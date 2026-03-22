ایندھن کی قلت کے بیچ روس سے خام تیل اور امریکہ سے رسوئی گیس لے کر منگلورو پہنچے دو جہاز
حکام نے بتایا کہ دونوں بحری جہازوں کی آمد اور ان لوڈنگ کا عمل بحفاظت اور آسانی سے جاری ہے۔
Published : March 22, 2026 at 5:06 PM IST
منگلورو (کرناٹک): مغربی ایشا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ کے بیچ کرناٹک کے جنوبی کنڑ ضلع میں نیو منگلورو بندرگاہ پر توانائی کی سپلائی کو لے کر بڑی ہل چل ہے۔ روس سے بڑی مقدار میں خام تیل اور امریکہ سے ایل پی جی لے کر دو بڑے بحری جہاز سنیچر اور اتوار کو بحفاظت پہنچ گئے۔
روس سے آیا 96000 میٹرک ٹن خام تیل
ایک بڑا جہاز، "ایکوا ٹائٹن" سنیچر کی رات دیر گئے روسی بندرگاہ پرائموسک سے منگلورو پہنچا۔ جہاز پر تقریباً 96,000 میٹرک ٹن یورال خام تیل لدا ہوا تھا۔ حکام کے مطابق، یہ تیل منگلورو ریفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکلز لمیٹڈ (ایم آر پی ایل) کے لیے منگوایا گیا ہے۔ اس وقت جہاز سے تیل اتارنے کا عمل جاری ہے جس سے مقامی ریفائنریوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔
امریکہ سے پہنچی 16000 میٹرک ٹن رسوئی گیس
خام تیل کے ساتھ ساتھ گیس سپلائی کے محاذ پر بھی کچھ ریلیف کی خبر ہے۔ اتوار کی صبح، "پکسس پائنیر" نام کی کارگو جہاز 16,000 میٹرک ٹن ایل پی جی لے کر امریکہ کے ٹیکساس سے منگلورو پورٹ پہنچا۔ یہ کھیپ منگلورو میں "ایجیس گیس اسٹوریج یونٹ" کو فراہم کی جا رہی ہے۔ نیو منگلورو پورٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے تصدیق کی کہ گیس کی ان لوڈنگ شروع ہوگئی ہے اور پورٹ پر سخت حفاظتی انتظامات کئے گئے ہیں۔
یہ سپلائی علاقائی توانائی کے تحفظ کے لیے اہم
جاری جنگ اور عدم استحکام کے درمیان، روس اور امریکہ جیسے ممالک سے ایندھن کی یہ بلاتعطل سپلائی بھارت کی اینرجی سکیورٹی کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ دونوں جہازوں کی آمد اور ان لوڈنگ کا عمل بحفاظت اور آسانی سے جاری ہے۔
تصاویر: کہیں سروں پر بھاری سلنڈروں کا وزن تو کہیں دکھائی دی بے بسی، بھارت کے شہروں کی حالت دیکھیں
ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا
ایران جنگ کے اثرات: گیس کی کمی کے سبب بھارت کے یوریا پلانٹس کی پیدوار گھٹ کر آدھی ہوگئی
ایران بحران کا اثر: قطر کی ایل این جی کی پیداواری صلاحیت پانچ سال کے لیے ہوئی کم، کیا بھارت کو ہونا چاہیے فکرمند؟