منی لانڈرنگ کیس میں علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی اہلیہ بلقیس شاہ کے خلاف فرد جرم عائد
پٹیالہ ہاؤس کورٹ نےمنی لانڈرنگ کیس میں علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی اہلیہ بلقیس شاہ کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا۔
Published : April 29, 2026 at 10:12 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 2007 کے منی لانڈرنگ کیس میں علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کی اہلیہ بلقیس شاہ کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شیفالی برنالہ ٹنڈن نے یہ حکم جاری کیا۔ کیس کی اگلی سماعت 20 مئی کو ہوگی۔
عدالت نے بلقیس شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلقیس شاہ پر شریک ملزم محمد اسلم وانی سے 20.8 ملین روپے وصول کرنے کا الزام ہے۔ عدالت اس معاملے میں شبیر شاہ اور اسلم وانی کے خلاف 2017 میں پہلے ہی الزامات طے کر چکی ہے۔
ای ڈی کے مطابق شبیر شاہ کی بیوی ڈاکٹر بلقیس نے دہشت گردی کی فنڈنگ کے لیے حوالات کے ذریعے رقم جمع کی تھی۔ ای ڈی کے مطابق شبیر شاہ نے کہا کہ انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ انہوں نے مقامی باشندوں سے نقد عطیات قبول کیے، لیکن انہوں نے ان عطیات کی رسیدیں جاری نہیں کیں۔
انہیں سالانہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے کا عطیہ ملتا تھا۔ شبیر شاہ کی جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کا آئی پی ایڈریس پشاور، پاکستان سے ملا۔ پارٹی کا انفارمیشن سنٹر راولپنڈی میں جبکہ پارٹی ہیڈ کوارٹر شبیر شاہ کے گھر سری نگر میں واقع ہے۔
وانی سے 63 لاکھ روپے اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ اس رقم میں سے اس نے پچاس لاکھ روپے شبیر شاہ کو، دس لاکھ روپئے جیش محمد کے ایریا کمانڈر ابوبکر کو دینا تھے اور باقی رقم اس کا کمیشن تھا۔ وانی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے شبیر شاہ کو روپے پہنچائے تھے۔ اس کے بعد ای ڈی نے وانی اور شبیر شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا۔