"میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں..." نتیش کی کابینہ کی آخری میٹنگ کے دوران چھلکے وزراء کے آنسو، رو پڑیں لیسی سنگھ
بہار کابینہ کی آخری میٹنگ کے بعد نتیش کمار نے اعلان کیا، میں استعفیٰ دینے جارہا ہوں۔ یہ سن کر ان کے لیڈران جذباتی ہوگئے۔
Published : April 14, 2026 at 1:13 PM IST
پٹنہ: نتیش کمار کی کابینہ کی آخری میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ کابینہ چھوڑنے والے کئی رہنما جذباتی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا...: کابینہ کی میٹنگ کے بعد، بہار کے وزیر رام کرپال یادو نے کہا، "وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے ارکان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔"
"آج ہر کوئی جذباتی ہے۔ نتیش کمار نے جو ریاست کے لیے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ آج ہر کوئی جذباتی تھا۔ انہوں نے (نتیش کمار) کہا، 'میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں۔'":- رام کرپال یادو، وزیر، بہار حکومت
#WATCH | Patna | Following the Cabinet meeting, Bihar minister Ramkripal Yadav says, " the cm expressed gratitude towards the members of the cabinet and the public. it was an emotional moment where he expressed his emotions. everyone is emotional today. all that nitish kumar ji… pic.twitter.com/cDVYOb0c4F— ANI (@ANI) April 14, 2026
لیسی سنگھ آنسوؤں میں بہہ گئیں
نتیش کمار کی کابینہ کی میٹنگ کے بعد بہار حکومت کی وزیر مملکت لیسی سنگھ نے کہا، "آج ایک جذباتی اور فخر کا لمحہ ہے، دوسری طرف، یہ شان کی بات بھی ہے۔ ہم 1995 سے ان کی جدوجہد میں ان (نتیش کمار) کے ساتھ ہیں۔ ایک سرپرست کے طور پر انہوں نے ہم سب کی حوصلہ افزائی کی اور پیار کیا":۔ یہ کہتے ہوئے لیسی سنگھ رو پڑی۔
#WATCH | Patna, Bihar | Following the Cabinet meeting, State Minister Leshi Singh says, " it is both an emotional and proud moment today. we have been with him (nitish kumar) since 1995." pic.twitter.com/1xb2qAgsYe— ANI (@ANI) April 14, 2026
"این ڈی اے کی میٹنگ شام 4 بجے سینٹرل ہال میں ہوگی، میٹنگ میں چیف منسٹر کے چہرے کو حتمی شکل دی جائے گی۔":-شراون کمار، وزیر، بہار حکومت
पटना, बिहार: मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, " nda की बैठक शाम 4 बजे सेंट्रल हॉल में है..." pic.twitter.com/mKuIps6Krb— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 14, 2026
نتیش کا کردار جاری رہے گا
بہار حکومت کے وزیر لکھیندر پاسوان نے کہا، "وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خوشحال اور مضبوط بہار کی تشکیل ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار مستقبل میں بننے والی حکومت میں مکمل کردار ادا کریں گے اور رہنمائی کریں گے۔"
#WATCH पटना: बिहार सराकर में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, " बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि समृद्ध और सशक्त बिहार बनाया है और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका और मार्गदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार… pic.twitter.com/QzWPE7dMSe— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
بہار میں نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میٹنگس کا دور: مزید جانیے
- صبح 11 بجے: نتیش کمار کی کابینہ کی آخری میٹنگ
- دوپہر 2 بجے: جنتا دل یونائیٹڈ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ
- سہ پہر 3 بجے: بھارتیہ جنتا پارٹی قانون ساز پارٹی کا اجلاس۔
- 3:15 بجے: وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گورنر سید عطا حسنین سے ملاقات کی۔
- شام 4 بجے: قانون ساز اسمبلی کے سینٹرل ہال میں این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا اجلاس۔
وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا دن بھر کا شیڈول: یہاں مزید جانیں
- صبح 10:30 بجے: ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت۔ سمرت چودھری کے ساتھ یہاں امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
- صبح 11 بجے: چیف سیکرٹریٹ میں کیبنٹ روم میں کابینہ کے اجلاس میں شرکت۔
- سہ پہر 3 بجے: وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے لوک بھون کے لیے روانہ۔
- 3:15 بجے: لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی۔
- 3:30 بجے: لوک بھون سے وزیر اعلیٰ کی رہائش کے لیے روانہ۔