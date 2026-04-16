آندھرا پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ: بولیرو اور لاری میں تصادم، آٹھ افراد ہلاک، بارہ زخمی

آندھرا پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ: بولیرو اور لاری میں تصادم، آٹھ افراد ہلاک، بارہ زخمی
آندھرا پردیش کے کرنول میں جمعرات کی صبح ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔
Published : April 16, 2026 at 9:33 AM IST
یمیگنور: ضلع کرنول میں جمعرات کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ منترالیم منڈل کے چلکلڈونا میں ایک بولیرو گاڑی اور ایک ریڈی مکس لاری میں تصادم ہوا۔ آٹھ افراد ہلاک اور بارہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر یمیگنور کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب زائرین کو لے جانے والی بولیرو گاڑی ایک ریڈی مکس لاری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کئی مسافر ہلاک ہوگئے۔ یہ یاتری، جو کرناٹک کے چکمگلور سے تعلق رکھتے تھے، منترالیم میں سری راگھویندر سوامی سے ملنے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق حادثے میں کل آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ پانچ متاثرین موقع پر ہی دم توڑ گئے، جب کہ تین دیگر قریبی اسپتال میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
بولیرو گاڑی میں 23 افراد موجود تھے
حادثے میں 10 سے 12 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری طور پر ایمیگنور اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ تصادم کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ جائے وقوعہ سے گاڑیوں کے ملبے کو ہٹانے اور زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت بولیرو گاڑی میں 23 افراد موجود تھے۔ اس واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تحقیقات کے آگے بڑھتے ہی مزید تفصیلات دستیاب ہوں گی اور تصادم کی وجوہات اور حالات کے بارے میں مزید معلومات دستیاب ہوں گی۔
اسپتال میں علاج کے دوران تین افراد چل بسے
پولیس کے مطابق کرنول ضلع میں آج صبح ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ منترالیم منڈل کے چیلاکالادونہ کے قریب قومی شاہراہ پر ایک بولیرو گاڑی اور ایک ریڈی مکس کنکریٹ لاری آپس میں ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں 8 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جب کہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو یمیگنور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پانچ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جب کہ تین دیگر اسپتال میں علاج کے دوران چل بسے۔ ہلاک ہونے والوں میں پانچ خواتین اور ایک کمسن بچی شامل ہے۔
ڈی ایس پی یمیگنور نے کیا کہا؟
یہ سڑک حادثہ قومی شاہراہ 167 پر چیلاکالادونہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ اشوک لی لینڈ کی ایک گاڑی، منترالیم کی طرف جا رہی تھی، ایک ریڈی مکس کنکریٹ لاری سے ٹکرا گئی جو بیدر سے تماکورو جا رہی تھی۔ حادثے میں پانچ خواتین، ایک تین سالہ بچی اور دو مرد ہلاک ہو گئے۔ زخمیوں میں سے سات کو علاج کے لیے کرنول منتقل کیا گیا، جب کہ چار دیگر فی الحال یمیگنور میں زیر علاج ہیں۔ ایک شخص کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات جاری تفتیش کے دوران سامنے آئیں گی۔:- بھارگوی، ڈی ایس پی، یمیگنور