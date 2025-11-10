ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی نے دہلی میں کار بم دھماکے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کی،تمام سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کردیا گیا ہے۔

دہلی میں کار بم دھماکے کے بعد کئی ریاستیں ہائی الرٹ پر، پی ایم مودی نے وزیر داخلہ شاہ سے بات کی
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 9:36 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 10:59 PM IST

نئی دہلی: دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوگئے۔ نیشنل سیکورٹی گارڈ (این ایس جی)، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) اور فارنسک سائنس ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ہیں۔ بم دھماکے کے بعد تمام سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کردیا گیا ہے۔ دہلی، مہاراشٹر اور اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بات کی اور دہلی میں دھماکے کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق امت شاہ نے لال قلعہ کے قریب دھماکے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہلی پولیس کے سربراہ اور انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے ڈائریکٹر سے بات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ شاہ نے این آئی اے، این ایس جی اور فارنسک سائنس کے سربراہوں کو ہدایت دی کہ وہ تحقیقات میں مدد کرنے اور ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ دھماکے کے سلسلے میں انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے ڈائریکٹر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔

اے این آئی نے لوک نائک جے پرکاش نارائن (ایل این جے پی) اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے حوالے سے بتایا کہ دھماکے کے بعد 15 لوگوں کو لوک نائک اسپتال لایا گیا تھا۔ ان میں سے آٹھ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ تین افراد شدید زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت مستحکم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔

کانگریس نے مکمل اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا

کانگریس پارٹی نے تاریخی لال قلعہ کے قریب کار دھماکے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل اور فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیرا نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، "لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار دھماکے کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ ابتدائی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں، ہم سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔

دہلی دھماکے سے گہرا صدمہ: ممتا

مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی دہلی دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں نئی ​​دہلی میں ہونے والے المناک دھماکے کے بارے میں سن کر گہرا صدمہ پہنچا ہوں۔ میری تعزیت ان خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اور میں ان تمام زخمیوں کے لیے طاقت اور جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔"

