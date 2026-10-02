گیانیش کمار کے خلاف ممبئی میں سی جے پی کا مظاہرہ، شبانہ اعظمی نے کی حمایت، عوام سے آگے آنے کی اپیل
شبانہ اعظمی نے شہریوں سے احتجاج میں شامل ہونے اور اپنے ووٹنگ حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی۔
Published : October 2, 2026 at 12:07 PM IST
حیدرآباد: ممتاز اداکارہ شبانہ اعظمی نے شہریوں سے اپنے ووٹنگ حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور ووٹر لسٹ سے متعلق خدشات پر سوال کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو میں انہوں نے ہر ووٹ کی اہمیت پر زور دیا اور گاندھی جینتی پر ممبئی کے شیواجی پارک میں احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کال دی۔
شبانہ اعظمی نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ووٹر لسٹ اور ووٹ دینے کے حق سے جڑے خدشات کو لے کر دو اکتوبر کو ممبئی میں ہونے والے احتجاج میں شامل ہوں۔ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے، اداکارہ نے شہریوں سے گاندھی جینتی پر شام چار بجے شیواجی پارک میں جمع ہونے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کی اپیل کی۔
ویڈیو میں شبانہ اعظمی کہتی ہیں کہ 'آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے۔ ووٹ ضرور کریں۔ آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے۔ آپ کا ووٹ ملک کا مستقبل بناتا ہے۔ لیکن تب کیا ہو جب ووٹر لسٹ سے آپ کا ووٹ ہی غائب ہو جائے؟ کیا ہو جب آپ کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو جائے؟ آج (معاملہ) کسی پارٹی کا نہیں، آج سوال آپ کے ووٹ کا ہے۔ میرے ووٹ کا ہے۔ ہم سب کے ووٹ کا ہے۔ اتنی بار احتجاج کے لیے اجازت مانگی گئی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ لیکن سوال پوچھنا ہمارا حق ہے۔ تو گھر سے نکلو، سوال پوچھو، آواز اٹھاؤ، اپنے ووٹ کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے۔ دو اکتوبر، گاندھی جینتی۔ شیواجی پارک، شام چار بجے۔ آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔'
متعلقہ خبر: ممبئی میں آج سے کاکروچ جنتا پارٹی کا سی ای سی کے خلاف احتجاج، سخت سیکیورٹی، دیپکے نے کہا، امت شاہ جیسی غلطی نہ کریں فڑنویس
ممبئی میں مجوزہ احتجاجی مظاہرہ، اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کی مشق اور ووٹر لسٹوں کو لے کر جاری وسیع سیاسی تصادم کے درمیان ہو رہا ہے۔ ابھیجیت دیپکے کی 'کاکروچ جنتا پارٹی' نے ممبئی سے شروع ہونے والی ملک گیر تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اس گروپ نے تین اہم مطالبات رکھے ہیں: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کا استعفیٰ، سال 2025 کی ووٹر لسٹ کو منجمد کرنا اور اگلے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) کی تقرر کے عمل میں زیادہ شفافیت لانا۔
گروپ نے یہ الزام بھی لگایا کہ ووٹر لسٹ سے بڑے پیمانے پر نام ہٹائے جانے کی وجہ سے تقریباً 13 کروڑ ووٹرز ضروری دستاویزات اور تصدیقی عمل کے بغیر ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ ممبئی پولیس نے عوامی اجتماعات اور ٹریفک کی آمد و رفت سے جڑے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے مجوزہ مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود، منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منصوبے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: گیانیش کمار کے خلاف جنتر منتر مظاہرے پر پابندی، گیارہ میٹرو اسٹیشن بند، سخت سکیورٹی نافذ