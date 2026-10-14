سی ای سی کے خلاف طلبہ تنظیموں کا احتجاج، جنتر منتر کو دوبارہ احتجاجی مقام کا درجہ دینے کا مطالبہ
جنتر منتر کو دوبارہ احتجاجی مقام کا درجہ دلانے کےلیے ایس ایف آئی اور ڈی وائی ایف آئی نے جنتر منتر کی جانب مارچ کیا۔
By ANI
Published : October 14, 2026 at 3:18 PM IST
نئی دہلی: اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی) اور ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن آف انڈیا (ڈی وائی ایف آئی) نے فیروز شاہ روڈ سے جنتر منتر تک ایک مشترکہ احتجاجی مارچ کیا۔ انہوں نے الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا اور جنتر منتر کو احتجاج کے لیے مخصوص مقام کے طور پر بحال کرنے کی اپیل کی۔
یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دہلی میں احتجاج اور ریلیوں کے لیے مخصوص مقام کے طور پر جنتر منتر کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ ایک سرکاری نوٹس کے مطابق، دہلی پولیس نے مشرقی دہلی میں رام لیلا میدان، براری میدان اور سی بی ڈی میدان کو احتجاج کے لیے تین نئے مقامات کے طور پر نامزد کیا ہے۔
#WATCH | Delhi: SFI (Students' Federation of India) and DYFI (Democratic Youth Federation of India) carry out a joint protest march from Firozeshah Road to Jantar Mantar. They have been stopped by the Police in the middle of their march. https://t.co/swVAlihQlz— ANI (@ANI) October 14, 2026
اس فیصلے کا اعلان 12 اکتوبر کو کیا گیا تھا۔ اسی دن، 'کاکروچ جنتا پارٹی' کے نمائندوں نے سنسد مارگ پولیس اسٹیشن جا کر جنتر منتر پر اپنے مجوزہ پرامن احتجاج کے لیے تاریخ اور وقت کے تعین کی درخواست جمع کروائی تھی۔
وزارت داخلہ نے شہریوں کے احتجاج اور ریلیاں منعقد کرنے کے حق کے استعمال کے لیے متبادل مقامات کا جائزہ لینے کی خاطر ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر، جنتر منتر کو احتجاجی مقام کی فہرست سے ہٹا دیا گیا۔
دہلی پولیس کمشنر انوراگ کمار نے کہا کہ تین نامزد مقامات پر احتجاج اور ریلیاں منعقد کرنے کے لیے ایک تفصیلی اور نظرثانی شدہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پی) الگ سے جاری کیا جائے گا۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اپوزیشن 'انڈیا' اتحاد کے لیڈروں اور ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے وسطی دہلی کے کناٹ پلیس سے ایک بڑے احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے انتخابی عمل میں مبینہ دھاندلی اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کے معاملات پر الیکشن کمیشن کے خلاف اپنی تحریک کو مزید تیز کر دیا ہے۔
دن کے اوائل میں، دہلی پولیس نے 'کاکروچ جنتا پارٹی' سے وابستہ تین کارکنوں کو گرفتار کیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ انہوں نے بار بار عوامی امن میں خلل ڈالنے، قانون کی خلاف ورزی کرنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو اسی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر اکسانے کی کوشش کی۔
ان میں سے دو، سورو داس اور آشوتوش رانکا، کو پانچ دن کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا، جبکہ اجنکیا شندے کو امن اور اچھے رویے کو یقینی بنانے کے لیے چھ ماہ کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کے ایک بیان کے مطابق، یہ کارروائی 13 اکتوبر کی صبح پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد عمل میں آئی، جب تینوں کارکنوں اور سی جے پی کے 11 دیگر ارکان نے مبینہ طور پر ایک نجی راستے سے گزر کر جنتر منتر پر واقع احتجاجی مقام تک رسائی حاصل کی، جو کہ اب ایک ایسا مقام ہے جس کا سرکاری طور پر احتجاجی مرکز کا درجہ ختم کر دیا گیا ہے۔
اس مقام پر تعینات پولیس اہلکاروں نے مداخلت کی اور انہیں روکنے کی کوشش کی۔ تاہم، پولیس کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ مظاہرین نے مبینہ طور پر افسران کے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالی۔
سی جے پی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ بدستور برقرار ہے اور وہ جنتر منتر کا احتجاجی درجہ ختم کرنے کے فیصلے کی مخالفت جاری رکھے گی۔ سی جے پی نے کہا کہ وہ نہ تو انتخابی احتساب کا مطالبہ ترک کرے گی اور نہ ہی تاریخی احتجاجی مقام کے خاتمے کے فیصلے کو قبول کرے گی۔
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