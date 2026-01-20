پنجاب: ڈرگ کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے سات افراد کی موت، بی جے پی کا ریاستی حکومت پر حملہ
پنجاب بی جے پی کے صدر اشونی شرما نے کہاکہ پنجاب میں یکے بعد دیگرے کئی سرکاریں آئیں، لیکن منشیات کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔
Published : January 20, 2026 at 9:43 AM IST
لدھیانہ: پنجاب کے لدھیانہ میں واقع شیریوال گاؤں کے 20 سالہ نوجوان جسویر سنگھ کی منشیات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس کی لاش کرنال سے برآمد ہوئی۔ اس سے اس خاندان میں ڈرگ کی وجہ سے اب تک ایک نہیں، سات والی اموات ہو چکی ہیں۔
اب متوفی کے خاندان میں صرف ایک خاتون شندر کور بچی ہیں۔ ان کے شوہر مختیار سنگھ شرابی تھے اور سال 2012 میں ان کی موت ہو گئی۔ شندر کور کے چھ بیٹوں کلونت سنگھ (34)، جسونت سنگھ، راجو سنگھ، گردیپ سنگھ، بلجیت سنگھ، اور جسویر سنگھ بھی نشے کی لت کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ پنجاب بی جے پی کے ورکنگ صدر اشونی شرما نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے حکومت پر بھی سوالات اٹھائے۔
نشہ ختم ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا: اشونی شرما
پنجاب بی جے پی کے صدر اشونی شرما نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہم منشیات کی لعنت کو ختم نہیں کر سکے۔ پنجاب میں کئی حکومتیں برسراقتدار آ چکی ہیں لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت منشیات کے خلاف مہم چلا رہی ہے لیکن ڈرگ پر قابو پانے کے بجائے یہ مسئلہ مزید بڑھ گیا ہے اور نوجوانوں کی جانیں لے رہا ہے۔
'موجودہ حکومت بھی ناکام'
اشونی شرما نے کہا کہ اگرچہ متاثرہ خاندان کے افراد کی موت سال 2012 میں ہوئی تھی لیکن کسی کی موت سال 2021 میں ہوئی۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار لوگوں نے 2022 میں تبدیلی لانے کے ارادے سے بنائی تھی لیکن یہ حکومت بھی کوئی تبدیلی لانے میں ناکام رہی ہے۔ اشونی شرما نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک ہی خاندان کے سات افراد کی جانیں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پنجاب میں متعدد خاندان منشیات کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں۔ اشونی شرما نے کہا کہ وہ کوئی سیاست کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ متاثرہ خاندان کا حال جاننے آئے ہیں۔
اس موقع پر متوفی کے اہل خانہ نے اشونی شرما کو بتایا کہ 'ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے خاندان کے تمام مرد نشے کا شکار ہو گئے، لیکن اب پولیس کو ایسی کارروائی کرنی چاہیے جس سے علاقے میں منشیات فروشوں پر لگام لگ سکے'۔
گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ گاؤں میں اب بھی منشیات کا کاروبار جاری ہے۔ جسویر سنگھ کی موت پر خاندان غمزدہ ہے۔ پولیس نے ایک خاتون اور مرد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔
غور طلب ہے کہ اس خاندان کو دو روز قبل یعنی 15 جنوری کو بڑے سانحے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دن، خاندان کے آخری مرد رکن جسویر سنگھ (27) کی لاش کھولی والا پل ملسیہا بجن میں نہر کے کنارے جھاڑیوں سے برآمد کی گئی، جو کہ منشیات کے اڈے کے طور پر بدنام ہے۔ ان کی موت کا سبب بھی نشہ ہی بنا۔ اب اس خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا۔
سال 2012 میں اس خاندان کے سربراہ مختیار سنگھ کی زیادہ شراب نوشی کے باعث ٹریکٹر کی زد میں آکر موت ہوگئی۔ اس کے بعد چھ بیٹوں کی پرورش سمیت گھر کی ساری ذمہ داری ان کی بیوی شندر کور پر آ گئی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی موت کا دکھ بہادری سے برداشت کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھایا۔
دھیرے دھیرے بیٹے بڑے ہو گئے، لیکن علاقے میں منشیات کی لعنت نے نہ صرف ایک، دو یا تین بلکہ ان کے چھ بیٹوں کو بھی نگل لیا۔ سال 2021 سے 2026 تک خاندان کے تمام روشن چراغ بجھ گئے۔
