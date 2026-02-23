جنسی زیادتی کیس میں شنکراچاریہ اویمکتیشورانند سرسوتی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں گرفتار
الہٰ آباد پولیس وارانسی میں سوامی ایوی مکتیشورانند کے آشرم میں انہیں گرفتار کرنے پہنچ سکتی ہے۔ وکلاء کی ٹیم نے آشرم میں کیمپ لگایا۔
Published : February 23, 2026 at 3:48 PM IST
وارانسی: الہٰ آباد میں شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی کے خلاف جنسی استحصال کے الزام میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد، پولیس کی ایک ٹیم آج وارانسی میں ان کے شری ودیا مٹھ پہنچنے کی امید ہے۔ اس سے ہلچل پیدا ہوگئی ہے۔ شنکراچاریہ کے وکلاء کا ایک پینل پہلے ہی ان کی خانقاہ کے باہر پہنچ چکا ہے، تیاری ہے اگر وکیل آئے تو قانونی طریقے سے کیا کیا جائے۔؟
فی الحال، جن دفعات کے تحت شنکراچاریہ اور ان کے شاگرد پر الزام لگایا گیا ہے، ان میں 10 سال تک کی سزا ہے اور گرفتاری یقینی سمجھی جاتی ہے۔ تاہم شنکراچاریہ کی قانونی ٹیم بھی اس کی تیاری کر رہی ہے۔
کیس میں 10 سال تک کی سزا
شنکراچاریہ کے وکیل مدن مشرا کا کہنا ہے کہ جن دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کا تعلق پوکسو (POCSO) ایکٹ سے ہے۔ پولیس نے الزامات لگانے والے لڑکوں کے بیانات بھی ریکارڈ نہیں کیے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مقدمہ درج ہونے کے بعد پہنچ گئے ہیں۔ "ہم پوری طرح تیار ہیں،" وہ کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں 10 سال تک کی سزا ہے۔ اس لیے اگر پولیس آتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ گرفتاریاں ممکن ہیں لیکن قانونی جنگ لڑیں گے۔ ہم اس کیس کو نچلی عدالت سے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تحقیقات سے سب کچھ سامنے آجائے گا۔
شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی (Avimukteshwarananda) نے کہا کہ انہوں نے آج وکلاء کے ساتھ میٹنگ کی اور ان سے اس معاملے میں قانونی مشورہ طلب کیا۔ ممکن ہے ہماری قانونی ٹیم جلد ہی ہائی کورٹ جائے گی اور اس معاملے میں مزید کارروائی کرے گی۔
اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو۔۔۔۔۔۔۔۔
سوامی جی نے کہا کہ وہ بھاگ نہیں رہے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ اس لیے گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ پولیس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے اور جو حقیقت سامنے آئے گی وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔
بدنما داغ کو جلد از جلد دور کیا جا سکے
انہوں نے کہا کہ جو بھی آئے گا اسے خوش آمدید کہا جائے گا۔ اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو ہم مکمل تعاون کریں گے۔ ہم اس کیس کو حل کرنے میں اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں جتنی کہ پولیس ہے، تاکہ ہم پر لگے بدنما داغ کو جلد از جلد دور کیا جا سکے۔
وکلاء اپنی عقیدت اور جذبات کے ساتھ یہاں کھڑے
انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی وکیل کو نہیں بلایا۔ وکلاء عدالت میں کام کریں گے۔ یہاں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم کچھ وکلاء اپنی عقیدت اور جذبات کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ رام چریت مانس کے لنکا کانڈ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وبھیشن نے راون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ منافقت اور دھوکہ دہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔
تمام جعلی ہندو بے نقاب ہوں گے
انہوں نے کہا کہ راون نے بھکشو کا بھیس بدل کر ہر طرح کی برائیاں کیں لیکن وہ بے نقاب ہو گیا۔ کلانیمی نے اپنے آپ کو ایک راہب کا روپ دھار لیا، لیکن ہنومان کے سامنے وہ رسوا ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح راہو نے اپنے آپ کو دیوتا کا روپ دھار کر امرت پینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ تمام جعلی ہندو بے نقاب ہوں گے۔
جو بھی ہو قانونی دائرۂ کار میں ہونا چاہیے
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات ڈپٹی پولیس کر رہی ہے جو حکومت کے ماتحت ہے۔ انہیں جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ قانون کے دائرے میں اور قانونی دائرۂ کار میں ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور اس معاملے کو جلد حل کیا جائے۔