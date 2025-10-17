چالیس دن کی ڈیجیٹل گرفتاری کرکے بزرگ جوڑے سے 58 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی، سات ملزمان گرفتار
معمر جوڑے کو 40 دن تک ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ جعلی عدالتیں اور تھانے بنا کر انہیں ڈیجیٹل گرفتاری کے تحت رکھا گیا۔
Published : October 17, 2025 at 9:54 PM IST
ممبئی: خوابوں کے شہر ممبئی میں سائبر کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معروف افراد بھی فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ممبئی میں ملک کا سب سے بڑا سائبر فراڈ معاملہ سامنے آیا تھا۔ ایک ممتاز طبی پیشہ ور اور ان کی اہلیہ سے 58 کروڑ روپئے کا فراڈ کیا گیا۔ اس معاملے میں اب تک سات ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
سائبر کرائم ڈویژن کے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس یشسوی جیسوال نے یہ اطلاع دی۔ کف پریڈ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، "ممبئی پولیس سائبر سیل نے اس معاملے میں سات ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس فراڈ میں 6500 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا۔ اب تک ہم نے 4 کروڑ روپے ضبط کیے ہیں۔ اس پر تقریباً نو ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔"
ڈائریکٹر جنرل پولیس نے بتایا کہ بزرگ جوڑے کو 40 دن تک ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ جعلی عدالتیں اور تھانے بنا کر انہیں ڈیجیٹل گرفتاری کے تحت رکھا گیا۔ عدالت میں جعلی جج، وکیل اور گواہ بھی شامل تھے۔ ان 40 دنوں کے دوران متاثرین سے ہر دو گھنٹے بعد ان کی سرگرمیوں اور ٹھکانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی پریشانی کا شکار ہوئے۔
یشسوی جیسوال نے بتایا کہ اس جوڑے کے دو بچے بیرون ملک ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انہیں اس مسئلے سے آگاہ نہیں کیا۔ سائبر جرائم پیشہ افراد انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے رقم کی منتقلی کے لیے مختلف ممالک سے واٹس ایپ کالز اور لاگ ان کا استعمال کرتے تھے۔ ان 40 دنوں کے دوران متاثرین نے 26 بار بینک کا دورہ کیا اور رقم بھیجی۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرین، جو بزرگ شہری ہیں، 10 سے زائد بار بینک گئے، لیکن بینک ملازمین نے نوٹس نہیں لیا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ آیا یہ غفلت تھی یا ملی بھگت۔
یشسوی جیسوال نے کہا، "جب متاثرہ جوڑے کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو ایک دوست نے انہیں سائبر سیل میں شکایت درج کرنے کا مشورہ دیا، تاہم، انہوں نے 11 دن تک شکایت درج نہیں کروائی۔ آخر کار 12 اکتوبر کو انہوں نے سائبر سیل میں شکایت درج کرائی۔ اس کے بعد، پولیس نے فوری کارروائی کی اور چند دنوں میں سات ملزمان کو گرفتار کر لیا۔"
پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں شیخ شاہد عبدالسلام، ظفر سعید، عمران شیخ، محمد نوید شیخ اور تین دیگر شامل ہیں۔ ملزمان نے جعلی دستاویزات کے ذریعے سینکڑوں اکاؤنٹس کھولے۔ یشسوی جیسوال نے مزید کہا، "بینکوں کو کھاتہ کھولتے وقت کسٹمر کی معلومات اور کے وائی سی کے قوانین پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ہم ریزرو بینک سے اس سلسلے میں ترمیم کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔"