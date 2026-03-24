مغربی ایشیا میں جنگ سے توانائی بحران، بھارت کو سنگین نتائج کا خدشہ: نریندر مودی
مودی نے کہاکہ بھارت خطے میں امن چاہتا ہے اور تمام فریقین کو سفارت کاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔
Published : March 24, 2026 at 3:00 PM IST
نئی دہلی : وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کو راجیہ سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ بھارت کے لیے تشویش کا باعث بن گئی ہے اور اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر توانائی کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ تنازعہ طویل عرصے تک جاری رہا تو اس کے مزید سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
#WATCH | West Asia conflict | In Rajya Sabha, PM Narendra Modi says, " india's efforts have been to see that ships carrying oil, gas, fertiliser or anything else which is important reach india safely. but if the global circumstances due to war persist for a long time, then its… pic.twitter.com/2svnvd5hND— ANI (@ANI) March 24, 2026
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت خطے میں امن چاہتا ہے اور تمام فریقین کو مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کی اولین ترجیح کشیدگی میں کمی اور اہم تجارتی راستوں، خصوصاً آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا، “مغربی ایشیا کی جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایندھن کا بحران پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو اس کے نتائج نہایت سنگین ہوں گے۔”
وزیر اعظم کے مطابق، بھارت اپنی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کر رہا ہے اور خام تیل و گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 11 برسوں میں ملک نے 53 لاکھ میٹرک ٹن کے اسٹریٹجک آئل ریزروز قائم کیے ہیں جبکہ مزید 65 لاکھ میٹرک ٹن ذخیرہ کرنے کی گنجائش پر کام جاری ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بحران کے دوران بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی کو روکنا ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے سخت نگرانی کی ہدایت دی گئی ہے۔
مودی نے کہا کہ “کسی بھی بحران کے باوجود معاشی ترقی کی رفتار برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔” زرعی شعبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ کھاد کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے بوائی سیزن میں کسانوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔
واضح رہے کہ ایک روز قبل لوک سبھا میں بھی اسی موضوع پر بیان دیتے ہوئے مودی نے کہا تھا کہ حکومت نے عالمی بحرانوں کا بوجھ کبھی کسانوں پر نہیں آنے دیا اور آئندہ بھی ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔