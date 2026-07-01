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بڑا حادثہ: دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ٹرک سے ٹکرانے کے بعد بس میں لگی آگ، آٹھ ہلاک، انتیس زخمی

بس میں سوار چھ مسافر زندہ جل گئے۔ دو دیگر سر پر چوٹ لگنے سے ہلاک ہوئے۔

several dead and injured as fire broke out in bus after collision with truck on delhi mumbai expressway Urdu News
دوسہ میں سڑک حادثہ (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 1, 2026 at 9:47 AM IST

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دوسہ، راجستھان: ضلع میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر بدھ کی صبح ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ ریشی کیش سے اندور جانے والی ایک سلیپر بس کولوا تھانہ علاقے کے دھنواڑ کے قریب زیرو پوائنٹ پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے زبردست آگ لگ گئی۔ اس المناک حادثے میں اب تک 8 افراد ہلاک ہوچکے ہیں جب کہ 29 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ ایکسپریس وے چیخ و پکار اور خون میں لت پت ہو گئی اور سڑک بھیگ گئی۔ جائے وقوعہ پر کئی لاشوں کے باقیات بکھرے ہوئے پائے گئے۔

پولیس سپرنٹنڈنٹ پیوش ڈکشٹ نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور بچاؤ اور راحتی کاموں کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں 29 افراد زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن کا دوسہ ضلع اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ زخمیوں میں سے نو کی شناخت ہو گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حادثے کے وقت بس ڈرائیور سو گیا تھا۔ تاہم حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔

بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ

دوسہ کے ایڈیشنل ایس پی یوگیندر فوجدار نے بتایا کہ یہ واقعہ صبح تین بجے کے قریب پیش آیا، اب تک چھ لوگوں کی لاشیں ضلع اسپتال کے مردہ خانے میں جمع کرائی گئی ہیں۔ معمولی زخمیوں کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو ابھی تک مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے۔ ایڈیشنل ایس پی نے بتایا کہ اندازہ ہے کہ بس میں 39 سے زائد مسافر سوار تھے، حالانکہ ابھی تک اس تعداد کی تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ حادثے میں ٹریلر کا ڈرائیور اور ہیلپر بھی زخمی ہو گئے۔

معلومات کے مطابق، حادثہ آج صبح تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا اور اس میں فوری طور پر آگ لگ گئی۔ بس کے اندر پھنسے چھ مسافر موقع پر ہی جھلس کر ہلاک ہو گئے، جب کہ دو سر پر شدید چوٹ لگنے سے دم توڑ گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلعی پولیس انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں اور آگ پر قابو پالیا۔

اگر فائر بریگیڈ بروقت پہنچ جاتی تو کئی جانیں بچائی جا سکتی تھیں

اس المناک حادثے نے بچاؤ کی کوششوں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مقامی گاؤں والوں کا الزام ہے کہ پولیس اور ایکسپریس وے انتظامیہ کو فوری طور پر حادثے کی اطلاع دی گئی، لیکن تقریباً ایک گھنٹے تک فائر بریگیڈ نہیں پہنچی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اگر راحت اور بچاؤ کا کام بروقت شروع ہو جاتا تو بس کے اندر پھنسے کئی مسافروں کو بچایا جا سکتا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مسافر مدد کے انتظار میں بس کے اندر ہی پھنسے رہے جس کے نتیجے میں پانچ افراد زندہ جل گئے۔ فی الحال پولیس نے ہلاک افراد کی لاشیں تحویل میں لے کر ڈسٹرکٹ اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دی ہیں جب کہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ انتظامیہ حادثے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔

سی ایم اور ایم پی نے اس واقعہ پر غم کا اظہار کیا

سی ایم بھجن لال شرما نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر سڑک حادثے میں جانوں کے ضیاع کی خبر تکلیف دہ ہے۔ ایشور ان کی روحوں کو سکون دے اور سوگوار خاندانوں کو یہ بہت بڑا نقصان برداشت کرنے کی طاقت عطا کرے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔" دوسہ کے ایم پی مراری لال مینا نے بھی تعزیت کا اظہار کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے۔

گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ نے بھی اظہار تعزیت کیا

گورنر ہری بھاؤ باگڈے نے دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ہولناک سڑک حادثے پر گہرے غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایشور سے دعا کی کہ مرنے والوں کی روح کی شانتی اور سوگوار خاندانوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ حادثے کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھی ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "ضلع دوسہ میں دہلی-ممبئی ایکسپریس وے پر ایک ہولناک سڑک حادثے میں بہت سے لوگوں کی موت کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ میں اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ایشور ان کو اس مشکل وقت میں طاقت دے اور میں ان کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔"

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TAGGED:

ROAD ACCIDENT
FIRE BROKE OUT IN BUS
DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
BUS AND TRUCK COLLISION
ROAD ACCIDENT IN RAJASTHAN

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