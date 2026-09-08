دہلی منی پوری میوزک ٹیچر قتل کیس میں سات ملزمان گرفتار، راہل گاندھی نے پوچھا، شاہ کی وزارت داخلہ "بڑھتی ہوئی انارکی" کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے
وکرم سنگھ نے شرپسندوں سے گھر کے باہر ہنگامہ نہیں کرنے کی اپیل کی تھی، جس کے بعد اسے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا گیا۔
Published : September 8, 2026 at 3:39 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے جنوبی دہلی میں مبینہ حملہ کے بعد منی پور کے ایک 54 سالہ موسیقار سی وکرم سنگھ کی موت کے سلسلے میں سات افراد کو گرفتار کیا ہے اور ایک نابالغ کو حراست میں لیا ہے۔ یہ واقعہ دیر رات سنگھ اور کچھ ڈیلیوری اہلکاروں اور ڈھابہ کے عملے کے درمیان جھگڑے کے بعد پیش آیا۔
اس واقعے کے بعد دہلی پولیس نے ان سات افراد کو گرفتار کر لیا۔
#WATCH | Delhi Police arrests seven accused in connection with the death of a 54-year-old Manipur-origin musician, C. Vikram Singh, after alleged physical assault in Delhi.— ANI (@ANI) September 8, 2026
As per South East DCP Vineet Kumar, "Vikram Singh had an argument with some people in his lane over a lot… pic.twitter.com/XeNUb4REHW
مرکزی وزیر کرن رجیجو نے منگل کو کہا کہ سی وکرم سنگھ کی موت کا باعث بننے والے حملہ میں مبینہ طور پر ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تحقیقات کے بعد ایک مضبوط چارج شیٹ تیار کی جائے گی اور قصورواروں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
رجیجو نے اس واقعہ کو "انتہائی افسوسناک" قرار دیا۔
#WATCH | Delhi: On the death of 54-year-old Manipur-origin musician C. Vikram Singh after alleged physical assault by delivery executives, Union Minister Kiren Rijiju says, " it is a very distressing incident. vikram singh, a musician from manipur, got into an altercation and a… pic.twitter.com/9tkMNFFR48— ANI (@ANI) September 8, 2026
کیا ہے پورا معاملہ:
کل (7 ستمبر) دیر رات، جنوب مشرقی دہلی کے سن لائٹ کالونی پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے کلوکری گاؤں میں، ڈھٹائی سے بدمعاشوں کے ایک گروپ نے شمال مشرقی (منی پور) کے ایک مشہور میوزک ٹیچر 54 سالہ وکرم سنگھ کو بے دردی سے پیٹ پیٹ کر ہلاک کردیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے دہلی پولیس نے نابالغ سمیت مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔
جنوب مشرقی دہلی کے ڈی سی پی ونیت کمار نے قتل کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ، 54 سالہ وکرم سنگھ اپنے خاندان کے ساتھ کلوکری گاؤں (سن لائٹ کالونی علاقہ) میں کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ انہوں نے دہلی کے کئی نامور اسکولوں میں بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی۔ اتوار اور پیر کی درمیانی رات نوجوانوں کا ایک گروپ، جو بہت زیادہ نشے میں تھا، ان کے گھر کے باہر ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ جب وکرم سنگھ نے ہنگامے پر اعتراض کیا تو نشے میں دھت بدمعاشوں نے غصے میں آکر ان پر جان لیوا حملہ کردیا۔
مقتول کے بیٹے یایفبہ نے بتایا کہ "کچھ لوگ شراب پی رہے تھے اور بہت شور مچا رہے تھے، میرے والد نیچے گئے اور ان سے کہا کہ شور نہ کریں کیونکہ اس سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، انہوں نے میرے والد کو مارا پیٹا، جب ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے والد کو ان کی قمیض اتار کر مارا پیٹا جا رہا ہے، حملہ آور فرار ہو گئے، میں اپنے والد کو ایمرجنسی روم میں لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ، بہت کم امید ہے۔ بعد میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ان کا انتقال ہوگیا ہے۔
#WATCH | Delhi: A relative of the deceased says, " he was actually beaten to death by locals here. the victim was a resident of manipur. he was assaulted so brutally that he was left unable to move or do anything. before we could even file an fir or call in our support team, he… https://t.co/I9l5txAMUk pic.twitter.com/ZiFdBcpcJf— ANI (@ANI) September 7, 2026
ایک پڑوسی اور اس واقعے کے عینی شاہد نے بتایا کہ، "میں اس گھر میں سات یا آٹھ سال سے رہ رہا ہوں۔ وکرم تقریباً نو سال سے یہاں تیسری منزل پر رہ رہا تھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹا ہے۔ ہم اس اتوار کی رات کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں کھانا کھا کر فارغ ہوا، تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ میں اور میری بیٹی سونے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ ایک یا دو منٹ کے اندر ہمیں خوفناک آوازیں سنائی دیں۔" عینی شاہدین اور اہل خانہ کے مطابق، تقریباً چھ سے سات شرپسندوں کے ایک گروپ نے وکرم سنگھ کو گھیر لیا اور اس پر لاتوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے اسے بے دردی سے مارا یہاں تک کہ وہ خون میں لت پت زمین پر گر گیا۔ ملزمان ارتکاب جرم کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔
خاندان ناراض؛ سیفٹی کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات
اس قتل کے بعد متوفی کے اہل خانہ اور دہلی میں رہنے والی شمال مشرقی برادری میں شدید غم و غصہ پایا جارہا ہے۔ اہل خانہ نے تھانہ سن لائٹ میں تمام نامزد ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے، "اگر ہم، شمال مشرق کے لوگ، قومی راجدھانی میں بھی محفوظ نہیں ہیں، تو ہم کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہماری کمیونٹی کے افراد کو اکثر ایسے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دہلی میں ہماری حفاظت کو یقینی بنائے اور اس بزدلانہ فعل کے ذمہ دار تمام ملزمان کو پھانسی دی جائے یا سخت ترین سزا دی جائے۔"
Chongtham Vikram Singh ji, a renowned musician from Manipur, went downstairs to ask some men to lower the noise outside his home. He was beaten to death for it.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2026
A father, killed outside his own home, in his own country's capital. After many such incidents, every Northeast family…
امت شاہ کی وزارت داخلہ بڑھتی ہوئی انارکی کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے: راہل گاندھی
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے منی پوری موسیقار کے قتل معاملے میں مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر داخلہ امت شاہ کی وزارت اس "بڑھتی ہوئی انارکی" کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے اس واقعے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "معروف منی پوری موسیقار سی وکرم سنگھ جی کچھ لوگوں سے اپنے گھر کے باہر شور کم کرنے کو کہنے کے لیے نیچے گئے، اس کے لیے انھیں مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔"
انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ایک باپ کو اپنے ہی گھر کے باہر اپنے ہی ملک کے دارالحکومت میں قتل کر دیا گیا۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "اس طرح کے متعدد واقعات کے بعد، دہلی میں رہنے والا شمال مشرق کا ہر خاندان آج ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے - کیا ہم یہاں محفوظ ہیں؟"
گاندھی نے پوچھا، "شاہ کی وزارت داخلہ اور دہلی پولیس اس بڑھتی ہوئی انتشار کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے، خاص طور پر شمال مشرق کے لوگوں کے خلاف؟"
انہوں نے تیزی سے تحقیقات اور قصورواروں کو سزا دینے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی وکرم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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