"وشوگرو سیاسی مخالفین کے خلاف زبانی بم گرانے میں مصروف" اور پاکستان نے جنگ بندی کرا دی، سنجے راوت کی تنقید
ایران-امریکہ-اسرائیل جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی کے بعد بھارت کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پی ایم مودی اپوزیشن کے نشانے پر ہیں۔
By ANI
Published : April 8, 2026 at 2:15 PM IST
ممبئی: شیو سینا (یو بی ٹی) کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے بدھ کے روز کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی انتخابی ریاستوں میں سیاسی مخالفین پر "زبانی بم" گرانے میں مصروف تھے جب کہ پاکستان نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کر دیا۔
ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راوت نے پی ایم مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے استعفے کا مطالبہ کیا۔
جنگ بندی کا سہرا پاکستان سے منسوب ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شیو سینا (یو بی ٹی) لیڈر نے کہا، "یہ پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا تصادم تھا۔ خلیجی ممالک میں مختلف مقامات پر سیکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ ایران جیسے ملک نے سرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاورز کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اس کا ٹرمپ، ایران اور اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ بندی کا سہرا بھی پاکستان کو دیا جا رہا ہے، جب کہ اس کا سہرا وشوگرو کو دیا جانا چاہیے تھا۔" راوت نے پوچھا، ہم نے ان کی میزبانی اور امن کی بات کیوں نہیں کی۔
'مہا وشوگرو' کیرالم، آسام، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں سیاسی مخالفین کے خلاف بم گرانے میں مصروف ہیں اور خاص طور پر زبانی بم۔ جب کہ پاکستان نے جنگ بندی کا سہرا اپنے سر لیا، اسلام آباد میں ایک امن میٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا آپ وہ نہیں تھے جنہوں نے اسلام آباد پر قبضہ کرنے اور وہاں پر جھنڈا لہرانے کا عہد کیا تھا، یہ بات بی جے پی کی حکومت کے لیے شرمناک ہے؟ ان لوگوں نے صرف ٹیلی فون آپریٹرز کی طرح کام نہیں کیا، جے شنکر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ اپنے مخالف کو کم سمجھ رہے ہیں۔"
پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران نے دو ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر "بمباری اور حملہ" مہم کو معطل کرتے ہوئے دو ہفتے کی دو طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا اور ایران کی 10 نکاتی تجویز کو قبول کیا۔ اس کے بعد ایرانی فریق نے ٹرمپ کے امن معاہدے کو قبول کیا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔
حزب اختلاف کی تنقید اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران دونوں نے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور وفد کو 10 اپریل بروز جمعہ اسلام آباد آنے کی دعوت دی ہے تاکہ مستقل جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کی جا سکے۔
