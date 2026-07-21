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سکم ٹنل حادثہ: سات مزدور ہلاک، 20 سے زیادہ کے پھنسے ہونے کا خدشہ، گیس اخراج سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات

ضلع انتظامیہ نے سات اموات کی خبر دی ہے۔ ٹنل میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

Several Dead In Sikkim Tunnel Collapse, any Workers Trapped Inside
ٹنل میں پھنسے لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 21, 2026 at 9:07 AM IST

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گنگٹوک: سکم کے نامچی ضلع کے سمردونگ، جھولونگے میں زیرِ تعمیر سرنگ کے اندر مزدوروں کے پھنسنے سے اموات کی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ انہیں نکالنے کے لیے سرچ اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین سرکاری جانکاری کے مطابق، ضلع انتظامیہ نے سات ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔

اطلاعات و تعلقاتِ عامہ محکمے نے ایک بیان میں کہا کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو سنگتام ڈسٹرکٹ ہسپتال، ایس ٹی این ایم ہسپتال گنگٹوک اور نامچی ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نامچی ضلع انتظامیہ، حکام، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، سکم پولیس، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے مشترکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

نامچی ضلع کی ڈسٹرکٹ کلکٹر انوپا تملنگ نے واقعے کی جانکاری دیتے ہوئے پہلے کہا کہ 'سرنگ کے اندر تقریباً 27 مزدوروں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم، سرنگ کے اندر کی صورت حال کے بارے میں مکمل جانکاری تاحال سامنے نہیں آئی ہے، اس لیے اصل تعداد کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔'

انہوں نے بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی ایک ٹیم سرنگ میں داخل ہو چکی ہے اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ این ڈی آر ایف ٹیم کی واپسی کے بعد ہی واضح جانکاری مل سکیں گی کہ اندر کتنے مزدور ہیں اور ان کی حالت کیا ہے۔

قابل ذکر ہے کہ پیر کی دوپہر کو سمردونگ کی ایک سرنگ کے اندر مبینہ طور پر گیس لیک ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد سرنگ کے اندر کام کرنے والے لوگ پھنس گئے اور ان کے ریسکیو کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کو تعینات کیا گیا۔ تاہم، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سرنگ کے اندر اصل میں کیا ہوا تھا اور وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کی اصل تعداد کتنی ہے۔

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