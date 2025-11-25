سپریم کورٹ نے عیسائی فوجی افسر کی برطرفی کو برقرار رکھا، کہا 'اپنی کمانڈ کے اجتماعی عقیدے کا احترام کرنا چاہیے'
'اپنی کمان کی اکثریت کے اجتماعی عقیدے کا احترام کرنا چاہیے تھا'، سپریم کورٹ نے عیسائی فوجی افسر کی برطرفی کو برقرار رکھا۔
Published : November 25, 2025 at 4:51 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزیوں کو مذہب کے ضروری اصولوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ مذہب کے ہر جذبات سے اور یہ کہ افسر کو لوگوں کی اکثریت کے اجتماعی عقیدے کا احترام کرنا چاہیے جس کا وہ حکم دیتا ہے۔ "آئین کا آرٹیکل 25 ضمیر کی آزادی اور امن عامہ، اخلاقیات اور صحت سے مشروط آزادی کے ساتھ مذہب کے اظہار، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔"
سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست کی سماعت سے انکار کرتے ہوئے کہے، جس نے ہندوستانی فوج کے ایک عیسائی افسر کی برطرفی کو منسوخ کرنے سے انکار کردیا تھا جس نے رجمنٹل پریڈ کے حصہ کے طور پر منعقدہ پوجا میں شرکت نہیں کی تھی۔
کیولری رجمنٹ میں لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ سیموئل کملیشن
یہ مقدمہ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ کے سامنے آیا جس میں جسٹس جویمالیا باغچی بھی شامل تھے۔ سینئر وکیل گوپال شنکر نارائنن نے درخواست گزار سیموئیل کملیشن کی طرف سے بنچ کے سامنے کیس کی دلیل دی۔
لیفٹیننٹ سیموئل کملیشن کو 11 مارچ 2017 کو بھارتی فوج میں 3rd کیولری رجمنٹ میں لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن دیا گیا تھا، جس میں سکھ، جاٹ اور راجپوت سپاہیوں پر مشتمل تین اسکواڈرن ہیں۔ انہیں اسکواڈرن بی کا ٹروپ لیڈر مقرر کیا گیا تھا جو سکھ فوجیوں پر مشتمل ہے۔
انہوں نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ کمانڈنگ آفیسر کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے اور یونٹ کے اتحاد کو اپنی مذہبی ترجیحات سے بالاتر رکھنا چاہیے۔
آرمی آفیسر کی سب سے بڑی بے ضابطگی
آج کی سماعت کے دوران وکیل نے کہا کہ ان کے مؤکل کو صرف ایک غلطی پر برطرف کیا گیا: وہ کسی مقدس مقام میں داخل نہیں ہوئے جہاں ان کے سپاہی پوجا کر رہے تھے۔
وکیل نے کہا، "رجمنٹ کے مطابق، ایک سروادھرم اسٹال ہے، ایک ہال ہے جس میں مختلف مذاہب کی علامتیں ہیں۔ پنجاب کے شہر مامون میں یہ ایک جگہ، جہاں رجمنٹ تعینات تھی، وہاں سروادھرم اسٹال (تمام مذاہب کی جگہ) نہیں تھی)، ان کے پاس گوردوارہ اور ایک مندر تھا اور کچھ نہیں... ایسی تصویریں ہیں جس میں وہ بالکل پوتر جگہ کے باہر کھڑا ہے۔"
صرف اسی بنیاد پر برخاست کر دینا چاہیے تھا
وکیل نے اصرار کیا کہ ان کے مؤکل نے کہا کہ مقدس مقام میں داخل ہونا ان کے مذہب کی خلاف ورزی ہے اور ان کے فوجیوں میں سے کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کے اعلیٰ افسران نے اس طرح کیا۔ بنچ نے وکیل کی توجہ ان کے مؤکل کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کی طرف مبذول کرائی اور کہا کہ اگر کوئی کارروائی ضروری نہیں تھی تو اسے صرف اسی بنیاد پر برخاست کر دینا چاہیے تھا۔ سی جے آئی نے کہا، "یہ ایک فوجی افسر کی طرف سے سب سے بڑی بے ضابطگی کو ظاہر کرتا ہے۔" اس دوران پادری نے کہا کہ اس کے عقیدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔
وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی فوج میں شامل ہوتا ہے تو وہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ضمانت یافتہ اپنے اعتماد کے نشانات سے محروم ہوجاتا ہے۔
کیا پادری کی رائے کو نظر انداز کیا جائے گا؟"
جسٹس باغچی نے کہا، "پادری نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر آپ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے عقیدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی... اس کا بھی اپنا مطلب ہے۔ اگر پادری، جو آپ کے عقیدے کا سربراہ ہے، کہے کہ اس سے آپ کے عقیدے کے بنیادی اصولوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو کیا کسی ایک ماننے والے کی سمجھ مختلف ہوگی؟ کیا پادری کی رائے کو نظر انداز کیا جائے گا؟"
سکھ سپاہیوں کی وجہ سے، وہاں ایک گوردوارہ ہے
وکیل نے کہا کہ پجاری کے ساتھ بات چیت صرف مذہبی مقام تک محدود تھی نہ کہ مندروں اور گوردواروں کے بارے میں۔ چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے نوٹ کیا کہ یہ ایک رجمنٹ کا مذہبی مقام ہے اور کہا، "آپ فوج کے لیڈر ہیں... وہاں سکھ فوجی ہیں اور سکھ سپاہیوں کی وجہ سے، وہاں ایک گوردوارہ ہے... ایک گردوارہ دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سیکولر مقامات میں سے ایک ہے، جس لہجے اور انداز میں وہ کام کر رہا ہے، کیا وہ اپنے ایک سپاہی کی توہین نہیں کر رہا ہے، اسے اپنے مذہبی سپاہی کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ اسے دوسروں کی عزت کا خیال ہے؟ وہ ایک فوجی لیڈر ہے۔"
آرمی آفیسر نے بار بار مذہبی مقام میں داخل ہونے سے انکار کیا
وکیل نے کہا کہ رجمنٹ لیڈر کی حیثیت سے انہیں ایک رسم ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ سی جے آئی نے کہا کہ گوردوارے میں کوئی رسومات نہیں ہیں۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ افسر نے بار بار مذہبی مقام میں داخل ہونے سے انکار کیا، حالانکہ اندر ایک چرچ تھا۔ وکیل نے کہا کہ یہ بالکل درست نہیں اور وہ پہلے بھی گئے تھے۔
چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے کہا، "بدقسمتی سے، ہمیں اس طرح کے معاملات پر بات کرنی پڑتی ہے۔ ان کے لیے یہ گوردوارے، مندر یا چرچ کا سوال نہیں تھا... انہوں نے کہا، 'اگر سروادھرم اسٹال میں چرچ ہو، تو میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں دیگر مذہبی ڈھانچے ہیں۔' یہ ایک آرمی آفیسر کا رویہ اور نقطۂ نظر ہے جو ایک گروپ لیڈر ہے۔"
آپ نے فوج کی وردی پہن رکھی ہے..."
وکیل نے کہا کہ ان کے مؤکل نے واضح کیا کہ اس کا پروٹسٹنٹ، توحید پرستانہ عقیدہ اسے دوسرے لوگوں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اس نے کہا، "میرے خیال میں آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوج کی وردی پہن رکھی ہے..."
آپ کو ان لوگوں کی اکثریت کے اجتماعی عقیدے کا احترام کرنا ہوگا جو آپ کی کمان میں ہیں
وکیل نے کہا کہ آپ کے غور کے لیے صرف یہی سوال ہے۔ "کیا آرٹیکل 25 کے تحت لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں؟" بنچ نے پوچھا، "لیکن آپ کے مذہبی حقوق سے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گرودوارے میں پھول چڑھانے یا ہون کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے بارے میں آپ کی سمجھ میں ایک جذبات ہو سکتا ہے، لیکن یہ پادریوں یا آپ کے عقیدے کے دیگر ارکان کے پاس موجود ضروری چیزیں نہیں ہیں۔"
آرٹیکل 25 کا آرٹیکل 33 کے ساتھ جوڑ
جسٹس باغچی نے کہا، "آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کو کسی مذہب کے ہر جذبات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی مذہب کے ہر جذبات پر۔ آرٹیکل 33 کسی بھی مذہب کے ہر جذبات پر لاگو ہوگا۔ اس صورت حال میں، جب ہم آرٹیکل 25 کو آرٹیکل 33 کے ساتھ جوڑیں گے، تو ہم یقینی طور پر، جیسا کہ آپ نے درست کہا، آپ کے عقیدے کا احترام کرنا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو آپ حکم دیتے ہیں۔"
سی جے آئی نے کہا کہ درخواست گزار اپنے ہی سپاہیوں کی توہین کر رہا ہے اور لیڈروں کو ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ جسٹس باغچی نے پوچھا کہ عیسائیت میں کسی دوسرے مذہب کے مندر یا مذہبی مقام پر جانے کی ممانعت کہاں ہے؟ وکیل نے پہلے حکم کا حوالہ دیا۔
ہندو مذہب بھی ایک خدا پر یقین رکھتا ہے
جسٹس باغچی نے کہا کہ پہلا حکم یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک خدا پر یقین رکھنا چاہیے اور اس بات کی نشاندہی کی کہ ہندو مذہب بھی ایک خدا پر یقین رکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے پر اتفاق ہے اور "پادری نے آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن آپ کو اپنی سمجھ ہے۔" جسٹس باغچی نے کہا، "جب کوئی پادری آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے… اسے رہنے دو۔ آپ اس کے بارے میں اپنی سمجھ نہیں بنا سکتے کہ آپ کا مذہب کیا منع کرتا ہے یا اجازت دیتا ہے…"
الغرض کیس میں تفصیلی دلائل سننے کے بعد بنچ نے ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔