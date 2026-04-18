تمل ناڈو: سڑک حادثے میں کیرالہ کے نو افراد کی موت، پی ایم مودی کا اظہار افسوس
حادثے کا شکار ہونے والی وین میں کیرالہ کے ملاپورم ضلع کے ایک اسکول کے ٹیچرز اور طلبہ سوار تھے۔
Published : April 18, 2026 at 7:56 AM IST
پولاچی: تمل ناڈو کے کوئمبٹور ضلع کے پولاچی میں پیش آئے ایک حادثے میں کیرالہ کے نو لوگوں کی موت ہو گئی۔ ایک اسکول کے ٹیچرز اور طلبہ کو لے جا رہی وین 800 فٹ گہری کھائی میں گر گئی۔
پولیس نے بتایا کہ یہ وین اتھیراپلی سے پولاچی جا رہی تھی۔ والپرائی میں 13ویں موڑ پر یہ ایک گارڈریل سے ٹکرا گئی۔ اس میں کیرالہ کے ملاپورم ضلع کے پانگ پالی پرمبا اسکول کے طلباء اور اساتذہ سوار تھے۔ وین میں کچھ ٹیچرز کے کے اہل خانہ ان کے ساتھ تھے۔
مرنے والوں کی شناخت
اس خوفناک حادثے میں مرنے والوں کی شناخت اجیتھا (54)، پلامنتھول کی رہنے والی اور اسکول کی ہیڈ مسٹریس، رملا (52)، سہارا (43)، آشا (41)، مجید (43)، سجیتا (45)، شکیلہ (37) اور رقیہ (39) کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ سبھی ٹیچرز تھے اور پانگ کے رہنے والے تھے۔ ہلاک شدگان میں وین ڈرائیور نوشاد (39) بھی شامل ہے۔
پولیس نے بتایا کہ وین میں 16 مسافر سوار تھے۔ والپرائی گھومنے کے بعد، وہ جمعہ کی شام پولاچی کے راستے کیرالہ واپس آ رہے تھے، اسی دوران یہ حادثہ پیش آ گیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ "والپرائی ہل روڈ پر 13 ویں کونڈائی آیو موڑ پر ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو دیا۔ گاڑی کارڈریل سے ٹکرا گئی اور جنگل میں 800 فٹ گہری کھائی میں جاگری۔"
زخمیوں کو علاج کے لیے پولاچی کے سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاک شدگان کی لاشیں والپرائی پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے عملہ نے نکالی ہیں۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔
وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس
தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் நிகழ்ந்த விபத்தை அறிந்து மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். இந்த விபத்தில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்: பிரதமர் @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) April 17, 2026
وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ "تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں ہونے والے حادثے کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ان لوگوں سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں"۔
