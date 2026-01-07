"بالآخر سچائی ہی غالب آئے گی، انشاء اللہ، ہم کامیاب ہوں گے" ضمانت مسترد ہونے پر شرجیل امام کا بیان
ضمانت پانے والے افراد نے ضمانتی مچلکے داخل کیے۔ عدالت نے پولیس کوہدایت دی کہ وہ چاروں افراد کی ضمانتوں کی تصدیقی رپورٹ فراہم کرے۔
Published : January 7, 2026 at 1:45 PM IST
نئی دہلی: 2020 دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے منسلک ایک کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ضمانت سے انکار کے بعد، کارکن شرجیل امام نے منگل کو کہا کہ وہ اس کیس کے بارے میں پرامید ہیں۔ انھوں نے کہا کہ "بالآخر سچائی ہی غالب آئے گی"۔
اپنے بھائی مزمل امام کے ذریعے شیئر کی گئی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، شرجیل نے دیگر پانچ افراد کو ضمانت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، تاہم انھوں نے "اتنے عرصے سے ان (پانچوں ضمانت یافتہ ملزمان) کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی مذمت کی"۔
Sharjeel bhai's reaction to the judgement pronounced yesterday :— Muzzammil Imam | مزمل إمام (@imammuzzammil) January 6, 2026
I am very happy that others have been granted bail, even though I condemn the injustice meted out to them for so long.
As far as we are concerned, I firmly believe that Umar and I are being punished for… pic.twitter.com/JUHr5q6iPo
شرجیل نے کہا، "مجھے پختہ یقین ہے کہ عمر اور مجھے حالیہ ہندوستانی تاریخ میں سب سے اہم عوامی احتجاج کو منظم کرنے اور اس کی سربراہی کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ فیصلہ منظم احتجاج کو مجرم قرار دیتا ہے اور رکاوٹ کو دہشت گردانہ کارروائی کے طور پر دیکھتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ذاتی سطح پر وہ صرف اپنی بوڑھی والدہ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ "اس کے علاوہ، میں کیس کے بارے میں پرامید ہوں اور یہ کہ بالآخر سچ ہی غالب آئے گا۔ انشاء اللہ، ہم کامیاب ہوں گے۔ تب تک، میں اپنے فکری اور علمی سفر کو جس حد تک میں کر سکتا ہوں آگے بڑھا رہا ہوں۔
انھوں نے پوسٹ میں ایک شعر بھی لکھا، "دل نا امید تو نہیں نا کام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی مگر شام ہی تو ہے"
سپریم کورٹ نے پیر کو کارکنوں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت مسترد کر دی تھی جبکہ پانچ دیگر ملزمان کو ضمانت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ دونوں (عمر اور شرجیل) استغاثہ اور شواہد کے معاملے میں "معیاری طور پر مختلف بنیادوں" پر کھڑے ہیں۔
ضمانت پانے والے چار افراد نے منگل کو دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت میں اپنے ضمانتی مچلکے جمع کرائے تھے۔
دریں اثنا، ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ چاروں افراد کی ضمانتوں کی تصدیق کرے اور بدھ تک تصدیقی رپورٹ فراہم کرے۔ گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان اور محمد سلیم خان نے منگل کو اپنے ضمانتی مچلکے جمع کرائے تھے۔
عدالت تصدیقی رپورٹ داخل کرنے کے بعد بدھ کو اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ نے انہیں ضمانت دیتے ہوئے دو لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کے دو ضمانتی مچلکے پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے ان کے پاسپورٹ جمع کرانے سمیت دیگر شرائط بھی عائد کر دی ہیں۔
عدالت عظمیٰ نے گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جرم، اگر کوئی ہے، تو وہ محدود نوعیت کا ہے۔ تاہم، اس نے عمر خالد اور شرجیل امام کو اسی طرح کی ریلیف دینے سے انکار کردیا۔ اس سے قبل نتاشا ناروال، دیونگنا کلیتا اور آصف اقبال تنہا کو ضمانت دی گئی تھی۔ عشرت جہاں کو بھی ضمانت مل چکی ہے۔
