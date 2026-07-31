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شہزاد پونا والا نے بی جے پی سے استعفیٰ دے دیا؟ اپ ڈیٹ شدہ سوشل میڈیا بائیو سے مچی ہلچل

پونا والا نے اپنے اپڈیٹ شدہ بائیو کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے پڑھیں۔

شہزاد پونا والا
شہزاد پونا والا (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 31, 2026 at 12:40 PM IST

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نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی ترجمان شہزاد پونا والا کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ انھوں نے اپنا شوشل میڈیا ایکس اپڈیٹ کیا ہے، جس میں بی جے پی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس سے سیاسی قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں ہیں۔ تاہم، پارٹی یا خود پونا والا کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر بی جے پی سے خود کو دور کر لیا ہے۔

اپنے اپ ڈیٹ شدہ بائیو میں، پونا والا نے خود کو وزیر اعظم نریندر مودی کا تاحیات پیروکار بتایا ہے۔

شہزاد پونا والا نے اپنا ایکس بائیو اپڈیٹ کیا
شہزاد پونا والا نے اپنا ایکس بائیو اپڈیٹ کیا (X/@Shehzad_Ind)

پونا والا نے اپنے اپ ڈیٹ کردہ ایکس بائیو کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا۔ یہ پیش رفت پونا والا کی طرف سے چند دن قبل بی جے پی چھوڑنے کے بارے میں دیے گئے اشارے کے بعد ہوئی ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ فعال سیاست سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جمعہ کو انہوں نے مختلف انٹرویوز کی ویڈیوز دوبارہ پوسٹ کیں جن میں انہوں نے یہ ریمارکس دیئے تھے۔

2017 میں کانگریس چھوڑنے کے بعد بی جے پی میں شامل ہوئے

غور طلب ہے کہ شہزاد پونا والا نے 2017 میں کانگریس چھوڑ کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت انہوں نے کانگریس پارٹی کے تنظیمی انتخابات کے حوالے سے اپنی مخالفت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے اور بعد میں انہیں پارٹی کا قومی ترجمان مقرر کیا گیا۔

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SHEHZAD POONAWALLA X BIO
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