"میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں..." نتیش کی کابینہ کی آخری میٹنگ کے دوران چھلکے وزراء کے آنسو، رو پڑیں لیسی سنگھ

بہار کابینہ کی آخری میٹنگ کے بعد نتیش کمار نے اعلان کیا، میں استعفیٰ دینے جارہا ہوں۔ یہ سن کر ان کے لیڈران جذباتی ہوگئے۔

وزیر اعلیٰ نتیش کمار خاتون سے گلدستہ وصول کرتے ہوئے (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 1:13 PM IST

پٹنہ: نتیش کمار کی کابینہ کی آخری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ کابینہ چھوڑنے والے کئی رہنما جذباتی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا...: کابینہ کی میٹنگ کے بعد، بہار کے وزیر رام کرپال یادو نے کہا، "وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے ارکان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔"

"آج ہر کوئی جذباتی ہے۔ نتیش کمار نے جو ریاست کے لیے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ آج ہر کوئی جذباتی تھا۔ انہوں نے (نتیش کمار) کہا، 'میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔'":- رام کرپال یادو، وزیر، بہار حکومت

لیسی سنگھ آنسوؤں میں بہہ گئیں

نتیش کمار کی کابینہ کی میٹنگ کے بعد بہار حکومت کی وزیر مملکت لیسی سنگھ نے کہا، "آج ایک جذباتی اور فخر کا لمحہ ہے، دوسری طرف، یہ شان کی بات بھی ہے۔ ہم 1995 سے ان کی جدوجہد میں ان (نتیش کمار) کے ساتھ ہیں۔ ایک سرپرست کے طور پر انہوں نے ہم سب کی حوصلہ افزائی کی اور پیار کیا":۔ یہ کہتے ہوئے لیسی سنگھ رو پڑی۔

"این ڈی اے کی میٹنگ شام 4 بجے سینٹرل ہال میں ہوگی، میٹنگ میں چیف منسٹر کے چہرے کو حتمی شکل دی جائے گی۔":-شراون کمار، وزیر، بہار حکومت

نتیش کا کردار جاری رہے گا

بہار حکومت کے وزیر لکھیندر پاسوان نے کہا، "وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خوشحال اور مضبوط بہار کی تشکیل ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار مستقبل میں بننے والی حکومت میں مکمل کردار ادا کریں گے اور رہنمائی کریں گے۔"

بہار میں نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میٹنگس کا دور: مزید جانیے

  1. صبح 11 بجے: نتیش کمار کی کابینہ کی آخری میٹنگ
  2. دوپہر 2 بجے: جنتا دل یونائیٹڈ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ
  3. سہ پہر 3 بجے: بھارتیہ جنتا پارٹی قانون ساز پارٹی کا اجلاس۔
  4. 3:15 بجے: وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گورنر سید عطا حسنین سے ملاقات کی۔
  5. شام 4 بجے: قانون ساز اسمبلی کے سینٹرل ہال میں این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا اجلاس۔

وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا دن بھر کا شیڈول: یہاں مزید جانیں

  1. صبح 10:30 بجے: ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت۔ سمرت چودھری کے ساتھ یہاں امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
  2. صبح 11 بجے: چیف سیکرٹریٹ میں کیبنٹ روم میں کابینہ کے اجلاس میں شرکت۔
  3. سہ پہر 3 بجے: وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے لوک بھون کے لیے روانہ۔
  4. 3:15 بجے: لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی۔
  5. 3:30 بجے: لوک بھون سے وزیر اعلیٰ کی رہائش کے لیے روانہ۔

