سکم ٹنل حادثہ: سات مزدور ہلاک، 20 سے زیادہ کے پھنسے ہونے کا خدشہ، گیس اخراج سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات
ضلع انتظامیہ نے سات اموات کی خبر دی ہے۔ ٹنل میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
Published : July 21, 2026 at 9:07 AM IST
گنگٹوک: سکم کے نامچی ضلع کے سمردونگ، جھولونگے میں زیرِ تعمیر سرنگ کے اندر مزدوروں کے پھنسنے سے اموات کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ انہیں نکالنے کے لیے سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین سرکاری جانکاری کے مطابق، ضلع انتظامیہ نے سات ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔
#WATCH | Gangtok, Sikkim: Rescue operations are underway in Sikkim's Namchi district after a tunnel collapsed, trapping at least 12 workers. More details awaited.— ANI (@ANI) July 20, 2026
(Source: Sikkim government) pic.twitter.com/DTWs7KLtDa
اطلاعات و تعلقاتِ عامہ محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو سنگتام ڈسٹرکٹ ہسپتال، ایس ٹی این ایم ہسپتال گنگٹوک اور نامچی ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نامچی ضلع انتظامیہ، حکام، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، سکم پولیس، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے مشترکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
نامچی ضلع کی ڈسٹرکٹ کلکٹر انوپا تملنگ نے واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے پہلے کہا کہ 'سرنگ کے اندر تقریباً 27 مزدوروں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم، سرنگ کے اندر کی صورت حال کے بارے میں مکمل جانکاری تاحال سامنے نہیں آئی ہے، اس لیے اصل تعداد کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔'
Gangtok, Sikkim: Seven deaths have been confirmed in a tunnel incident at NHPC Teesta Stage VI project in Namchi. Bodies were sent to nearby hospitals, while rescue teams continue efforts to evacuate workers trapped inside the under-construction tunnel. pic.twitter.com/m5IhyiQL1o— IANS (@ians_india) July 21, 2026
انہوں نے بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی ایک ٹیم سرنگ میں داخل ہو چکی ہے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ این ڈی آر ایف ٹیم کی واپسی کے بعد ہی واضح جانکاری مل سکیں گی کہ اندر کتنے مزدور ہیں اور ان کی حالت کیا ہے۔
Gangtok, Sikkim: All 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel at Mamring in South Sikkim have been rescued after a landslide reportedly triggered a suspected gas leak inside the tunnel. Rescue teams from the Sikkim Police, Fire and Emergency Services, and… pic.twitter.com/w85KvYfKUl— IANS (@ians_india) July 20, 2026
قابل ذکر ہے کہ پیر کی دوپہر کو سمردونگ کی ایک سرنگ کے اندر مبینہ طور پر گیس لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد سرنگ کے اندر کام کرنے والے لوگ پھنس گئے اور ان کے ریسکیو کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو تعینات کیا گیا۔ تاہم، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سرنگ کے اندر اصل میں کیا ہوا تھا اور وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔
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