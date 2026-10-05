شرجیل امام عبوری ضمانت پر جیل سے باہر، چچیرے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچے بہار
شرجیل امام اپنے چچیرے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے بہار کے جہان آباد پہنچ گئے ہیں۔ محمود عالم کی رپورٹ
Published : October 5, 2026 at 11:54 AM IST
جہان آباد: دہلی فسادات معاملے میں تہاڑ جیل میں بند شرجیل امام عبوری ضمانت ملنے کے بعد اتوار کو اپنے آبائی گاؤں 'کاکو' پہنچ گئے۔ دہلی کی ایک عدالت نے انہیں چچیرے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے چار اکتوبر سے دس اکتوبر تک عبوری ضمانت دی ہے۔
شرجیل کی آمد گھر پر چہل پہل میں اضافہ
شرجیل امام کے بھائی مزمل امام نے بتایا کہ شرجیل کے کاکو پہنچنے کی خبر ملتے ہی گھر اور آس پاس کے علاقے میں رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ عبوری ضمانت ملنے سے خاندان میں خوشی کا ماحول ہے۔ اہل خانہ نے اسے ایک جذباتی اور راحت سے بھرا لمحہ قرار دیا۔
عدالت سے ملنے والی راحت کے تحت، شرجیل امام طے شدہ مدت کے دوران اپنے چچیرے بھائی کی شادی کی تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ضمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد، انہیں عدالت کی ہدایات کے مطابق واپس جیل لوٹنا ہوگا۔
'ایک دن انصاف ضرور ملے گا'
شرجیل کے بھائی مزمل امام نے کہا کہ خاندان کو عدالت پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ "دیر سے ہی سہی، ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔" خاندان کے مطابق، شرجیل کو محدود مدت کے لیے ملنے والی یہ راحت ان کے لیے ایک جذباتی اور راحت بخش موقع ہے۔
"سات دن کی عبوری ضمانت ملی ہے۔ ان کے آنے کی خوشی ہم سب کو ہے۔ وہ چچیرے بھائی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ امید ہے کہ عدالت ہمیں انصاف دے گی، چاہے دیر سے ہی سہی۔ شادی میں اگر بیٹا نہ ہوتا تو ماں کے لیے یہ شادی پھیکی رہتی۔ اب شرجیل بھائی آئے ہیں، وہ گھر کے بڑے رکن ہیں۔ سات تاریخ کو شادی ہے۔"— مزمل امام، شرجیل امام کے بھائی
پہلے بھی بھائی کی شادی کیلئے عبوری ضمانت ملی تھی
اس سے پہلے بھی شرجیل امام کو اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے عبوری ضمانت ملی تھی۔ اس دوران عدالت نے ان کے سامنے کئی شرائط رکھی تھیں۔ اس بار بھی عدالت نے انہیں صرف خاندانی تقریب میں شامل ہونے کے مقصد سے محدود مدت کے لیے عبوری راحت دی ہے۔
دہلی فسادات کیس میں طویل عرصے سے جیل میں بند
شرجیل امام دہلی فسادات کیس میں سازش کے الزام کے تحت طویل عرصے سے جیل میں بند ہیں۔ دہلی پولیس نے سال 2020 میں سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات سے متعلق ان پر الزامات عائد کیے ہیں۔ ضمانت کی مدت پوری ہونے کے بعد، انہیں عدالت کی ہدایات کے مطابق آگے کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔
شرجیل امام جے این یو کے سابق ریسرچ اسکالر
شرجیل امام دہلی میں واقع جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے سابق ریسرچ اسکالر ہیں۔ انہوں نے آئی آئی ٹی بمبئی سے پڑھائی کی اور اس کے بعد جے این یو سے جدید تاریخ میں ریسرچ کی۔
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