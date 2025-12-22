وزارت تعلیم کی رپورٹ میں انکشاف، 65,000 سے زیادہ سرکاری اسکولوں میں طلباء کی شدید کمی
سرکاری اسکولوں کی حالت ابتر ہے۔ 65,000 سے زائد اسکول طلباء کی کمی کا شکار ہیں جبکہ ہزاروں سکول بغیرطلباء کے کام کر رہے ہیں۔
Published : December 22, 2025 at 3:36 PM IST
نئی دہلی: وزارت تعلیم کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان بھر میں 65 ہزار سے زیادہ سرکاری اسکولوں میں 10 سے کم طالب علم ہیں، جب کہ پانچ ہزار 149 اسکولوں میں 2024-25 میں صفر کے اندراج کی اطلاع ہے۔
وزارت تعلیم کے مطابق، زیرو انرولمنٹ والے 70 فیصد سے زیادہ اسکول تلنگانہ اور مغربی بنگال میں ہیں، جو سرکاری اسکولوں کے نیٹ ورک میں طلباء کی حاضری میں علاقائی تغیرات کو نمایاں کرتے ہیں۔
یہ ڈیٹا، گزشتہ ہفتے لوک سبھا میں اراکین پارلیمنٹ کارتی پی چدمبرم اور امریندر سنگھ راجہ وارنگ کے سوالات کے تحریری جوابات میں شیئر کیا گیا، یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس (UDISE) سے جمع کی گئی معلومات پر مبنی ہے۔
ایسے اسکولوں کے علاوہ جن میں طالب علم نہیں ہیں، وزارت کے اعداد و شمار سے ان اداروں میں بھی نمایاں اضافہ ہوتا ہے جہاں بہت کم اندراج ہے۔ پچھلے دو تعلیمی سالوں میں 10 سے کم طلباء یا زیرو طلباء والے سرکاری اسکولوں کی تعداد میں 24 فیصد اضافہ ہوا ہے، جو 23-2022 میں 52 ہزار 309 سے بڑھ کر 2024-25 میں 65 ہزار 54 ہو گئی ہے۔
یہ کم اندراج والے اسکول اب ملک کے تمام سرکاری اسکولوں کا 6.42 فیصد ہیں، جو اسکول کے بنیادی ڈھانچے اور طلباء کی حقیقی حاضری کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی مدت کے دوران، 1.44 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کو ایسے اسکولوں میں تعینات کیا گیا جن کی تعداد 10 سے کم ہے یا کوئی طالب علم نہیں ہے، جس سے ریاستی سطح پر عملے کی تعیناتی اور وسائل کے استعمال پر سوالات اٹھتے ہیں۔
وزارت نے واضح کیا کہ تعلیم آئین کی کنکرنٹ لسٹ کا موضوع ہے، اور سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی انتظامیہ، بھرتی اور تعیناتی ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ مرکز، سمگر شکشا اسکیم کے ذریعے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو طالب علم-استاد کا مقررہ تناسب برقرار رکھنے اور اسکول کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: