کیرالہ: ششی تھرور کے قافلے پر حملہ، سکیورٹی اہلکار زخمی، مقدمہ درج
کیرالہ میں انتخابی مہم کے دوران کانگریس کے سینئر لیڈر ششی تھرور کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔
Published : April 4, 2026 at 10:08 AM IST
ترواننت پورم: کیرالہ اسمبلی انتخابات 2026 کی مہم کے دوران کانگریس لیڈر ششی تھرور کے قافلے پر حملے کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے، جب کہ ان کی سکیورٹی میں تعینات گن مین زخمی ہو گیا۔ سکیورٹی اہلکار کی شکایت کی بنیاد پر وندور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست میں لیتے ہوئے دو گاڑیاں ضبط کر لیں۔
خبر رساں ایجنسی آئی اے این ایس کی ایک رپورٹ کے مطابق، کیرالہ کے ملاپورم میں ایک شکایت درج کرائی گئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کے قافلے کو تھروولی چیلیتھوڈو پل کے قریب اس وقت روکا گیا جب وہ وندور میں ایک انتخابی پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔
Malappuram, Keralam: A complaint has been filed alleging that the convoy of Congress MP Shashi Tharoor was blocked near Thiruvalli Chellithodu bridge while he was travelling to an election campaign event in Wandoor.— IANS (@ians_india) April 3, 2026
The complaint claims that Tharoor's gunman was assaulted…
شکایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ واقعہ کے دوران تھرور کے گن مین پر حملہ کیا گیا تھا۔ گن مین کی شکایت کی بنیاد پر، وندور پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں تین لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ کالیکاو کے رہائشی عمارہ کے ایک ملزم کے خلاف ایک غیر ضمانتی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق موٹرسائیکلوں پر سوار کچھ لوگوں نے تھرور کی گاڑی کا پیچھا کیا اور ان کے سکیورٹی گارڈ پر گولیاں چلا دیں۔ اس دوران گنمین تھرور کے بچاؤ میں آگے آیا لیکن ہاتھا پائی کے دوران وہ زخمی ہو گیا۔
پولیس نے کلیدی ملزم عمارہ کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مبینہ طور پر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید دو مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جس سے ملزمان کی مجموعی تعداد پانچ ہو گئی ہے۔ حکام اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ کیا اس حملے کی منصوبہ بندی میں مزید لوگ ملوث تھے۔
ششی تھرور کے قافلے پر حملے نے انتخابی مہم کے دوران خاص طور پر کیرالہ جیسے علاقوں میں سیاست دانوں کی حفاظت کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔
’سب کچھ ٹھیک ہے‘: ششی تھرور کی کانگریس قیادت سے ملاقات، اختلافات کی خبروں کی تردید
ششی تھرور نے ویر ساورکر ایوارڈ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تقریب میں بھی شرکت سے انکار
بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھائے گا، ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے: تھرور