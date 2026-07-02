بنگلورو میں پتھر کی کان میں چٹان گرنے سے سات مزدور ہلاک
بنگلورو میں آج صبح ایک اسٹون کریشر سائٹ پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا جہاں بہار اور آسام کے سات مزدوروں کی موت ہو گئی۔
Published : July 2, 2026 at 11:00 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں جمعرات کی صبح ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ پتھر کی کان میں چٹان گرنے سے سات مزدور ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ آج علی الصبح بنگلورو جنوبی ضلع کے مڈاپٹنا میں آج صبح پیش آیا۔
تمام متاثرین، ایک اسٹون کریشر سائٹ پر کام کرنے والے یومیہ اجرت والے مزدور، گرے ہوئے پتھروں کے نیچے پھنس گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدور کان میں کام کر رہے تھے۔ مانا جا رہا ہے کہ مرنے والے سبھی بہار اور آسام کے مزدور تھے۔ چٹانوں کے نیچے مزید مزدوروں کے دبے ہونے کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
پولیس، امدادی کارکنوں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ریسکیو شروع کیا
پولیس کے مطابق زخمیوں کو علاج کے لیے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں کی صحیح تعداد کی جانچ کی جا رہی ہے، حالانکہ ابتدائی اطلاعات میں کئی کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنوں اور پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر پتھر گرنے کے بعد کارروائی شروع کردی۔
کوئی غفلت یا حفاظتی خلاف ورزیاں ہونے کی تفتیش شروع
علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور اہلکاروں نے ملبہ ہٹانا اور دیگر پھنسے ہوئے کارکنوں کی تلاش شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پر تقریباً 18 کارکن کام کر رہے تھے۔ ایک بڑی چٹان تقریباً 40 فٹ کی بلندی سے کارکنوں پر گری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے والے تمام افراد بہار کے رہائشی تھے اور ان کے اہل خانہ کو اطلاع دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ پولیس نے مزید کہا کہ چٹان گرنے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور آیا کان میں کوئی غفلت یا حفاظتی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کی بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔