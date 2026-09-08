شرعی عدالت ازدواجی حیثیت اور طلاق کا قانونی اعلان نہیں کر سکتی: چھتیس گڑھ ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے 18 جنوری 2022ء کو رائے پور کے 'ادارہ شرعیہ اسلامی کورٹ' کے جاری کردہ حکم کو قانونی اختیار سے محروم قرار دیا۔
Published : September 8, 2026 at 3:16 PM IST
بلاسپور: مسلم خواتین کے ازدواجی حقوق سے جڑے ایک اہم معاملے میں ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی نجی مذہبی ادارہ یا خود کو 'شریعہ کورٹ' کہنے والی تنظیم، قانون کے ذریعے قائم کردہ عدالت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ ایسی تنظیمیں نہ تو کسی خاتون کی ازدواجی حیثیت (Marital Status) کا عدالتی فیصلہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی طلاق کا قانونی اعلان کر سکتی ہیں۔
ہائی کورٹ نے رائے پور کے 'ادارہ شرعیہ اسلامی کورٹ' کی طرف سے 18 جنوری 2022ء کو جاری کردہ اس حکم کو قانونی اختیار سے محروم قرار دے دیا، جس میں درخواست گزار خاتون کو اس کے شوہر سے طلاق یافتہ بتایا گیا تھا۔ جسٹس امیتیندر کشور پرساد نے یہ فیصلہ سنایا۔
ادارہ شرعیہ کے حکم سے شادی ختم نہیں ہو سکتی
عدالت نے کہا کہ ادارہ شرعیہ کا یہ حکم کسی قانونی عدالتی نظام سے جاری نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اس سے نہ تو شادی ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی فریق کے قانونی حقوق، حیثیت یا ذمہ داریوں میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔
'طلاقِ احسن' طریوے سے تین مرحلوں میں طلاق
واضح رہے کہ درخواست گزار نیروش عباسی (ساکنہ ٹکرا پارہ، رائے پور)، اہلیہ محمد عابد خان کے پہلے شوہر کا انتقال سال 2015ء میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 18 جولائی 2020ء کو ان کی شادی محمد عابد خان سے ہوئی۔ شادی کے بعد نئے خاندان میں بچوں کے ایڈجسٹمنٹ کو لے کر میاں بیوی کے درمیان تنازعہ شروع ہو گیا۔ درخواست گزار کے مطابق، اسی تنازعہ کے بعد انہیں طلاق دینے کا عمل شروع کیا گیا۔ شوہر کا موقف تھا کہ انہوں نے تین مرحلوں میں 31 اگست، 30 ستمبر اور 30 اکتوبر 2021ء کو ذرائع ابلاغ (کمیونیکیشن) کے ذریعے 'طلاقِ احسن' کا اعلان کیا تھا۔
ون اسٹاپ سکھی سینٹر میں کونسلنگ
درخواست گزار نے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف ہراساں کرنے، ظلم اور بدسلوکی کی شکایت درج کرائی تھی۔ ون اسٹاپ سکھی سینٹر (One Stop Sakhi Centre) میں کونسلنگ بھی کروائی گئی، لیکن تنازعہ کا کوئی حل نہیں نکلا۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 2021ء کو انہوں نے پولیس سپرنٹنڈنٹ (SP) کے پاس شکایت درج کرائی۔ یکم نومبر 2021ء کو مہیلا تھانہ رائے پور میں ایک ایف آئی آر (FIR) درج کی گئی، جس میں بھارتی تعزیرات (IPC) کی دفعہ 498-اے اور 34 کے تحت جرم درج کیا گیا۔
رائے قانونی حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتی
ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے وشو لوچن مدن بنام یونین آف انڈیا کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دارالقضاء یا فتویٰ جاری کرنے والے اداروں کو قانون کے تحت قائم عدالتوں کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ ان کے فیصلے لازمی نہیں ہوتے اور انہیں قانونی عمل کے ذریعے نافذ نہیں کرایا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ ادارہ شرعیہ کسی شخص کی ازدواجی حیثیت (Marital Status) کا عدالتی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مذہبی ادارہ اپنی مذہبی رائے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ رائے قانونی حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔
اسلامی کورٹ کا حکم قانونی اختیار سے محروم
عدالت نے صاف کیا کہ اس حکم کا ایف آئی آر یا فریقین کے دیگر قانونی چارہ جوئی کے اقدامات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ فوجداری مقدمے اور دیگر قانونی حقوق کا فیصلہ متعلقہ مجاز حکام قانون کے مطابق کریں گے۔ عدالت نے درخواست کو جزوی طور پر قبول کرتے ہوئے ادارہ شرعیہ اسلامی کورٹ کے 18 جنوری 2022ء کے حکم کو قانونی اختیار سے محروم قرار دے دیا۔