ٹیرر فنڈنگ کیس میں علیحدگی پسند شبیر شاہ کی درخواست ضمانت کی سماعت 13 جنوری کو ہوگی
این آئی اے نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کو بتایا کہ کیس میں گواہوں سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : January 7, 2026 at 6:56 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو کہا کہ وہ کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی درخواست ضمانت پر 13 جنوری کو سماعت کرے گی۔ یہ عرضی جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آئی۔ علیحدگی پسند رہنما کی جانب سے سینئر وکیل کولن گونسالویس پیش ہوئے۔
گونسالویس نے اپنے دلائل شروع کرتے ہی این آئی اے کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل سدھارتھ لوتھرا نے کہا کہ انہیں ذاتی وجوہات کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ لوتھرا نے کہا کہ گونسالویس کو کیس پر بحث کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔ بنچ نے ریمارکس دیئے ہمیں بھی آج کچھ مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے معاملے کی سماعت 13 جنوری کے لیے مقرر کی۔ شبیر شاہ نے دہلی ہائی کورٹ کے 12 جون کے حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
این آئی اے نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ کو بتایا کہ کیس میں گواہوں سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ 4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے شبیر کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضی پر این آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔
ہائی کورٹ نے علیحدگی پسند رہنما کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اسی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
شبیر کو این آئی اے نے 4 جون 2019 کو گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے نے 2017 میں 12 لوگوں کے خلاف پتھراؤ کرنے، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے اور حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی سازش کرنے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ شبیر پر جموں و کشمیر میں علیحدگی کی تحریک کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔