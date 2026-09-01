بھارت میں 1901ء کے بعد سے اگست سب سے گرم رہا، ستمبر میں معمول سے کم بارش کا امکان: آئی ایم ڈی
محکمۂ موسمیات نے ستمبر میں ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا۔ پڑھیے سوربھی گپتا کی رپورٹ...
Published : September 1, 2026 at 9:18 AM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات (IMD) نے پیر کے روز اپنی ماہانہ پیش گوئی میں کہا ہے کہ ستمبر میں بھارت میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ بارش کی مقدار طویل المدتی اوسط (Long-Period Average) کے 91 فیصد سے کم رہنے کا تخمینہ ہے، جس سے ملک کے کئی حصوں میں مسلسل بارش کی کمی کو لے کر تشویش بڑھ گئی ہے۔
محکمۂ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجے مہاپاترا نے کہا کہ ستمبر کے دوران پورے ملک میں ماہانہ بارش معمول سے کم رہنے کا قوی امکان ہے۔ 1971ء سے 2020ء کے عرصے کے بارش کے اعداد و شمار کی بنیاد پر اس مہینے کے لیے طویل المدتی اوسط تقریباً 167.9 ملی میٹر ہے۔
Under the influence of the Well Marked low pressure area over Gangetic West Bengal & adjoining areas of north coastal Odisha and northwest Bay of Bengal— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 1, 2026
Heavy rainfall Warnings
Chhattisgarh: Light to moderate rainfall at most places with heavy to very heavy rainfall at a few… pic.twitter.com/sYAFqlfXlS
ستمبر میں درجۂ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان
مہاپاترا نے مزید کہا کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں کم بارش ہونے کا امکان ہے، تاہم مشرقی، شمال مشرقی اور وسطی بھارت کے کچھ علاقوں میں تقابلی طور پر بہتر بارش ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ڈی نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ ستمبر میں ماہانہ اوسط زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔
یہ تخمینہ اگست میں کم بارش کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس مہینے بھارت میں 213.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جو معمول سے 16.3 فیصد کم تھی اور 2001ء کے بعد سے اگست میں ہونے والی ساتویں سب سے کم بارش تھی۔
1901ء کے بعد سب سے گرم اگست
محکمۂ موسمیات کے مطابق، بھارت میں 1901ء کے بعد سے سب سے گرم اگست ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں اوسط درجۂ حرارت 28.01 ڈگری سیلسیس رہا، جب کہ معمول کا درجۂ حرارت 27.34 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اگست کے مہینے میں اوسط کم سے کم درجۂ حرارت بھی 1901ء کے بعد سے سب سے زیادہ یعنی 24.36 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جب کہ معمول کا کم سے کم درجۂ حرارت 23.68 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔
خطِ استوا کے بحر الکاہل میں شدید 'ایل نینو' کی صورتحال
مہاپاترا کے مطابق، اگست میں معمول سے کم بارش کی ایک بڑی وجہ خطِ استوا کے بحر الکاہل (Equatorial Pacific) میں درمیانے سے لے کر شدید 'ایل نینو' (El Niño) کی صورتحال تھی۔ وسطی اور مشرقی خطِ استوا کے بحر الکاہل میں سمندر کی سطح کا درجۂ حرارت معمول سے زیادہ رہا اور آنے والے مہینوں میں ان حالات کے مزید شدت اختیار کرنے کی امید ہے۔
اگرچہ اگست کے دوران کم دباؤ کے چار سسٹمز (Low Pressure Systems) بنے اور مجموعی طور پر 26 دنوں تک سرگرم رہے، لیکن ان سے ہونے والی بارش بنیادی طور پر صرف سندھ و گنگا کے میدانی علاقوں تک ہی محدود رہی، جس کی وجہ سے کئی دوسرے خطوں میں بارش کی کمی رہ گئی۔
بارش کی کمی سے فصلوں کو لے کر بڑھی تشویش
بارش کی کمی کی وجہ سے فصلوں کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مانسون کی بارشوں کی غیر مساوی تقسیم زراعت کے لیے، خاص طور پر اہم فصلیں اگانے والے علاقوں میں ایک بڑھتی ہوئی فکر کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ مشرقی اور شمالی حصوں میں دھان (چاول) اگانے والے علاقے، مغربی اور جنوبی حصوں میں گنے کے بیلٹ اور سویا بین پیدا کرنے والے علاقوں میں نمی کی کمی کا مسئلہ دیکھا جا رہا ہے۔
کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر مزید دباؤ
پیر کے روز جاری کردہ وزارتِ زراعت کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ 28 اگست تک دھان اور مکے کی بوائی گزشتہ سال کے مقابلے دھیمی رہی، جب کہ تلہن (تیل کے بیجوں) اور گنے کی بوائی بھی تھوڑی کم رہی۔ ستمبر کے دوران مٹی میں مناسب نمی کا ہونا فصل کے فروغ اور سردیوں کی بوائی کے سیزن کی تیاریوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
اس لیے، طویل عرصے تک بارش کی کمی موجودہ فصل اور اگلی فصل کے عمل، دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس سے سپلائی اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
نتیجہ: مانسون کا آغاز ہی کمزور رہا تھا۔ بھارت میں گزشتہ 12 سالوں میں جون کا مہینہ سب سے زیادہ خشک رہا۔ جولائی میں بارشوں میں کچھ بہتری آئی، لیکن اگست میں یہ پھر سے کمزور پڑ گئی، جس کی وجہ سے ستمبر میں بھی بارش کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔