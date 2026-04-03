جموں و کشمیر سمیت کئی ریاستوں میں زمین لرز اٹھی، دہلی-این سی آر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے
جمعہ کی رات دہلی-این سی آر، چندی گڑھ اور جموں و کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
By PTI
Published : April 3, 2026 at 10:49 PM IST
نئی دہلی: جمعہ کی رات (3 اپریل) کو دہلی-این سی آر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جموں و کشمیر سمیت کئی ریاستوں میں زمین ہل گئی۔ پنجاب، چندی گڑھ، ہریانہ اور راجستھان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس وقت کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے کوہ ہندوکش میں تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 تھی۔ جموں و کشمیر کے علاقوں میں تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خوفزدہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔
چار ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے
زلزلے کے جھٹکے چار ممالک ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان میں محسوس کیے گئے۔ ہماچل پردیش کے کچھ حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق جمعہ کو افغانستان-تاجکستان کے سرحدی علاقے میں 5.9 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے جموں و کشمیر سمیت شمالی ہندوستان کے کئی حصوں میں محسوس کیے گئے۔
اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز 71.01 ڈگری مشرقی طول بلد اور 36.52 ڈگری شمالی عرض البلد پر تھا جب کہ اس کی گہرائی 175 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ جموں و کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس سے لوگوں میں کچھ دیر کے لیے خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل تبت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ رات 8:12 پر، تبت میں بھی زمین ہل گئی، جس کی شدت 3.2 تھی۔