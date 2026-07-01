بڑا حادثہ: دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ٹرک سے ٹکرانے کے بعد بس میں لگی آگ، آٹھ ہلاک، انتیس زخمی

بڑا حادثہ: دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ٹرک سے ٹکرانے کے بعد بس میں لگی آگ، آٹھ ہلاک، انتیس زخمی
بس میں سوار چھ مسافر زندہ جل گئے۔ دو دیگر سر پر چوٹ لگنے سے ہلاک ہوئے۔
Published : July 1, 2026 at 9:47 AM IST
دوسہ، راجستھان: ضلع میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر بدھ کی صبح ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ ریشی کیش سے اندور جانے والی ایک سلیپر بس کولوا تھانہ علاقے کے دھنواڑ کے قریب زیرو پوائنٹ پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے زبردست آگ لگ گئی۔ اس المناک حادثے میں اب تک 8 افراد ہلاک ہوچکے ہیں جب کہ 29 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ ایکسپریس وے چیخ و پکار اور خون میں لت پت ہو گئی اور سڑک بھیگ گئی۔ جائے وقوعہ پر کئی لاشوں کے باقیات بکھرے ہوئے پائے گئے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ پیوش ڈکشٹ نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور بچاؤ اور راحتی کاموں کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں 29 افراد زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن کا دوسہ ضلع اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ زخمیوں میں سے نو کی شناخت ہو گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حادثے کے وقت بس ڈرائیور سو گیا تھا۔ تاہم حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔
दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि का समाचार पीड़ादायक है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 1, 2026
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।
بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ
دوسہ کے ایڈیشنل ایس پی یوگیندر فوجدار نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح تین بجے کے قریب پیش آیا، اب تک چھ لوگوں کی لاشیں ضلع اسپتال کے مردہ خانے میں جمع کرائی گئی ہیں۔ معمولی زخمیوں کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو ابھی تک مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی نے بتایا کہ اندازہ ہے کہ بس میں 39 سے زائد مسافر سوار تھے، حالانکہ ابھی تک اس تعداد کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ حادثے میں ٹریلر کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی زخمی ہو گئے۔
जिला चिकित्सालय, दौसा पहुँचकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में घायल यात्रियों की कुशलक्षेम जानी तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।— Murari Lal Meena (@AapkaMurarilal) July 1, 2026
कोलवा थाना क्षेत्र में हरिद्वार-ऋषिकेश से इंदौर जा रही निजी स्लीपर बस एवं ट्रेलर की भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग pic.twitter.com/KpNEA3e75K
معلومات کے مطابق، حادثہ آج صبح تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا اور اس میں فوری طور پر آگ لگ گئی۔ بس کے اندر پھنسے چھ مسافر موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گئے، جب کہ دو سر پر شدید چوٹ لگنے سے دم توڑ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلعی پولیس انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور آگ پر قابو پالیا۔
लगने से 8 लोगों की असमय मृत्यु हो गई तथा दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय, दौसा में जारी है।— Murari Lal Meena (@AapkaMurarilal) July 1, 2026
घायलों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया तथा चिकित्सकों से उपचार व्यवस्था की जानकारी ली।
اگر فائر بریگیڈ بروقت پہنچ جاتی تو کئی جانیں بچائی جا سکتی تھیں
اس المناک حادثے نے بچاؤ کی کوششوں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مقامی گاؤں والوں کا الزام ہے کہ پولیس اور ایکسپریس وے انتظامیہ کو فوری طور پر حادثے کی اطلاع دی گئی، لیکن تقریباً ایک گھنٹے تک فائر بریگیڈ نہیں پہنچی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اگر راحت اور بچاؤ کا کام بروقت شروع ہو جاتا تو بس کے اندر پھنسے کئی مسافروں کو بچایا جا سکتا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسافر مدد کے انتظار میں بس کے اندر ہی پھنسے رہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد زندہ جل گئے۔ فی الحال پولیس نے ہلاک افراد کی لاشیں تحویل میں لے کر ڈسٹرکٹ اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دی ہیں جب کہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ انتظامیہ حادثے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
سی ایم اور ایم پی نے اس واقعہ پر غم کا اظہار کیا
سی ایم بھجن لال شرما نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر سڑک حادثے میں جانوں کے ضیاع کی خبر تکلیف دہ ہے۔ ایشور ان کی روحوں کو سکون دے اور سوگوار خاندانوں کو یہ بہت بڑا نقصان برداشت کرنے کی طاقت عطا کرے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔" دوسہ کے ایم پی مراری لال مینا نے بھی تعزیت کا اظہار کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے۔
दौसा जिले में दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु होने का समाचार बेहद दुखद है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करें एवं दिवंगतों की आत्मा को…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 1, 2026
گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ نے بھی اظہار تعزیت کیا
گورنر ہری بھاؤ باگڈے نے دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ہولناک سڑک حادثے پر گہرے غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایشور سے دعا کی کہ مرنے والوں کی روح کی شانتی اور سوگوار خاندانوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ حادثے کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھی ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "ضلع دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ہولناک سڑک حادثے میں بہت سے لوگوں کی موت کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ میں اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایشور ان کو اس مشکل وقت میں طاقت دے اور میں ان کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔"