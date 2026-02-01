پاکستانی جیلوں سے رہائی کے بعد سات بھارتی شہری وطن واپس، اٹاری واہگہ پر جذباتی مناظر
Published : February 1, 2026 at 9:02 PM IST
امرتسر: پاکستان کی جیلوں سے رہائی پانے والے سات بھارتی شہری اتوار کے روز اٹاری–واہگہ سرحد کے ذریعے بحفاظت وطن واپس پہنچ گئے۔ سرحد پر اس موقع پر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے، جب برسوں بعد اہلِ خانہ نے اپنے پیاروں کو گلے لگایا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق رہائی پانے والوں میں چار افراد فیروزپور، ایک جالندھر، ایک لدھیانہ اور ایک اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہے۔ ان میں دو نوجوان رتن پال سنگھ اور ہریندر سنگھ تقریباً ڈھائی سال بعد وطن لوٹے۔ دونوں شادی شدہ ہیں اور گرفتاری سے قبل یومیہ مزدوری اور زراعت کے ذریعے اپنے خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔
اپنے بچوں کو سرحد پر دیکھ کر دونوں نوجوان جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان میں قید دیگر بھارتی شہریوں کی جلد رہائی کی اپیل بھی کی۔
فیروزپور سے تعلق رکھنے والے رہائی پانے والوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی عدالت نے انہیں ایک سال قید کی سزا سنائی تھی، مگر انہیں ڈھائی سال جیل میں رکھا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جیل بھیجے جانے سے قبل ان پر تشدد بھی کیا گیا اور کئی بھارتی قیدی لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔
پروٹوکول افسر ارون محل نے بتایا کہ یہ افراد 2023 کے سیلاب کے دوران اپنے رشتہ داروں، زمین اور مویشیوں کو بچانے کے لیے سرحدی علاقوں میں گئے تھے، تاہم تیز بہاؤ کے باعث غلطی سے پاکستانی حدود میں داخل ہو گئے۔ بعد ازاں پاکستانی حکام نے بی ایس ایف کو اطلاع دی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے تحت سزا سنائی گئی۔
قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد پاکستانی حکام نے ان افراد کو بی ایس ایف کے حوالے کیا۔ بھارتی حکام نے کسٹمز اور امیگریشن کی کارروائی مکمل کی، جبکہ ضلع مجسٹریٹ کی ہدایت پر ایک نائب تحصیلدار کو تعینات کیا گیا۔ تمام ساتوں افراد کو سخت سیکیورٹی انتظامات کے تحت ایمبولینس کے ذریعہ گرو نانک دیو اسپتال، امرتسر منتقل کیا گیا، جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔
ان شہریوں کی واپسی نے ایک بار پھر سرحدی علاقوں میں قدرتی آفات کے دوران درپیش انسانی مسائل اور دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے معاملات کی حساسیت کو اجاگر کر دیا ہے۔