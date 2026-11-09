مدھیہ پردیش میں دیوالی کی رات آگ کا قہر، سیونی اور کٹنی میں گھر میں سوئے افراد زندہ جل گئے، تین مختلف واقعات میں تیرہ افراد ہلاک
سیونی میں صرافہ تاجر کے گھر میں آتشزدگی سے 6 افراد کی موت ہوگئی؛ کٹنی میں بھی اگروال خاندان کے 6 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : November 9, 2026 at 11:24 AM IST
سیونی/کٹنی، مدھیہ پردیش: دیوالی کی رات مدھیہ پردیش میں کئی مقامات پر آگ لگنے کے شدید واقعات پیش آئے۔ سیونی میں ایک صرافہ تاجر (جیولر) کے گھر میں آگ لگنے سے خاندان کے 6 افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب، کٹنی میں بھی اگروال خاندان کے گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد کی جان چلی گئی۔ اس کے علاوہ اجین میں بھی ایک 107 سالہ بزرگ آگ کی زد میں آکر ہلاک ہو گئے۔
سیونی کے چھپارہ نگر میں سوگ کا ماحول
سیونی کے چھپارہ نگر میں پیر کی علی الصبح ایک مکان میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ مہاویر وارڈ کے جین محلے میں صرافہ تاجر کندن سونی کے مکان میں شدید آگ لگنے سے خاندان کے 6 افراد زندہ جل کر مر گئے۔ مکان سے 4 خواتین اور 2 مردوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اندر موجود لوگوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ پیر کی صبح 8 بجے تک ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ دیوالی کے موقع پر اس دردناک حادثے سے پورے چھپارہ نگر میں بھی ماتم پھیلا ہوا ہے۔
حادثے کے وقت مکان میں خاندان کے 10 افراد تھے موجود
مکان میں اچانک پیر کی صبح تقریباً 4 بجے آگ بھڑکی۔ آگ اتنی ہولناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں مکان کا ایک بڑا حصہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت مکان میں تقریباً 10 لوگ موجود تھے۔ تمام افراد کو باہر نکالا گیا، لیکن ان میں سے 6 لوگوں کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔
حادثے میں زخمی ہونے والے دیگر لوگوں کی حالت اور ان کی چوٹوں کے بارے میں ابھی تک مکمل اپڈیٹ نہیں ملی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ سیونی میں آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور کئی ایمبولینسیں موقع پر پہنچ گئیں۔
آگ لگنے کی وجہ تاحال نامعلوم
آگ پر قابو پانے اور متاثرہ لوگوں کو محفوظ باہر نکالنے کے لیے امدادی اور بچاؤ مہم چلائی گئی۔ جائے وقوعہ پر مقامی انتظامیہ اور بچاؤ ٹیموں کی موجودگی میں کارروائی جاری ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں کندن لال سونی (75)، راج کماری سونی (65)، ریتو سونی (42)، اسمرتی سونی (40)، سوریا سونی (45) اور آدتیہ سونی (16) شامل ہیں۔
آگ پر پوری طرح قابو پا لیا گیا: تحصیلدار سوربھ مراوی
دوسری طرف، امائرہ سونی (7)، رتیش سونی (45)، سوربھ سونی (43) اور آکرش سونی (14) کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ چھپارہ کے تحصیلدار سوربھ مراوی نے بتایا، "اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو ٹیموں کو موقع پر بھیج دیا گیا تھا۔ آگ کن وجوہات کی بنا پر لگی، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔" ایس ڈی او پی (SDOP) لکھنادون، اپوروا بھلاوی نے اس حادثے میں 6 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ آگ پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے اور اس کی وجوہات کی جانچ کی جا رہی ہے۔
کٹنی میں گھر کے اندر جھلس کر 6 افراد ہلاک
اتوار کی رات کٹنی کے برہی قصبے میں رات تقریباً 12 بجے آگ لگی۔ اس حادثے میں 77 سالہ پورن اگروال، ان کی اہلیہ چندرکلا، بہو پونم اور خاندان کے چار دیگر اراکین ہلاک ہو گئے۔ ان میں 14 سالہ آریا، 6 سالہ انوی اور دو ماہ کا ایک معصوم بچہ بھی شامل ہے۔ آگ لگنے کے بعد رات بھر راحت اور بچاؤ کا کام جاری رہا۔ کلکٹر آشیش تیواری نے بتایا، "دیوالی کی رات تقریباً 12 بجے برہی کے مرکزی بازار میں پورن اگروال اور رتیش اگروال کی مشترکہ کراکری (برتنوں کی) دکان میں آگ لگ گئی۔ آگ کس وجہ سے لگی، یہ فی الحال تفتیش کا موضوع ہے۔ دکان گراؤنڈ فلور پر تھی اور خاندان کی رہائش اوپر کی منزل پر ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے اوپر پھیلتی چلی گئی۔"
ماں کی گود میں دو ماہ کا بچہ، دونوں کے ڈھانچے ملے
حادثے کے دوران رتیش اگروال اور ان کی بھابھی کسی طرح گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لیکن گھر کے اندر خاندان کے دیگر افراد پھنسے رہ گئے۔ اس حادثے میں دو ماہ کے معصوم بچے کی بھی موت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں پونم کے ساتھ تیسری منزل پر واقع کمرے میں تھا۔ ماں کی گود سے لپٹا ہوا معصوم بچہ بری طرح جل چکا تھا اور ماں کا جسم بھی صرف ایک ڈھانچہ (کنکال) بن چکا تھا۔ چندرکلا اور خاندان کی دو بچیاں بھی عمارت کے دوسرے حصے میں پھنسی ہوئی تھیں، جنہیں صبح کسی طرح باہر نکالا گیا، لیکن وہ بھی ڈھانچے کی شکل میں ملیں۔
کٹنی میں فائر بریگیڈ کی ناقص کارکردگی بے نقاب
حادثے کے وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگ گیا۔ اس کے بعد وجے راگھو گڑھ سے دوسری گاڑی بھیجی گئی، لیکن اس کے پائپ میں خرابی نکل آئی۔ اس وجہ سے آگ بجھانے میں کافی تاخیر ہوئی۔ حالات کو بگڑتا دیکھ کر کیمور اور کٹنی سے مزید فائر ٹینڈرز روانہ کیے گئے، جس کے بعد آگ پر قابو پانے کی کوششیں تیز کی گئیں۔ گھر کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا گیا اور پیر کی صبح تک ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو جے سی بی (JCB) کی مدد سے دیوار توڑی گئی اور پھر ریسکیو عمل میں لایا گیا۔