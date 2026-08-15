اروناچل پردیش میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی تباہی، 5 فوجی اہلکار لاپتہ، 4 افراد ہلاک
ملبے میں دبے دیگر افراد کی تلاش اور امدادی کارروائی جاری ہے۔ پولیس کی ٹیموں کو سرچ اور ریکوری آپریشن کےلیے تعینات کیا گیا ہے۔
Published : August 15, 2026 at 6:39 PM IST
تیزپور :اروناچل پردیش میں شدید بارش کے نتیجے میں آنے والے اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ دیبانگ ویلی ضلع میں سیلابی ریلے نے فوجی کیمپ کے دو عارضی شیلٹر بہا دیے، جس کے نتیجے میں پانچ فوجی اہلکار لاپتہ ہوگئے، جبکہ اپر سبانسیری ضلع میں سڑک کی تعمیر کے مقام پر بڑے پیمانے پر مٹی کا تودہ گرنے سے کم از کم چار افراد ہلاک ہوگئے۔
ریاستی ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے مطابق دونوں واقعات جمعہ کی شام پیش آئے۔ اپر سبانسیری ضلع میں کیوجرنگ-بیچنگ سڑک کی تعمیر کے لیے جاری کٹنگ کے مقام پر اچانک بھاری مٹی کا تودہ گر گیا۔ بتایا گیا ہے کہ کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ حکام کے مطابق اس حادثے میں تادو باکی، تاجی رائے، مارکوش باسو متاری اور بابل علی ہلاک ہوئے ہیں۔ ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ افسر نے بتایا کہ بابل علی کی لاش برآمد کرلی گئی ہے۔
ملبے میں دبے دیگر افراد کی تلاش اور امدادی کارروائی جاری ہے۔ ناچو پولیس اسٹیشن کی ٹیموں کو سرچ اور ریکوری آپریشن کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں کو بھی دپوریجو سے روانہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ریاستی ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کی ٹیم بھی امدادی کارروائی میں شامل ہوگی۔
دریں اثنا دیبانگ ویلی ضلع میں شدید بارش کے بعد آنے والے اچانک سیلاب نے پاسو پانی آرمی کیمپ میں تعینات 5ویں گرینیڈیئرز کے دو شیلٹرز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کے مطابق سیلابی ریلے میں سات فوجی اہلکار بہہ گئے، جن میں سے دو کو بحفاظت بچا لیا گیا، تاہم پانچ اہلکار اب بھی لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والے اہلکاروں کی شناخت حوالدار اپندر اور فوجی اہلکاروں کندن، ونود، آدتیہ اور سمونڈا کے طور پر کی گئی ہے۔
لاپتہ فوجیوں کی تلاش کے لیے 5ویں گرینیڈیئرز کی دو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں پہلے ہی موقع پر تعینات کردی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈو تبتین بارڈر پولیس (آئی ٹی بی پی) کی 58ویں بٹالین، جنرل ریزرو انجینئر فورس (آر سی سی 62)، اروناچل پردیش پولیس اور مقامی رضاکاروں کی ٹیمیں بھی سرچ آپریشن میں شامل ہوگئی ہیں۔
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پاسی گھاٹ سے ایس ڈی آر ایف کی ایک ٹیم بھی امدادی کارروائی میں مدد کے لیے انینی روانہ کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق شدید بارش اور دشوار گزار جغرافیائی حالات کے باوجود لاپتہ فوجی اہلکاروں اور ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔