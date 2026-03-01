ناگپور میں ایس بی ایل انرجی لمیٹڈ فیکٹری میں دھماکہ، بارہ افراد ہلاک
ناگپور ضلع کے کٹول میں واقع ایس بی ایل انرجی لمیٹڈ فیکٹری میں زبردست دھماکے میں بارہ افراد کی موت ہو گئی ہے۔
Published : March 1, 2026 at 11:29 AM IST
ناگپور: مہاراشٹر کے ناگپور ضلع کے کٹول شہر میں ایک فیکٹری میں دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے، پولیس حکام نے اتوار کو اس بات کی اطلاع دی۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ ایس بی ایل انرجی لمیٹڈ فیکٹری میں ہوا، جو راولگاؤں، کٹول تحصیل میں کان کنی اور صنعتی دھماکہ خیز مواد تیار کرتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری طور پر ناگپور کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
یہ دھماکہ اتوار کی صبح فیکٹری میں ہوا۔ دھماکہ اتنا زور دار تھا کہ جس عمارت میں دھماکہ ہوا اس کا تمام سامان اور ملبہ 500 سے 700 میٹر دور تک اڑتا گیا۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
دھماکے کے علاقے کو سیل کر دیا گیا
ریاستی وزیر چندر شیکھر باونکولے نے بھی دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد حکام کو فوری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ تمام زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کسی کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔
دھماکے کے بعد زبردست آگ بھڑک اٹھی
ضلع کلکٹر اور پولیس سپرنٹنڈنٹ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ تقریباً چار گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔