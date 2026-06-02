کیرالہ اسمبلی کے لیے مسلم خاتون کو بڑی ذمہ داری، کانگریس ایم ایل اے شانیمول عثمان کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا
UDF نے شانیمول کو پارٹی کی سطح اور عام لوگوں میں بہترین کام کے انداز کی شخصیت کے بطور اہم عہدے کے لیے قابل سمجھا۔
Published : June 2, 2026 at 11:24 AM IST
ترواننت پورم، کیرالہ: کیرالہ قانون ساز اسمبلی کی تاریخ میں 66 سال بعد تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یو ڈی ایف کی امیدوار اور اروڑ حلقہ سے ایم ایل اے شانیمول عثمان 16ویں قانون ساز اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی ہیں۔ چھ دہائیوں کے طویل عرصے کے بعد کانگریس کی ایک مسلم خاتون اس اہم عہدے پر پہنچی ہے۔
2 جون 2026 کو کانگریس لیڈر شانیمول عثمان کو 16ویں کیرالہ قانون ساز اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اروڑ کی ایم ایل اے عثمان نے کیرالہ اسمبلی کے لیے ہوئے الیکشن میں ایل ڈی ایف کے امیدوار اور سی پی آئی ایم ایل اے محمد محسن کو شکست دی تھی۔
Shanimol Osman (UDF) elected Deputy Speaker of the Keralam Legislative Assembly, becoming the fourth woman to hold the post in the state's history.— ANI (@ANI) June 2, 2026
کیرالہ اسمبلی میں خواتین ڈپٹی اسپیکرس کی تاریخ
شانیمول عثمان، اے نفیستھ بیوی (A Nafeesath Beevi) کے بعد ایک تاریخی کامیابی حاصل کرکے رکن اسمبلی بنیں جو کانگریس کے لیے فخر کا باعث بن گئی ہیں۔ کیرالہ میں ساڑھے تین دہائیوں کے بعد ایک اور خاتون ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر پہنچی ہیں۔ کیرالہ قانون ساز اسمبلی میں خواتین ڈپٹی اسپیکروں کی تاریخ کا آغاز 1957 میں سی پی آئی کی رکن، کے او عائشہ بائی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد صرف کانگریس کی رکن اے نفیستھ بیوی (A Nafeesath Beevi) (15 مارچ 1960 تا 10 ستمبر 1964) اور سی پی آئی کی نمائندہ بھارگوی تھینکپن (1987-1991) کو اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔
طلبہ کی سیاست کے ذریعے عوامی سرگرمی کے میدان میں داخلہ
طویل وقفے کے بعد اسمبلی کی تاریخ میں ایک اور نام کا اضافہ ہوا ہے۔ شانیمول مئی 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اروڑ حلقہ سے بھاری اکثریت سے جیت کر اسمبلی میں واپس آئیں۔ وہ طلبہ کی سیاست کے ذریعے عوامی سرگرمی کے میدان میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ایس ڈی کالج، الاپپوزا میں اپنی انڈرگریجویٹ تعلیم کے دوران کے ایس یو (KSU) کے ذریعے سیاست میں قدم رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، وہ لیوولا کالج، ترواننت پورم میں اپنی پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے دوران اور لاء اکیڈمی میں قانون کی تعلیم کے دوران طلبہ کی سیاست میں کل وقتی کارکن بن گئیں۔
کانگریس کی زیرقیادت یو ڈی ایف، جسے 102 ایم ایل ایز کے ساتھ 140 رکنی ایوان میں مکمل اکثریت حاصل ہے، نے بغیر کسی مشکل کے ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ حاصل کیا۔
اے آئی سی سی کی پہلی خاتون سکریٹری
شانیمول عثمان پارٹی میں بہترین منتظم کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے KSU ریاستی نائب صدر کے طور پر بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد شانیمول عثمان کیرالہ سے اے آئی سی سی کی پہلی خاتون سکریٹری بنیں۔ انہوں نے الاپپوزا میونسپلٹی کی سابق چیئرپرسن کے طور پر بھی اپنی انتظامی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے۔ فی الحال یہ خاتون لیڈر کانگریس کی سیاسی امور کی کمیٹی کی رکن بھی ہیں۔ ہر کوئی انہیں کانگریس پارٹی میں ایک مضبوط خاتون نمائندہ کے طور پر دیکھتا ہے۔
ترواننت پورم لا اکیڈمی سے ایل ایل بی کی تکمیل
الاپپوزا تھاکازی کنوما (Alappuzha Thakazhi Kunnumma) والیا پورکل ابراہیم کنجو کی بیٹی کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے لیوولا کالج سے سوشیالوجی میں پوسٹ گریجویٹ کیا۔ بعد میں، انہوں نے ترواننت پورم لا اکیڈمی سے ایل ایل بی مکمل کیا۔ اس کے بعد، انہوں نے کچھ عرصے کے لیے امبالپوزا عدالت میں وکیل کے طور پر پریکٹس شروع کی۔ چونکہ ان کا مقصد پختہ تھا، اس لیے اانہوں نے بعد میں اپنا پورا وقت سیاست کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے ہی انتخابی سیاست میں لڑائیاں لڑ چکی ہیں۔
وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیسن کی مکمل حمایت
2019 میں، وہ اروڑ میں اسمبلی ضمنی انتخاب میں 1955 ووٹوں کی اکثریت سے جیت کر اسمبلی میں داخل ہوئیں۔ بعد میں، وہ 2021 کے انتخابات میں ہار گئیں۔ اس کے بعد وہ پارٹی سرگرمیوں میں مزید سرگرم ہوگئیں اور 2026 کے انتخابات میں اپنے ہی حلقے سے دوبارہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ جب ریاست میں نئی یو ڈی ایف حکومت برسراقتدار آئی تو وزیر اعلیٰ وی ڈی ستھیسن کی مکمل حمایت کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے ان کا نام اٹھایا گیا اور وہ کامیاب ہوئیں۔
بہترین کام کرنے کے انداز کی شخصیت شانیمول عثمان
یو ڈی ایف (UDF) نے انہیں پارٹی کی سطح پر اور عام لوگوں میں بہترین کام کرنے کے انداز کی شخصیت کے طور پر اہم عہدے کے لیے قابل سمجھا۔ شانیمول کے سیاسی تجربے کا فائدہ آنے والے دنوں میں اسمبلی کی اہم کارروائیوں کو غیر جانبداری سے چلانے میں ایک بڑی طاقت بن جائے گی۔