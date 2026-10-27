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سائیکلون ارنب کی تباہ کاریاں: آندھرا پردیش میں ہائی الرٹ اور اسکولوں کی چھٹیاں

اعلان کیا گیا کہ کئی اضلاع کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ ساتھ آنگن واڑی مراکز میں بھی چھٹیاں رہیں گی۔

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آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں منگل کو متوقع لینڈ فال سے پہلے سمندری حالات بدستور خراب ہیں (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2026 at 1:30 PM IST

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وشاکھاپٹنم/امراوتی: خلیجِ بنگال میں پیدا ہونے والا سمندری طوفان 'ارنب' اب ایک انتہائی سنگین سائیکلونک طوفان (Severe Cyclonic Storm) میں تبدیل ہو چکا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا ریاست پر شدید اثر پڑے گا۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طوفان کی وجہ سے ہونے والا نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا اثر پورے دن جاری رہے گا۔ ماہرین نے وارننگ دی ہے کہ اس دوران تیز طوفانی ہوائیں چلیں گی اور انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کے پیشِ نظر تمام متعلقہ حکام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے طوفان سے متاثرہ اضلاع میں منگل اور بدھ کو تمام تعلیمی اداروں میں تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔

تعلیمی اداروں میں دو روزہ چھٹی کا اعلان

طوفان کے خطرے کے پیشِ نظر مغربی گوداوری کی ضلع کلکٹر چڈالواڑا ناگرانی نے اعلان کیا ہے کہ ضلع کے تمام سرکاری و نجی اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں منگل اور بدھ کو چھٹیاں رہیں گی۔ دوسری جانب، وشاکھاپٹنم کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (DEO) پریم کمار نے بتایا کہ ضلع کلکٹر کے احکامات کے مطابق دونوں دن تمام اسکولوں کو لازمی بند رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ طلبہ کی حفاظت کے پیشِ نظر کیا گیا ہے اور متنبہ کیا کہ اگر کسی نے بھی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکول کھولنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مزید برآں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کرشنا ضلع کے اسکولوں میں بھی دو دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔

ساؤتھ کوسٹ ریلوے کی ترپن ٹرینیں منسوخ

مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ساؤتھ کوسٹ ریلوے نے ریاست کے مختلف حصوں سے چلنے والی 53 ٹرینیں منسوخ (کینسل) کر دی ہیں۔ 'ارنب' طوفان کے ساحل کے قریب پہنچنے پر اس کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موسمیاتی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ساحل سے ٹکراتے وقت مختلف علاقوں میں 20 سینٹی میٹر سے زیادہ طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کا شدید خطرہ موجود ہے۔

طوفان کی رفتار اور ساحل سے ٹکرانے کا مقام

تقریباً 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھنے والا یہ طوفان پیر کی رات مزید مضبوط ہو گیا اور خلیجِ بنگال کے مغرب-وسط میں ایک سنگین طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق منگل کی صبح یہ اسی علاقے میں مزید شدید ہو گیا۔ بدھ تک اس کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور باپٹلا اور وشاکھاپٹنم کے درمیان 'ینم' (Yanam) کے مقام پر ساحل کو پار کرنے کا قوی امکان ہے۔

ساحل سے ٹکراتے وقت ہوا کی رفتار 115 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے، جو بعض اوقات 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار کو بھی چھو سکتی ہے۔ اس دوران سمندر میں 1 سے 1.5 میٹر اونچی لہریں اٹھنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے مشرقی گوداوری، کاکیناڈا اور ینم کے ساحلی علاقوں میں پانی بھرنے (سیلابی صورتحال) کی وارننگ دی گئی ہے۔

امید ہے کہ ارنب طویل عرصے تک ایک انتہائی شدید سائیکلونک طوفان (Very Severe Cyclonic Storm) بنا رہے گا۔ یہ اثر منگل کی صبح 11:30 بجے سے بدھ کی صبح 11:30 بجے تک جاری رہے گا۔ بدھ کی صبح کے بعد یہ کمزور ہو کر سائیکلونک طوفان میں تبدیل ہوگا، جبکہ 29 تاریخ تک شدید طوفان اور 30 تاریخ تک ہوا کے کم دباؤ والے علاقے (Low Pressure Area) میں بدل جائے گا۔ اس وقت یہ طوفان گوپال پور سے 490 کلومیٹر جنوب مشرق، وشاکھاپٹنم سے 540 کلومیٹر مشرق-جنوب مشرق، سری وجے پورم سے 650 کلومیٹر شمال مغرب، کاکیناڈا سے 620 کلومیٹر، مچھلی پٹنم سے 720 کلومیٹر اور باپٹلا سے 790 کلومیٹر دور مرکزِ پر ہے۔

طوفان کی سمت تبدیل ہونے کا امکان

موجودہ پیش گوئی کے مطابق، طوفان کے ینم کے قریب ساحل کو پار کرنے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ گھنے بادلوں کی وجہ سے سمت بدلنے کے امکانات کم ہیں۔ اگر طوفان نے اپنی سمت تبدیل کی، تو اس کے نیلور اور مچھلی پٹنم کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ کچھ موسمیاتی ماڈلز یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ یہ طوفان ایک انتہائی شدید ترین سائیکلون میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔

متاثرہ اضلاع اور شدید بارش کی پیش گوئی

منگل اور بدھ کو آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ کے ساحلی علاقوں میں سمندر میں شدید طغیانی رہے گی۔ کاکیناڈا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کوناسیما، مشرقی و مغربی گوداوری اور ایلورو اضلاع میں منگل کو سب سے زیادہ اور موسلا دھار بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ سریکاکولم، پاروتی پورم منیم، وجیا نگرم، وشاکھاپٹنم، الوریٰ سیتاراما راجو، پولاورم، اناکاپلی، این ٹی آر، کرشنا، گنٹور اور باپٹلا اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پلناڈو، پرکاشم، مارکا پورم اور نیلور اضلاع میں بھی بھاری بارش متوقع ہے۔

سائیکلون ارنب ایک سنگین سائیکلونک طوفان (Severe Cyclonic Storm) بن گیا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا ریاست پر شدید اثر پڑے گا۔ اندیشہ ہے کہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اثر پورے دن جاری رہے گا۔ ماہرین نے وارننگ دی ہے کہ اس دوران تیز ہوائیں چلیں گی اور انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں تمام حکام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے طوفان سے متاثرہ اضلاع میں منگل اور بدھ کو تعلیمی اداروں (ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنز) میں چھٹیاں کا اعلان کیا ہے۔

مغربی گوداوری کی ضلع کلکٹر چڈالواڑا ناگرانی نے اعلان کیا کہ ضلع کے تمام سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں اور آنگن واڑی سینٹرز میں چھٹیاں رہیں گی۔ وشاکھاپٹنم کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (DEO) پریم کمار نے بتایا کہ ضلع کلکٹر کے احکامات کے مطابق منگل اور بدھ کو ضلع کے تمام اسکول بند رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ طلبہ کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر کسی نے بھی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکول کھولا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کرشنا ضلع کے اسکولوں میں بھی دو دن کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔

ساؤتھ کوسٹ ریلوے کی 53 ٹرینیں منسوخ

ساؤتھ کوسٹ ریلوے نے ریاست کے مختلف حصوں سے چلنے والی 53 ٹرینیں منسوخ (کینسل) کر دی ہیں۔ 'ارنب' طوفان کے ساحل کے قریب پہنچنے پر اس کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ ساحل کو پار کرتے وقت 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کا خطرہ ہے۔

جوار بھاٹا (اونچی لہریں) مؤثر

15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آگے بڑھنے والا یہ طوفان پیر کی رات مزید مضبوط ہو گیا اور خلیج بنگال کے مغرب-وسط میں ایک سنگین سائیکلونک طوفان بن گیا۔ محکمۂ موسمیات نے بتایا کہ منگل کی صبح یہ اسی علاقے میں ایک شدید ترین طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ بدھ تک اس کے شمال مغرب کی طرف بڑھنے اور باپٹلا اور وشاکھاپٹنم کے درمیان 'ینم' (Yanam) کے مقام پر ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔

اس وقت ہوا کی رفتار 115 سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے، جو کبھی کبھی 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو بھی چھو سکتی ہے۔ اس دوران سمندر میں 1 سے 1.5 میٹر اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ محکمۂ موسمیات نے وارننگ دی ہے کہ مشرقی گوداوری، کاکیناڈا اور ینم کے ساحلی علاقوں میں پانی بھرنے کا خطرہ ہے۔

ایک انتہائی شدید سائیکلونک طوفان

امید ہے کہ ارنب طویل عرصے تک ایک انتہائی شدید سائیکلونک طوفان (Very Severe Cyclonic Storm) بنا رہے گا، جس سے بھاری نقصان کا خدشہ ہے۔ یہ اثر منگل کی صبح 11:30 بجے سے بدھ کی صبح 11:30 بجے تک جاری رہے گا۔ یہ بدھ کی صبح 11:30 بجے کمزور ہو کر سائیکلونک طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، 29 تاریخ تک شدید طوفان اور 30 تاریخ تک ہوا کے کم دباؤ والے علاقے (Low Pressure Area) میں بدل جائے گا۔ اس وقت یہ گوپال پور سے 490 کلومیٹر جنوب مشرق، وشاکھاپٹنم سے 540 کلومیٹر مشرق-جنوب مشرق، سری وجے پورم سے 650 کلومیٹر شمال مغرب، کاکیناڈا سے 620 کلومیٹر، مچھلی پٹنم سے 720 کلومیٹر اور باپٹلا سے 790 کلومیٹر دور ہے۔

اگر اس نے سمت تبدیل کی

موجودہ اندازوں کے مطابق، اس کے ینم کے قریب ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ گھنے بادلوں کی وجہ سے سمت بدلنے کے امکانات کم ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو اس کے نیلور اور مچھلی پٹنم کے درمیان ساحل کو پار کرنے کی توقع ہے۔ کچھ موسمی ماڈل خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی شدید سائیکلون میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔

ان اضلاع میں سب سے زیادہ بارش

منگل اور بدھ کو آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ میں سمندر میں شدید ہلچل رہے گی۔ کاکیناڈا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کوناسیما، مشرقی و مغربی گوداوری اور ایلورو اضلاع میں منگل کو سب سے زیادہ بارش ہوگی۔ سریکاکولم، پاروتی پورم منیم، وجیا نگرم، وشاکھاپٹنم، الوریٰ سیتاراما راجو، پولاورم، اناکاپلی، این ٹی آر، کرشنا، گنٹور اور باپٹلا اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ پلناڈو، پرکاشم، مارکا پورم اور نیلور اضلاع میں بھی بھاری بارش ہوگی۔

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TAGGED:

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