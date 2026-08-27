لوک سبھا کی 543 نشستیں مزید 25 سال برقرار رکھی جائیں: ملکارجن کھرگے
کھرگے نے حکومت کو متنبہ کیاکہ جس انداز میں حکومت نے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اسے دوبارہ نہ دہرایا جائے۔
Published : August 27, 2026 at 8:06 PM IST
نئی دہلی : کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے مجوزہ حلقہ بندی (Delimitation) کے منصوبوں کو تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس معاملے پر فیصلہ کرنے سے قبل کل جماعتی اجلاس طلب کیا جائے۔ کھرگے نے لوک سبھا کی موجودہ 543 نشستوں کی تعداد کو مزید 25 سال تک برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر ریاست کے لیے موجودہ نشستوں کی تعداد کو بھی اسی مدت تک برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے ہی خواتین کے لیے ایک تہائی نشستوں پر ریزرویشن نافذ کرنے کی بھی اپیل کی۔ کانگریس صدر نے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور ریاستی حکومتوں کو حد بندی سے متعلق تجاویز کا تفصیلی جائزہ لینے اور اپنی رائے دینے کے لیے مناسب وقت دیا جانا چاہیے۔ کھرگے نے اپنے خط میں یاد دلایا کہ انہوں نے 16 جولائی کو بھی وزیر اعظم سے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ حکومت کی جانب سے حد بندی کے بارے میں تیار کی جانے والی تجاویز پر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جاسکے۔
ان کے مطابق انہوں نے اس وقت بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر حکومت پارلیمنٹ کا کوئی خصوصی اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتی ہے تو ایسی تجاویز پیش کرنے سے قبل تمام جماعتوں کو انہیں تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ کھرگے نے کہا کہ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کی جانب سے گزشتہ شب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں خصوصی اجلاس بلائے جانے کے امکان کا ذکر کیے جانے کے بعد وہ اپنی سابقہ درخواست دوبارہ دہرا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ مانسون اجلاس کو باضابطہ طور پر ملتوی کرنے میں تاخیر ہورہی ہے۔ کھرگے نے خط میں کانگریس کے مؤقف کو تین نکات میں واضح کیاکہ لوک سبھا کی موجودہ 543 نشستیں مزید 25 سال تک برقرار رکھی جائیں، تمام ریاستوں کے لیے لوک سبھا میں موجودہ نشستوں کی تعداد بھی مزید 25 سال تک برقرار رکھی جائے اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے خواتین کے لیے ایک تہائی نشستوں پر ریزرویشن نافذ کیا جائے۔
کھرگے نے وزیر اعظم سے کہا کہ حکومت کی جانب سے کسی بھی مجوزہ قدم سے قبل کل جماعتی اجلاس بلایا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کو تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے کافی وقت فراہم کیا جائے۔ انہوں نے اس معاملے کو ملک کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حد بندی کا مسئلہ صرف انتخابی نشستوں کی تقسیم تک محدود نہیں بلکہ اس کے وسیع سیاسی اور وفاقی اثرات ہوسکتے ہیں۔
انہوں نے وزیر اعظم کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ 16 اور 17 اپریل 2026 کو جس انداز میں حکومت نے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اسے دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ کانگریس اس سے قبل بھی لوک سبھا کی موجودہ نشستوں کی تعداد منجمد رکھنے اور خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کے مطالبات کرتی رہی ہے۔ اسی ماہ کے آغاز میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھی ان دونوں مطالبات کے حوالے سے پارٹی کے عزم کو دہرایا تھا۔
حزب اختلاف نے خواتین کے لیے ریزرویشن نافذ کرنے سے متعلق حد بندی کے عمل کو جوڑنے کے معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے وزیر اعظم کی اپوزیشن جماعتوں سے تعاون کی اپیل کو ’’ڈراما‘‘ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ حکومت کا اصل مقصد خواتین کے لیے ریزرویشن کے بجائے سیاسی تحفظ حاصل کرنا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے حد بندی اور خواتین کے ریزرویشن سے متعلق تجاویز پر سیاسی بحث مسلسل جاری ہے۔
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رپورٹ کے مطابق رواں سال 17 اپریل کو بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں حد بندی سے متعلق آئینی ترمیمی بل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ بل لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن نافذ کرنے کے عمل سے متعلق تھا۔ ووٹنگ میں مجموعی طور پر 528 ارکان نے حصہ لیا۔ ان میں 298 ارکان نے بل کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ بل کو آئینی ترمیم کے لیے درکار دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے 352 ووٹ درکار تھے، جو اسے حاصل نہیں ہوسکے۔