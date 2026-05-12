شرد پوار کا پی ایم مودی کو مشورہ، مغربی ایشیا بحران پر کل جماعتی میٹنگ بلائیں وزیر اعظم، ماہرین سے کریں مشاورت
سونا خریدنے سے گریز کرنے کی اپیل کے بعد، پورے ملک میں تشویش کا ماحول ہے۔ شرد پوار نے پی ایم کو تجویز دی ہے۔
By ANI
Published : May 12, 2026 at 12:46 PM IST
ممبئی: نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی۔ ایس پی) سپریمو شرد پوار نے منگل کو وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ ایک کل جماعتی میٹنگ بلائیں اور ہندوستان پر مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات پر تشویش کے درمیان اقتصادی ماہرین سے مشاورت کریں۔
ایک ایکس پوسٹ میں، پوار نے الزام لگایا کہ مغربی ایشیا میں تنازعہ کے پس منظر میں وزیر اعظم کی حالیہ اپیل کے دور رس معاشی نتائج ہو سکتے ہیں اور اس نے عام شہریوں، کاروباریوں اور سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी (@narendramodi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक,…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2026
"مشرق وسطی میں غیر مستحکم اور جنگی صورتحال کے پس منظر میں، دو دن پہلے، وزیر اعظم نریندر مودی نے کچھ اپیلیں کی تھیں۔ ان کے ملک کی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ ان اعلانات کی اچانک نوعیت نے عام شہریوں، صنعت و تجارت کے شعبے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے لیے بھی بے چینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔"
این سی پی-ایس پی سربراہ نے پی ایم مودی سے کہا کہ وہ تمام پارٹی لیڈروں سے مشورہ کریں اور انہیں اعتماد میں لیں۔
پوار نے کہا، "اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، وزیر اعظم کو اپنی صدارت میں ایک آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے۔ قومی مفاد کے معاملات پر فیصلہ سازی کے عمل میں تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کو شامل کرنا ملک کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی ضروری ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کو بھی فوری طور پر ماہرین اقتصادیات سے مشورہ کرنا چاہئے تاکہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا جا سکے۔
سابق مرکزی وزیر شرد پوار نے کہا کہ، "موجودہ بین الاقوامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، مرکزی حکومت کو زیادہ حساسیت اور وسیع مشاورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ، وزیر اعظم کو فوری طور پر ملک کے معروف ماہرین اقتصادیات، صنعت کے شعبے کے نمائندوں اور متعلقہ ماہرین کے ساتھ ایک میٹنگ بلانی چاہیے تاکہ صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ مستقبل کی پالیسیوں پر ایک جامع تبادلہ خیال کیا جائے۔"
سینئر رہنما نے مزید کہا کہ، "موجودہ حالات میں ملک کے عوام میں اعتماد اور استحکام پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔"
India continues to scale new heights of progress but at the same time there are several challenges we have to overcome.— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
Here is my appeal to my fellow Indians.
ان کا یہ تبصرہ وزیر اعظم کی اتوار کو تلنگانہ کے سکندرآباد میں ایک اپیل کے بعد آیا ہے، جس میں پی ایم مودی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھر سے کام کرنے کو ترجیح دیں، ایندھن کی کھپت کو کم کریں، ایک سال کے لیے غیر ملکی سفر سے گریز کریں، سودیشی مصنوعات کو اپنائیں، کھانا پکانے کے تیل کے استعمال کو کم کریں، آرگینک کھیتی کی طرف بڑھیں اور اگلے ایک سال کے لیے سونے کی خریداری کو روکیں۔
انہوں نے درآمدات پر انحصار کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہر گھر کو خوردنی تیل کی کھپت کو کم کرنا چاہیے اور غیر ملکی کرنسی کی بچت اور ماحولیات کے تحفظ میں مدد کے لیے آرگینک کاشتکاری کی طرف بڑھنا چاہیے۔
کھاد کی درآمد کے بوجھ پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کیمیائی کھادوں کی درآمد پر غیر ملکی زرمبادلہ کی ایک خاصی رقم خرچ کرتا ہے، انھوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ان کا استعمال کم کریں۔
ایندھن کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے، پی ایم مودی نے ہندوستان کی چال میں تبدیلی پر زور دیا۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ جہاں بھی دستیاب ہو میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرکے پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت کو کم کریں، جب پرائیویٹ گاڑیاں ضروری ہوں تو کار پولنگ کا انتخاب کریں، سامان کی نقل و حرکت کے لیے ریلوے ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں، اور جہاں ممکن ہو الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ کریں۔
خلیجی خطے میں تیل کی تجارت کے لیے ایک اہم سمندری راستہ آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا ہے جبکہ اس کے اطراف امریکہ نے ناکہ بندی کر دی ہے جس کے بعد توانائی کے عالمی بحران میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔
