مہاراشٹر جنسی استحصال کیس: نام نہاد بابا اشوک کھرات کے بنگلے پر ایس آئی ٹی کا چھاپہ، بیٹا گرفتار، بیوی فرار
کھرات کی پولس حراست بدھ کو ختم ہو رہی ہے۔ ایس آئی ٹی چھاپہ مار کر فرضی جوتشی کے بنگلے سے شواہد اکٹھے کررہی ہے۔
Published : April 1, 2026 at 8:10 AM IST
ناسک: خود ساختہ جوتشی اور بابا اشوک کھرات کے خلاف جنسی استحصال کیس کی جانچ کرنے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) نے اپنی تحقیقات تیز کر دی ہیں۔
خرات کی پولس حراست بدھ کو ختم ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ایس آئی ٹی نے کرمایوگی نگر میں واقع ملزم کے بنگلے سے اہم شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے۔
اس دوران ایس آئی ٹی کے اہلکار بنگلے میں داخل ہوئے اور کھرات کے بیٹے ہرش وردھن کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہیں کھرات کی بیوی کلپنا موقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
پولیس ٹیموں کو مبینہ طور پر اس کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے کے لیے پونے روانہ کر دیا گیا ہے۔ حکام کو شبہ ہے کہ کھرات کی بیوی اور بیٹا دونوں ہی اس کے ناجائز کام سے حاصل ہونے والی آمدنی اور جائیدادوں کو سنبھالنے یا اس سے فائدہ اٹھانے میں ملوث رہے ہوں گے۔
ایس آئی ٹی نے پہلے کھرات کے دفتر کی تلاشی لی تھی اور اب اس کے رہائشی بنگلے اور مالی روابط پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ تفتیش کار ملزم کے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کی کوشش میں افراد خاندان کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں۔
اس دوران جانچ میں ایک نیا زاویہ بھی سامنے آیا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آیا کھرات نے خواتین کے مبینہ استحصال کے بعد اسقاط حمل کے لیے انہیں مخصوص ادویات یا مانع حمل گولیاں فراہم کیں۔
حکام اس بات کی بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا یہ ادویات کسی ڈاکٹر کے مشورے کی بنیاد پر خریدی گئی تھیں۔ ایس آئی ٹی نے کھرات کے موبائل فون سے پیشہ ور طبی افراد کی ایک فہرست مرتب کی ہے اور امکان ہے کہ اس طرح کی دوائیوں کی سپلائی کا پتہ لگانے کے لیے کلینکس اور میڈیکل اسٹورز کے ریکارڈ بھی کھنگالا جائے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پہلو سے ناسک کے کچھ نامور ڈاکٹروں کو جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ ایس آئی ٹی کی مفصل جانچ جاری ہے، وہ کھرات کی مدت حراست ختم ہونے سے پہلے مضبوط شواہد اکٹھا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
