھارتی حکومت کا حکم کہاں ہے؟
وکیل نے زور دے کر کہا کہ درخواست گزار روہنگیا کے لیے پناہ گزین کا درجہ نہیں مانگ رہا ہے اور نہ ہی ان کی ملک بدری کی مخالفت کر رہا ہے۔ بنچ نے زبانی طور پر پوچھا، "اگر کسی پناہ گزین کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور وہ غیر قانونی طور پر داخل ہوتا ہے، تو کیا اس شخص کو یہاں رکھنا ضروری ہے؟"
وکیل نے کہا کہ ملک بدری طے شدہ قانونی عمل کے مطابق کی جانی چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ موجودہ کیس میں حراست سے لاپتہ ہونا شامل ہے۔ بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کے شمالی حصے میں سرحد بہت حساس ہے اور اس نے دراندازوں کے ملک میں رہنے کی قانونی ذمہ داریوں پر سوال اٹھایا۔
بنچ نے پوچھا کہ انہیں واپس بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ انہیں قانون کے مطابق واپس بھیجا جائے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ ہندوستان میں بھی غریب لوگ ہیں، اور وہ شہری ہیں، اور پوچھا، "کیا وہ کچھ مراعات کے حقدار نہیں ہیں؟ ان پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟" وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار وطن واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہا۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ عرضی کسی متاثرہ فرد کی طرف سے نہیں بلکہ ایک پی آئی ایل کے درخواست گزار نے دائر کی تھی۔
دلائل سننے کے بعد بنچ نے کہا کہ اس معاملے کی بھی اسی طرح کی دیگر درخواستوں کے ساتھ سماعت کی جائے گی۔
