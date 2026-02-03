لوک سبھا میں اسپیکر کی کرسی کی طرف کاغذ پھینکنے پر اپوزیشن کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ معطل، راہل گاندھی کا احتجاج
Published : February 3, 2026 at 4:36 PM IST
نئی دہلی: بجٹ اجلاس کے دوران لوک سبھا میں ہنگامہ کرنے پر اپوزیشن کے آٹھ ممبران پارلیمنٹ کو بقیہ لوک سبھا اجلاس کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ارکان میں کانگریس کے سات اور سی پی آئی (ایم) کا ایک رکن شامل ہے۔ ایوان میں راہل گاندھی کو بولنے کی اجازت نہیں ملنے کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر کی کرسی کے قریب کاغذ اچھالے۔
ایوان میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کر رہا تھا۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی جانب سے سابق آرمی چیف ایم ایم نروانے کی ایک غیر مطبوعہ کتاب کا ذکر کرنے کی کوشش کے معاملے پر ایوان کی کارروائی تین بار ملتوی کی گئی۔ دوپہر تین بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین دلیپ سائکیا نے کانگریس کے ارکان اسمبلی امریندر سنگھ راجہ وارنگ، گردیپ سنگھ اوجلا، ہیبی ایڈن، ڈین کوریاکوس، پرشانت پاڈول، سی کرن کمار ریڈی، اور منیکم ٹیگور اور سی پی آئی (ایم) کے رکن پارلیمنٹ ایس وینکٹیشن کے نام لیے۔
#UPDATE | A total of 8 MPs have been suspended, including Hibi Eden, Amarinder Singh Raja Warring, Manickam Tagore, Gurjeet Singh Aujla, Kiran Kumar Reddy, Prashant Padole, S. Venkatesan and Dean Kuriakose. https://t.co/Gc6IppFVu8— ANI (@ANI) February 3, 2026
پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے آٹھ ممبران کا نام لیتے ہوئے ایوان میں ایک تحریک پیش کی کہ انہیں قاعدہ 374 (2) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کو موجودہ اجلاس کے باقی ماندہ مدت کے لیے معطل کیا جائے۔ ایوان نے صوتی ووٹ سے تحریک کی منظوری دی جس کے بعد اجلاس دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
بجٹ سیشن کے بقیہ حصے کے لیے لوک سبھا سے معطل کیے گئے ممبران پارلیمنٹ میں منیکم ٹیگور، ہیبی ایڈن، امریندر سنگھ راجہ وارنگ، گرجیت سنگھ اوجلا، پرشانت یادوراؤ پاڈول، ڈین کوریاکوس، سی کرن کمار ریڈی، اور ایس وینکٹیشن شامل ہیں۔
راہل گاندھی کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج
دریں اثنا، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی واڈرا، اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا سے اپوزیشن کے آٹھ ارکان پارلیمنٹ کی معطلی اور ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف پارلیمنٹ کے مکر دوار پر احتجاج کیا۔
#WATCH | After being suspended from the Lok Sabha, Congress MP Manickam Tagore says, " 8 mps are suspended, 7 congress mps and 1 cpm mp from madurai, s. venkatesan. our mistake is that we were protesting against the government's decision not to allow the leader of the opposition,… pic.twitter.com/T0XcvVmCk2— ANI (@ANI) February 3, 2026
رکن پارلیمنٹ منیکم ٹیگور کا معطلی پر ردعمل
اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کی معطلی کے بارے میں کانگریس ایم پی منیکم ٹیگور نے کہا، "آٹھ ممبران پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا ہے: سات کانگریس ممبران پارلیمنٹ اور ایک سی پی ایم ایم پی ایس وینکٹیشن۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بولنے سے روکنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔کل، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بار بار ہراساں کیا گیا، بولنے سے روکا گیا، اور ثبوت دینے کو کہا گیا۔ آج، وہ ثبوت لے کر آے، خط فراہم کیا، اور تصدیق جمع کرائی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر روک دی۔ راہل گاندھی نے چین اور امریکی ٹیرف کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد راہل گاندھی کا مائیک چھین لیا گیا، اور ہم نے احتجاج کیا تو ہمیں معطل کر دیا گیا۔
منگل کو راہل گاندھی نے ایوان میں نروانے کی کتاب پر مبنی ایک مضمون پیش کیا اور اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے ایک بار پھر نروانے کی کتاب اور چین کے ساتھ محاذ آرائی کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک اہم قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس کا تعلق چین اور پاکستان سے ہے اور یہ صدر کے خطاب کا کلیدی حصہ ہے۔
لیکن چیئر نے پھر انھیں مزید بولنے سے روک دیا۔
