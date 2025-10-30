شملہ سنجولی مسجد کیس: پانچوں منزلوں کو کیا جائے گا بلڈوز، وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی اپیل خارج، شملہ ایم سی کورٹ کا فیصلہ برقرار
شملہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے سنجولی مسجد کیس میں وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی اپیل کو خارج کر دیا۔ پوری کہانی کے بارے میں جانیے۔
Published : October 30, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 3:34 PM IST
شملہ، ہماچل پردیش: ملک بھر میں زیر بحث سنجولی مسجد کیس میں ضلعی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے شملہ کے ایم سی کمشنر کورٹ کے مسجد کو منہدم کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ وقف بورڈ نے شملہ ایم سی کورٹ کے مسجد کو منہدم کرنے کے فیصلے کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ شملہ ایم سی کمشنر کورٹ نے سنجولی مسجد کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہدام کا حکم جاری کیا تھا۔
مقامی باشندوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل جگت پال ٹھاکر نے ضلعی عدالت کے فیصلے کے بارے میں کہا، "وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی نے ایم سی کمشنر شملہ کے 3 مئی 2025 کے حکم کے خلاف ضلعی عدالت میں دو اپیلیں دائر کیں۔ دونوں اپیلیں ریکارڈ وقت کے اندر خارج کر دی گئی ہیں۔ MC کمشنر کے 3 مئی کے فیصلے کا مطلب ہے کہ 2025 کے ڈھانچہ میں تنازعہ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔" سنجولی کو گراؤنڈ فلور سے لے کر اوپر کی منزل تک گرایا جائے گا، یہ اس متنازعہ ڈھانچہ کے حوالے سے چوتھا فیصلہ ہے۔
شملہ میونسپل کارپوریشن سے متنازعہ ڈھانچہ کو جلد از جلد منہدم کرنے کی اپیل
مقامی باشندوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل جگت پال ٹھاکر نے کہا، "اس کیس میں پہلا فیصلہ 5 اکتوبر 2024 کو آیا تھا، جس میں دوسری، تیسری اور چوتھی منزل کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے 5 اکتوبر 2024 کے فیصلے کو ضلعی عدالت میں چیلنج کیا جسے ایک ماہ کے اندر برقرار رکھا گیا۔ اس معاملے میں تیسرا فیصلہ 3 مئی 2025 کو ایم سی کمشنر کی عدالت سے آیا، اس فیصلے نے پوری سنجولی مسجد کو غیر قانونی قرار دے دیا۔
اس فیصلے کے خلاف دائر اپیل کو آج (جمعرات 30 اکتوبر) کو ضلعی عدالت نے خارج کر دیا۔ یہ چاروں فیصلے عوام کے حق میں ہیں۔ ہماچل پردیش کے لوگوں نے جس طرح یہ تحریک شروع کی، اور اپنے خلاف ایف آئی آر درج کرائی، پولیس کے لاٹھی چارج کو برداشت کیا اور اب آج یہ فیصلہ ان کے لیے مرہم کا کام کرے گا۔ اب شملہ میونسپل کارپوریشن کو بلا تاخیر اس پورے متنازعہ ڈھانچے کو منہدم کر دینا چاہیے۔ کیونکہ، وقف بورڈ اور مسجد کمیٹی کی نیت میں کچھ گڑبڑ ہے۔
کیا ہے سارا تنازعہ؟
شملہ ایم سی کمشنر کورٹ نے سب سے پہلے 5 اکتوبر 2024 کو مسجد کی تین بالائی منزلوں کو گرانے کا حکم جاری کیا۔ پھر 3 مئی 2025 کو اسی کیس میں ایم سی کورٹ نے سنجولی مسجد کی نچلی دو منزلوں کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گرانے کا حکم دیا۔ وقف بورڈ اور سنجولی مسجد کمیٹی نے اس حکم کو چیلنج کیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اگست 2024 میں ملیانہ علاقے میں لڑائی کے بعد مبینہ طور پر ایک خاص برادری کے نوجوان سنجولی مسجد میں چھپ گئے۔ مقامی باشندوں نے احتجاج کرتے ہوئے مسجد میں غیر قانونی تعمیرات کے معاملے کو دوبارہ روشنی میں لایا۔ 11 ستمبر 2024 کو شملہ کے نواحی علاقے سنجولی میں زبردست احتجاج شروع ہوا۔ ہندو تنظیموں کے اس احتجاج کے دوران لاٹھی چارج کے بعد ریاست بھر میں عوامی غم و غصہ پھوٹ پڑا، جس کی وجہ سے مسجد کمیٹی نے مسجد کی غیر قانونی تعمیر کو منہدم کردیا۔ اسمبلی کے 2024 کے مانسون اجلاس میں حکومتی وزیر انیرودھ سنگھ نے اس معاملے کو غیر قانونی تارکین وطن سے جوڑ دیا۔
ضلع عدالت نے شملہ میونسپل کارپوریشن کے فیصلے کو برقرار رکھا
معاملے کو بڑھتا دیکھ کر سنجولی مسجد کمیٹی کے نمائندوں نے 12 ستمبر 2024 کو شملہ میونسپل کارپوریشن کمشنر سے رابطہ کیا اور خود غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کی پیشکش کی۔ 5 اکتوبر 2024 کو مسجد کی بالائی تین منزلیں گرانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ہائی کورٹ نے شملہ میونسپل کارپوریشن کی عدالت کو بھی مقررہ وقت کے اندر اپنا فیصلہ سنانے کا حکم دیا۔ مئی 2025 میں شملہ میونسپل کارپوریشن کمشنر کورٹ نے مسجد کی نچلی دو منزلوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں گرانے کا حکم دیا۔ اب ضلع عدالت نے بھی شملہ میونسپل کارپوریشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔